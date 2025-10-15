「SAL」と「SPL」、サウジアラビアにおける航空郵便の取り扱い強化に向けた戦略的協定を締結

リヤド（サウジアラビア）, 2025年10月14日 /PRNewswire/ -- Saudi Post | SPL社長のAnef bin Ahmad Abanomai閣下とSAL Logistics Services最高経営責任者（CEO）のOmar Hariri氏の立ち会いのもと、SAL Logistics ServicesとSaudi Post | SPLの間で、王国のさまざまな地域における郵便物の取り扱いと輸送業務を強化するための戦略的協定が締結されました。この契約は、SALの地上業務部門のCEOであるMohammed Nahhas氏と、SPLの処理および販売部門の副社長であるKhalid Ibrahim Al-Mohammed氏によって署名されました。



“SAL” and “SPL” Sign a Strategic Agreement to Enhance Air Mail Handling in The Kingdom



この契約に基づき、SAL は、専用の郵便物処理ユニットを準備し、倉庫、郵便施設、航空機間の輸送中の貨物の安全を確保することにより、貨物を受け取った瞬間から郵便物処理業務の完全な監督を引き受けます。この協定は、速達郵便業務の効率性を高め、サウジアラビア王国の郵便部門と物流部門のさらなる統合を実現することを目的としている。

SALの地上業務部門社長、Mohammed Nahhas氏はこの機会に次のように述べた。

「我々は、国民経済に貢献するという共通の目標に沿って、王国の物流と郵便ネットワークの統合を強化することを目的としたサウジ郵便とのこの提携を誇りに思う。」SALの地上取扱および貨物管理に関する専門知識を活用することで、郵便貨物のより迅速、安全、かつ信頼性の高い処理を実現いたします。」

SPLの処理および販売店担当副社長、Khalid Al Mohammed氏は、SALとの今回の契約締結は、サウジアラビア王国の郵便および物流エコシステムの発展と戦略的パートナーとの統合強化に対する国内事業者および物流・地理空間イネーブラーとしてのSPLのコミットメントを再確認するものであると説明した。

同氏はさらに、王国全土に広がるSPLの大規模な郵便ネットワークは、郵便処理において最高水準の品質とセキュリティを採用し、配送業務を加速させるだろうと付け加えた。これにより、成長を続ける電子商取引部門がサポートされ、国内物流業界の主要プレーヤーとしての SPL の地位が強化されます。

この契約は、世界基準を満たす革新的な物流ソリューションの開発に協力する 2 つの大手国内企業間の重要な戦略的パートナーシップを表しています。これにより、ベストプラクティスの導入、サービス品質と業務効率の向上、そしてサウジビジョン2030に沿った世界有数の物流拠点としての地位の強化において、王国のリーダーシップが強化される。

