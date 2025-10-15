DXC、Everest GroupによるBPSプロバイダー評価で損害保険分野のリーダーに選出

この評価は、DXCの市場をリードするテクノロジー、AIによるイノベーション、そして業界における専門知識を高く評価したものです

バージニア州アッシュバーン, 2025年10月15日 /PRNewswire/ -- フォーチュン500に名を連ねる世界的テクノロジーサービスプロバイダー DXCテクノロジー（NYSE: DXC） は、グローバル調査会社エベレスト・グループの最新レポート「Property and Casualty (P&C) Insurance BPS PEAK Matrix®Assessment 2025」において、リーダーに選出されました。DXCはまた、2023年版のレポートからの著しい成長と進化が評価され、スター・パフォーマーの称号も獲得しました。



Everest Groupのレポートでは、DXCの強みとして以下の点が挙げられています。AIを活用して保険契約およびデータ移行の時間とコストを削減していること、DXC独自の Assure Platform ソリューションと密接に連携したビジネスプロセスサービス（BPS）を提供していること、そして専任の保険業界向けR&D機能によって迅速な機能開発を実現していることです。DXCのイノベーションへの取り組みにより、同社は AIアクセラレーター や Assure BPM などの付加価値ソリューションを展開し、世界中の保険業界の顧客における業務のモダナイゼーションを推進しています。

「DXCテクノロジーのプラットフォーム主導型モデルは、Assureプラットフォームと業界特化型の知的財産（IP）を備えた独自の保険ソフトウェアを基盤としており、AI導入を容易にするとともに、P&C（損害保険）業務の継続的な大規模モダナイゼーションを実現しています」と、Everest Groupのプラクティス・ディレクターであるAbhimanyu Awasthi氏は述べています。「業界主導のソリューション、ロンドン保険市場における深い専門知識、そして広範な地域展開を背景に、DXCは個人保険、商業保険、特殊保険、再保険といったあらゆる分野でミッションクリティカルな業務を支え、複雑さを業務効率の向上へと変えています。」

40年以上にわたる業界経験を持つDXCは、世界のトップ25保険会社のうち21社から信頼されるパートナーとして選ばれています。基幹保険システムの主要プロバイダーとして、DXCは常にイノベーションを推進し、同社のソフトウェア上で処理される10億件以上の保険契約において、保険会社の業務の複雑性とコスト削減を支援し続けています。

「DXCのイノベーションへの情熱、グローバルな展開力、そして業界における専門知識によって、私たちは世界中のお客様のニーズに応えることができます。BPSソリューションによる新市場への拡大を加速させることから、戦略的なジョイントベンチャー Velonetic を通じて特殊保険の未来を形づくることまで、その取り組みは多岐にわたります」と、DXCのインシュランスソフトウェアおよびビジネスプロセスサービス部門プレジデント、Ray August氏は述べています。「私たちの使命は、AIや新興テクノロジーを含む革新的なソリューションを通じて、保険会社が競争力を高め、世界市場に対応したソリューションで主要な市場トレンドに的確に対処できるよう支援することです。この取り組みが Everest Groupに評価されたことを大変光栄に思います。」

Everest Groupは、P&C Insurance BPS PEAK Matrix® Assessment 2025において、25社の損害保険BPSプロバイダーを評価し、企業を次の3つのカテゴリーに分類しました：リーダー、マーケット・コンテンダー、そしてアスピラント。レポートでは、「プロバイダー」のビジョン、能力、そして市場への影響力が評価されました。

Everest Groupのレポートの抜粋は、こちらからご覧いただけます。DXCの損害保険向けソリューションの詳細については、こちらをクリックしてください。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE: DXC）は、情報技術サービスを提供する世界有数のプロバイダーです。同社は、世界で最も革新的な企業の多くに信頼される事業パートナーとして、業界と企業を前進させるソリューションの構築に努めています。同社のエンジニアリング、コンサルティング、テクノロジーの専門家は、お客様のシステムや業務プロセスの簡素化、最適化、最新化を支援し、最も重要なワークロードの管理、AIを活用したインテリジェンスの業務への統合、そしてセキュリティと信頼性の確保を最優先に取り組んでいます。詳細については、dxc.com をご覧ください。

免責事項

Everest GroupのPEAK Matrix®レポートから抜粋したライセンス取得済みの情報は、ライセンス取得済みの第三者によって、その独自のマーケティングおよびプロモーション活動、販促資料で使用される場合があります。Everest GroupのPEAK Matrix®レポートからの抜粋は、同社の調査および分析の全体的な文脈を必ずしも反映しているわけではありません。Everest Groupのアナリストによって実施され、PEAK Matrix®レポートに含まれるすべての調査および分析は独立して行われており、いかなる組織もランキングに掲載されるためやその順位に影響を与えるための料金を支払ったことはありません。完全な調査内容や同社の方法論について詳しく知るには、Everest GroupのPEAK Matrix®レポートをご覧ください。

Everest Groupについて

Everest Groupは、ビジネス・リーダーが自信を持って意思決定を行えるよう支援する、世界有数の調査会社です。Everest GroupのPEAK Matrix®評価は、企業がグローバル・サービス・プロバイダー、拠点、製品やソリューションを各市場セグメントで選定する上で必要な分析と洞察を提供します。同様に、これらのサービス、製品、ソリューションの提供者も、業界や市場内で自社の提供内容を評価し、調整する指標としてPEAK Matrix®を活用しています。さらに詳しい情報や詳細なコンテンツについては、www.everestgrp.comをご覧ください。

