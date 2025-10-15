【矢野経済研究所 ワッツセミナーVol.234】 10月20日（月）「キャラクター・IPビジネスの最新動向～IPビジネスの基本構造からリアルな最前線まで～」 ライブ配信
株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区）では、ワッツセミナーVol.234 「キャラクター・IPビジネスの最新動向～IPビジネスの基本構造からリアルな最前線まで～」 を10月20日にオンラインライブ配信いたします。
アニメやゲーム、漫画を中心としたIP（知的財産）ビジネスの活況が、近年注目を集めています。
本セミナーでは、株式会社A3 代表取締役 小澤 隆史氏をお迎えし、IPビジネスの基本構造に加え、「ファン層の変化」「体験価値へのシフト」「グローバル市場のリアルタイム化」などのIPビジネス市場で起こっている潮流を、実務家ならではのリアルな現場の視点を交えて、解説頂きます。ご興味をお持ちの皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
16:00～16:50 「キャラクター・IPビジネスの最新動向～IPビジネスの基本構造からリアルな最前線まで～」
1．イントロダクション：なぜ今、IPビジネスが注目を浴びているのか
2．IPビジネスの全体像：基本構造とエコシステム
3．市場のリアルな最前線：注目すべき潮流と現場の視点
4．今後の展望と求められるもの
16:50～17:00 質疑応答
講師：
株式会社A3
代表取締役
小澤 隆史氏
※大手企業からベンチャーなど様々な企業で営業や新規事業開発などを経験し、2012年に株式会社A3を創業。2014年、アニメ・ゲームなどのIPビジネスに大きな可能性を見出し、独自の戦略を武器に、従業員数370名・年間1000件以上の企画を展開する規模まで会社を成長へと導く。
【開催要綱】
◆開催日時：2025年10月20日（月）16:00～17:00
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2025年10月17日（金）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2025/1020_3.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331342&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
プレスリリース詳細へ