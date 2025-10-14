Virtual Motorsport Lab、自動車技術会 秋季大会 JSAE INNOVATION FAIRに出展

Virtual Motorsport Lab株式会社

自動運転・制御系エンジニア育成事業を展開するVirtual Motorsport Lab Inc.（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役 山下洋樹、以下 VML）は、2025年10月15日（水）～17日（金）の期間中、自動車技術会 2025年秋季大会の展示会「JSAE INNOVATION FAIR 2025」に出展することをお知らせします。

VMLの自動車・モビリティ領域に特化したソフトウェア研修は、自社開発のシミュレーターを用いて、自動運転システムから車両制御、AI活用まで実践的に学べることを特長としています。本展示会では、自動運転・制御系エンジニア育成用のレース形式シミュレーター展示しており、簡単な開発体験も可能です。

【出展概要】

展示会名：JSAE INNOVATION FAIR 2025（自動車技術会 秋季大会 展示会）

出展内容：自動運転・制御系エンジニア育成用シミュレーター

会期：2025年10月15日（水）～17日（金）

会場：西日本総合展示場 新館 A展示場（福岡県北九州市）

ブース番号：J17

補足：学術講演会は北九州国際会議場／西日本総合展示場で同時開催。

参加方法：事前登録制*

*詳細は自動車技術会 秋季大会HP(https://www.jsae.or.jp/taikai/2025aki/)をご確認ください

【会社概要】

会社名：Virtual Motorsport Lab Inc. (略称: VML)

所在地：大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12

代表者：山下洋樹

設立：2022年5月

事業内容：レース形式のシミュレーターを活用した自動運転・制御系エンジニア育成事業 (自動運転 / 車両制御 / AI）

導入実績：自動車メーカー、サプライヤー、大学など

会社HP：https://vml-racing.com