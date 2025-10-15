革新的で先駆的な企業Gotion High-Techが、サウジアラビアのグリーン・ゼロカーボン・エネルギーのモデル構築を支援

リヤド（サウジアラビア）、2025年10月15日 /PRNewswire/ -- Gotion High-Tech（SHE:002074）はソーラー＆ストレージ・ライブ2025（Solar & Storage Live KSA 2025）で、「All-Scenario Zero-Carbon Solution」と「GOTION GRID Q 20MWh BESS」という2つの重要なイノベーションを世界初公開しました。これらは拡張可能で複製可能なゼロカーボン・アプリケーション向けに設計されており、サウジアラビアのビジョン2030（Vision 2030）を推進し、中東に統合グリーン・エネルギー・ソリューションを提供するというGotionの取り組みを強調しています。Gotionは、GOTION EDGE X商業・産業システムを含む新しいストレージ製品も展示しました。





Gotionのオール・シナリオ・ゼロカーボン・ソリューションは、ゼロカーボン・パーク、重工業、交通機関、住宅、文化観光、工場などを含む「単一シナリオの展開から将来の都市規模のアプリケーションへ」というサウジアラビアの移行を目標としています。このソリューションは2つの柱に基づいて、炭素削減、効率向上、コスト最適化を実現します。このソリューションは、システムの「インテリジェントな頭脳」であるデジタル・エネルギー・プラットフォームを搭載しており、エネルギーの生成、消費、管理を結び付け、複数のシナリオにわたってカスタマイズされた脱炭素化を可能にします。このプラットフォームは、電力取引、運用ホスティング、炭素管理などの付加価値サービスもサポートし、エンドツーエンドの制御を提供し、長寿命、高い安全性、高効率な運用を保証します。

GOTION GRID Q 20MWh BESSは、同社の大規模ストレージ向けデュアルエンジンの主力製品です。モジュール設計により、従来の5MWhシステムの4倍の容量を実現し、コストを20%、導入時間を50%削減します。ハイブリッド空液冷却システムによりエネルギー効率が20%向上し、太陽光発電システムと同等の25年の寿命を実現します。このシステムは中東の電力網と太陽エネルギー・プロジェクト向けにカスタマイズされており、複数の国際認証を取得し、400 kWh/m2のエネルギー密度を特徴とする超大規模エネルギー貯蔵の新たなベンチマークを確立しています。

ゼロカーボンの実践に支えられ、国展は世界的なグリーン・フットプリントを拡大し続けています。中国のいくつかの工場は、太陽エネルギーとエネルギー貯蔵（PV+ESS）システム、廃熱回収、グリーン物流を通じてゼロカーボン認証を取得しています。新站工場は「リチウム電池産業におけるカーボン・ニュートラル・モデル工場」として認定されました。内モンゴルにある同社のゼロカーボン陽極材工場は、1GWの太陽光発電所による再生可能電力で完全に稼働しており、年間109万7,000トンのCO2相当を削減し、ゼロカーボン工場が実現可能であることを証明しています。

Bloomberg NEF（BNEF）とS&P GlobalによってTier1クリーン・エネルギー・リーダーとして認められているGotion High-Techは、革新的なグリーン・ソリューションのプロバイダーとなるだけでなく、中東のエネルギー転換における戦略的パートナーとなることを目指しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com