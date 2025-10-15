【2025年11月12～13日開催】第18回川崎国際環境技術展 出展者紹介Vol.1
世界中でカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みが加速する中、神奈川県川崎市は、脱炭素社会の実現と持続可能な経済成長の両立を目的として、2025年11月12日・13日に「川崎国際環境技術展」を開催します。
本展では、ビジネスマッチングを通した、出展者・来場者の新事業展開・販路開拓等を支援します。開催18回目となる今回は、「サーキュラーエコノミーが創造するビジネスの可能性」をテーマに掲げ、120の企業・団体が出展する予定です。
「第18回川崎国際環境技術展」に出展する企業の中でも特に注目の企業をaddlight journal（https://journal.addlight.co.jp/）にてご紹介します。
【掲載企業】
株式会社Nobest（https://nobest.jp/）
「複数の太陽光発電所の保守・管理業務を気象×AIで一元管理」
株式会社micro-AMS（https://micro-ams.co.jp/）
「独自特許を保有するマイクロ波成形技術で樹脂成形品の新たな価値提案を実現」
株式会社アリスミ21（https://www.arismi21.co.jp/）
「物流資材の再利用を通じて「循環型資源社会」に貢献」
addlight journal第18回川崎国際環境技術展 出展者紹介 Vol.1 ：https://journal.addlight.co.jp/archives/18kawasaki1/
Vol.2は10月29日に公開予定です。
＝【開催概要】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第18回 川崎国際環境技術展
会期：2025年11月12日（水）～11月13日（木）
会場：カルッツかわさき（川崎市川崎区富士見1-1-4）
公式Webサイト：https://www.kawasaki-eco-tech.jp
ご来場には公式Webサイトより事前申し込みをお願いいたします。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
