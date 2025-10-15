BIPROGY研究会2024年度優秀企業実践論文の情報処理学会誌への採録
一般社団法人 情報処理学会（本部：東京都千代田区、会長：萩谷昌己）とBIPROGY株式会社が主催するBIPROGY研究会（本部事務局：東京都江東区）は、IT技術者の育成およびICTに関する情報共有／情報発信を目的とした企業実践論文の提携を2020年より開始しています。
本年度は、BIPROGY研究会論文活動で入賞した「西部ガスグループネットワークの再構築～安全・快適・低コストなネットワーク環境をめざして～」（西部ガス情報システム（株）藤野智昭氏、大庭成介氏）を2025年11月号の情報処理学会 会誌デジタルプラクティスコーナーに採録いたします。本論文は、以下のサイトからどなたでも無料でご覧いただけます。
会誌デジタルプラクティスコーナー Vol.66 No.11 （Nov. 2025）（2025年10月15日発行）
https://www.ipsj.or.jp/dp/contents/publication/64/DP64-U02.html
情報処理学会とBIPROGY研究会は今後も協力関係を継続・強化し、学会・業界全体に広く向けて実務現場における「現場の技術知見」を社会全体で共有することで、学術・産業の技術発展や人材の育成に貢献してまいります。
[本件に関するお問い合わせ先]
一般社団法人 情報処理学会 デジタルプラクティス担当
東京都千代田区神田小川町3丁目2-1 CIRCLES神田小川町6F
TEL:03-3518-8371 FAX:03-3518-8375 Email: editdp@ipsj.or.jp
＜https://www.ipsj.or.jp＞
