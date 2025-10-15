ファーストクラス、株式会社NTT ExCパートナー 食品・商品廃棄ロスの削減に資する取り組みとして社会貢献型職域販売「クローズドマート」に関する提携契約を締結
株式会社NTT ExCパートナー（代表取締役社長 矢野 信二）と株式会社ファーストクラス（代表取締役社長 小笠原 慎）は、食品・商品廃棄ロスの削減に資する取り組みとして、CLOSED Mart（以下、クローズドマート）のサービス提携契約を締結しました。
クローズドマートは、会員企業・団体の従業員を対象に、さまざまな理由で一般市場への流通が困難な食品・商品を特別な価格で提供する社会貢献型職域限定ＥＣサイトです。これにより、NTTグループ従業員の福利厚生制度の充実につなげるとともに、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331598&id=bodyimage1】
1.クローズドマートとは
クローズドマートは、契約をした企業・団体の従業員を対象に、賞味期限や消費期限が短く一般市場への流通が困難な品物や、ブランド維持のためにやむを得ず廃棄される商品等を取り扱う社会貢献型職域限定ECサイトです。従業員数100名以上であれば無料で契約ができ、買い物によって廃棄ロスを削減するほか、売上の一部が寄付されるため、SDGsの推進にもつながります。
（https://www.closedmart.com/）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331598&id=bodyimage2】
2.業務提携の目的とコメント
（株式会社NTT ExCパートナー様のコメント）
株式会社NTT ExCパートナーは、NTTグループ社員・退職者向けに、住まいと暮らしの福利厚生サービス（リビングサービス）を提供しており、株式会社ファーストクラスが運営するCLOSED Martを導入しました。
本提携により、従業員が商品を購入するだけで、「食品ロス・余剰在庫等の削減」や「売上の一部の国際NGOへの寄附」といったSDGsの取組みに気軽に参画できる仕組みを導入すると共に、安価で品質が担保された商品の提供を通じて、福利厚生サービスの充実を目指します。
今後も、従業員一人ひとりが環境への配慮を意識した日常での環境負荷低減につながる行動を支援し、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進してまいります。
（株式会社ファーストクラス代表のコメント）
この度、NTTグループの一員であるNTT ExCパートナー様との業務提携を実現できましたことを、大変光栄に存じます。
本提携により、NTTグループ社員の皆様はもちろん、退職者の方々も含め幅広い方々に「買い物＝社会貢献」という新しい価値体験をお届けできるようになります。
現在、賞味期限が短い、パッケージ変更があった等の理由で、まだ十分に商品価値を持つ品物が廃棄されており、その量は食品だけでも年間数百万トンにのぼるといわれています。こうした商品を「もったいない」と感じる一人ひとりの気持ちと行動の積み重ねが、循環型社会の実現につながると考えています。
本取り組みを通じて、社会全体で「もったいない」を減らし、未来世代へとつながる持続可能な消費スタイルを広げてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331598&id=bodyimage3】
3.今後の展望
職域販売の構想から17年、サービスローンチからちょうど3年が経過いたしました。おかげさまで導入団体は順調に拡大し、現在までに16の自治体と協定を締結し、約1,200社を超える民間企業とサービス提携を実現しております。