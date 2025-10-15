タッチスクリーンディスプレイ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月08に「タッチスクリーンディスプレイ市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。タッチスクリーンディスプレイに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
タッチスクリーンディスプレイ市場の概要
タッチスクリーンディスプレイ市場に関する当社の調査レポートによると、タッチスクリーンディスプレイ市場規模は 2035 年に約 2135 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の タッチスクリーンディスプレイ市場規模は約 901億米ドルとなっています。タッチスクリーンディスプレイに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 9.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、タッチスクリーンディスプレイシェアの拡大は、車両コックピットの電動化の進展と乗用車の画面サイズの拡大という成長要因によるものです。さらに、乗用車の増加と生産台数の増加は、タッチスクリーンディスプレイメーカーにとって魅力的な需要基盤を生み出すと予想されます。さらに、OEMの製品ロードマップとEV普及の急増は、タッチディスプレイの需要チャネルを複数年にわたって創出する見込みです。
タッチスクリーンディスプレイに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/touchscreen-display-market/590641692
タッチスクリーンディスプレイの市場調査では、規制及び調達におけるアクセシビリティ義務と、最低限のディスプレイ/アクセシビリティ仕様を規定する公共セグメントの規則という二重の特性により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。例えば、公共調達文書では、準拠したタッチスクリーンキオスクや端末の需要を促進する可能性のある機器仕様が強調されています。さらに、病院、交通機関、学校などの主要なエンドユーザーは、市場におけるメーカーやサプライヤーに複数年にわたる収益機会を提供する可能性があります。
しかし、今後数年間は消費電力が市場の成長を抑制すると予想されています。一部のタッチスクリーン、特に大型または高解像度のタッチスクリーンは、動作に大量の電力を必要とし、スマートフォンやタブレットなどのポータブルデバイスのバッテリー寿命に大きな影響を与えます。このエネルギー消費はデバイスの使用時間を制限し、モバイルユーザーにとって問題となります。画質とデバイスの長時間駆動の両方に対する消費者の期待を満たすために、メーカーはディスプレイ性能と電力効率を両立させる必要があります。
タッチスクリーンディスプレイ市場セグメンテーションの傾向分析
タッチスクリーンディスプレイ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、タッチスクリーンディスプレイの市場調査は、技術タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー業界別と地域別に分割されています。
