内田彩、10周年記念リミックスアルバムから「Explosive Heart」Hyper☆Mash Re:mixが配信開始！
内田彩が、11月12日に発売するアーティストデビュー10周年を記念したリミックスアルバム『Re:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -』収録楽曲より「Explosive Heart」が本日先行配信リリースされた。
内田彩の『にぎやかな10周年』を締めくくるリミックスアルバム『Re:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -』は、デビューアルバム表題曲「アップルミント」に始まり、2ndアルバムやコンセプトアルバム収録曲、アニメタイアップソング「Sign」「Reverb」など、彼女の10年の音楽活動を支えてきた作家陣による全11曲のリミックスを収録。
本日配信開始された「Explosive Heart」は、今年1月に放送されたアニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』のエンディングテーマで、最新アルバム『Re:birthday』に収録。内田彩が2019年に発売したキュートなダンスチューン「Candy Flavor」を手がけたツカダタカシゲがリミキサーを務め、タイトルの『Hyper☆Mash Re:mix』の名の通り、多彩なジャンルや感情が混ざり合ったにぎやかなリミックスに仕上がっている。
★内田彩 / Explosive Heart - Hyper☆Mash Re:mix by ツカダタカシゲ -
https://ayauchida.lnk.to/ExplosiveHeart_HyperMash_Remix
CDには先日開催した10周年ファイナルライブのブロマイドが付属し、コロムビアミュージックショップで予約受付中。予定数に達し次第販売終了となるので購入はお早目に！
【Release】
2025/11/12
内田彩『Re:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -』
CD：SACX-1117｜\3,300（\3,000+tax）｜リミキサーズノーツ掲載
コロムビアミュージックショップ限定販売
<収録内容>
01 アップルミント - Emo phrase Re:mix by よる。& 俊龍 -
02 ヘルプ！！ - Rush Candy Rave Re:mix by 小野貴光 -
03 キリステロ - Slashed Down Re:mix by 高橋修平 -
04 Like a Bird - Geki Age Hardcore Re:mix by 金崎真士 -
05 Reverb - Digita-Loud Re:mix by Hiroaki Suzuki -
06 Sign - Hi-speed breakcore Re:mix by 坂部剛 -
07 So Happy - So, Happily Ever After Re:mix by hisakuni -
08 Explosive Heart - Hyper☆Mash Re:mix by ツカダタカシゲ -
09 Floating Heart - Cosmetic garage Re:mix by nicely nice -
10 オレンジ - Kirakiragtime Re:mix by 永塚健登 -
11ピンク・マゼンダ - Piano RENDAN Re:mix by 松坂康司 -
★コロムビアミュージックショップ購入者特典
・L判ブロマイド2枚セット Re:1st SOLO LIVE Ver.
または
・L判ブロマイド2枚セット Re:birthday Ver.
※L判ブロマイドは、9月15日開催ライブでの撮り下ろしライブ写真でデザインいたします。絵柄は後日発表いたしますので、楽しみにお待ちください。
※特典L判ブロマイドには、ランダムで直筆サインが入ります。
★コロムビアミュージックショップ予約受付中！
https://shop.columbia.jp/shop/e/euchidaRemix/
★内田彩 / Explosive Heart - Hyper☆Mash Re:mix by ツカダタカシゲ -
https://ayauchida.lnk.to/ExplosiveHeart_HyperMash_Remix
★内田彩「アップルミント - Emo phrase Re:mix by よる。& 俊龍 -」
https://ayauchida.lnk.to/applemint_Emo_phrase_Remix
【Profile】
内田 彩
Aya Uchida
アクロスエンタテインメント所属
【BIRTH】7月23日生まれ
【出身地】群馬県
＜Official Information＞
内田彩OFFICIAL WEB SITE
https://aya-uchida.net/
内田彩 音楽情報HP
https://columbia.jp/uchidaaya/
内田彩 -Aya Uchida- Music Channel
https://www.youtube.com/@AyaUchidaOfficial
音楽スタッフ公式Twitter
https://twitter.com/uchidaaya_staff
音楽スタッフ公式Instagram
https://www.instagram.com/uchidaaya_staff/
内田彩 公式LINE
https://lin.ee/x9DqItB
≪DISCOGRAPHY≫
2014年11月12日、1stアルバム『アップルミント』でアーティストデビュー。
2015年07月22日、2ndアルバム『Blooming!』リリース。
2016年02月10日、コンセプトアルバム『Sweet Tears』『Bitter Kiss』リリース。
2016年11月30日、1stシングル『SUMILE SMILE』リリース。
2017年09月13日、3rdアルバム『ICECREAM GIRL』リリース。
2018年05月09日、アニメ『お前はまだグンマを知らない』エンディングテーマ「So Happy」を収録した2ndシングル『So Happy』リリース。
2018年07月18日、アニメ『百錬の覇王と聖約の戦乙女』オープニングテーマ「Bright way」を収録した全50曲CD3枚組『AYA UCHIDA Complete Box～50 Songs～』リリース。
2019年03月06日、アニメ『五等分の花嫁』エンディングテーマ「Sign」を収録した3rdシングル『Sign／Candy Flavor』リリース。
2019年11月27日、4thアルバム「Ephemera」リリース。
2020年03月04日、アニメ『＜Infinite Dendrogram＞-インフィニット・デンドログラム-』エンディングテーマ「Reverb」を収録した4th Single『Reverb』リリース。
2021年06月02日、アニメ『やくならマグカップも』エンディングテーマ「Pale Blue」を収録した5th Single『Pale Blue』リリース。
2021年11月10日、アニメ『やくならマグカップも 二番窯』エンディングテーマ
「Canary Yellow」を収録した6th Single『Canary Yellow』リリース。
2023年05月24日、アニメ『転生貴族の異世界冒険録～自重を知らない神々の使徒～』オープニングテーマ「Preview」を収録した7th Single『Preview』リリース。
2023年11月08日、5thアルバム「MUSIC」リリース。
2024年04月01日、デジタルシングル「with me」リリース。
2024年04月29日、1stアルバム「アップルミント」から「MUSIC」まで全73曲を収録したデジタルアルバム「AYA UCHIDA Complete Instrumental」リリース。
2024年08月14日、デジタルシングル「うさぎのプティフール」リリース。
2024年11月12日、LINEスタンプ『内田彩のほいっとうっちーちゃんスタンプ』リリース。
2024年11月13日、10周年記念シングル『にぎやかな心たち』リリース。
2025年01月20日、アニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』エンディングテーマ「Explosive Heart」配信リリース。
2025年07月23日、10周年記念アルバム『Re:birthday』リリース。
2025年11月12日、10周年記念リミックスアルバム『Re:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -』リリース予定。