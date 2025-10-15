IBM Community Japan優秀論文の情報処理学会誌への採録
一般社団法人 情報処理学会（本部：東京都千代田区、会長：萩谷昌己）とIBM Community Japan（主催：日本アイ・ビー・エム株式会社、事務局：東京都港区）は、IT技術者の育成およびICTに関する情報共有／情報発信を目的とした提携を行っています。
本年度はIBM Community Japanナレッジモール論文/日本IBM技術論文でデジタルプラクティス賞を受賞した「教育現場への ICT 導入を促進する意思決定過程の質的研究」（一般社団法人インパクトラボ 滋賀大学大学院データサイエンス研究科 戸簾隼人氏，一般社団法人インパクトラボ 上田隼也氏，立命館大学総合心理学部 サトウタツヤ氏，立命館大学生命科学部 山中司氏）および「テキストマイニングを活用した用途探索手法」（日本アイ・ビー・エム株式会社 菊池秋郎氏，桐ケ谷昇氏，大和健太氏，中国アイ・ビー・エム株式会社 程智勇氏，日本アイ・ビー・エム株式会社 鷲澤俊之氏）を2025年11月号の情報処理学会 会誌デジタルプラクティスコーナーに採録いたします。本論文は、以下のサイトからどなたでも無料でご覧いただけます。
会誌デジタルプラクティスコーナー Vol.66 No.11 （Nov. 2025）（2025年10月15日発行）
https://www.ipsj.or.jp/dp/contents/publication/64/DP64-U03.html
https://www.ipsj.or.jp/dp/contents/publication/64/DP64-U04.html
情報処理学会とIBM Community Japan は今後も協力関係を継続・強化し、学会・業界全体に広く向けて実務現場における「現場の技術知見」を社会全体で共有することで、学術・産業の技術発展や人材の育成に貢献してまいります。
[本件に関するお問い合わせ先]
一般社団法人 情報処理学会 デジタルプラクティス担当
東京都千代田区神田小川町3丁目2-1 CIRCLES神田小川町6F
TEL:03-3518-8371 FAX:03-3518-8375 Email: editdp@ipsj.or.jp
https://www.ipsj.or.jp
配信元企業：一般社団法人情報処理学会
