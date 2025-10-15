[ROSE] 極めてクリアなサウンドと高いコストパフォーマンスを備えたQuietSeaの後継モデルである″QuietSea II″がついに登場。

株式会社伊藤屋国際

株式会社伊藤屋国際は、ROSE QuietSea IIを10月17日(金)より販売開始いたします。

QuietSea II

SilverBlue

2024年に発売され、自社で開発されたトポロジカルダイアフラムを採用、高いコストパフォーマンスを備え大きな話題を呼んだ、QuietSeaの後継モデルである"QuietSea II"がついに発売となります。

「独創的なデザインとモダンなシンプルさの概念を融合させ、急速な陳腐化が進むこの時代に、記憶に残るクラシックな製品を創造し続ける。」 ROSE CEO Jack Long

ドライバー

10mmダイナミックドライバーを1基搭載したシングルドライバー構成。

QuietSeaで採用されたダイアフラムから一新、QuietSea IIではカーボン銅合金ダイアフラムを採用、"軽さ"と"強靭さ"を兼ね備え、分割振動による歪みを徹底的に抑制。

ダイアフラムのエッジにはシルバーコーティングを施したアルミニウムを採用、極めて低遅延なトランジェントパフォーマンスを備え、迫力のある低音域とクリアなサウンドを実現しました。

さらなる音質の向上に、ボイスコイルには日本製の高品質な大型CCAWボイスコイルを採用。

TSパラメータにより緻密に、そして革新的に新たに設計・調整されたドライバーによる音楽体験は、あなたを"静寂なる海"へと誘います。

ハウジング

「クラシックデザインには"黄金のポイント"があることが多い。」

ハウジングの素材には亜鉛合金＋樹脂を採用。

ゴールドのワンポイントが光り輝くQuietSea IIは、ボルト補強構造を巧みにハウジングへ統合、耐摩耗性と堅牢性を大幅に向上させた新設計が採用されています。

精密なCNC加工によりハウジング全体の一貫性を確保し美しさと耐久性の両立に成功。

スケルトンのウィンドウからは緻密で洗練された内部構造を余すことなく堪能できます。

ハウジングの形状は、アジア人の外耳道の膨大な3Dデータを基に設計。

滑らかでフィット感の高い曲面加工、安定した装着感、外れにくく長時間の使用でも快適な人間工学に基づいたデザインです。

「独創的なデザインとモダンなシンプルさの融合。」

ROSEの目指す製品の形がここにあります。

ケーブル

付属するケーブルには、2Pin-3.5mm/4.4mmプラグ交換が可能な4芯OFCケーブルを採用。

本来はハイエンドクラスのイヤホンにのみ採用されるグレードであり、QuietSea IIの持つポテンシャルを最大限引き出すための要となります。

ケーブル選びに迷うことなく、安心してイヤホンが伝えたい音楽の本質を楽しめる、それこそがQuietSeaシリーズの原点であり、ROSEからのささやかなサプライズプレゼントです。

ROSE

2015年に中国で設立、インテリジェント技術と緻密な製造技術を通じて比類なきオリジナルサウンドの再現を追求し続けてきたオーディオブランドです。

「あえて異なる道を歩む。」

という創業時から変わらぬ理念を胸に、卓越した音響性能と独創的なデザインを融合させ、音楽をユーザーの日常生活にシームレスに溶け込ませます。

「独創的なデザインとモダンなシンプルさの概念を融合させ、急速な陳腐化が進むこの時代に、記憶に残るクラシックな製品を創造し続ける。」

ROSE CEO Jack Long

■主な仕様

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/50134/table/33_1_3cf276b68254af0a60ede98207837cfb.jpg?v=202510150957 ]

■価格等

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/50134/table/33_2_0497a8769d9d9b34822de431069aabd3.jpg?v=202510150957 ]

＜会社概要＞

商号：株式会社伊藤屋国際

代表者：代表取締役 スチン・チョウゲット

所在地：〒270-2308 千葉県印西市本埜小林80-1

URL：https://www.itohya.jp/



※株式会社伊藤屋国際はROSEの日本正規代理店です。