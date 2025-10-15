TVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』EDテーマVシンガー・花譜の新曲「ありふれてたい」10月15日(水)にリリース！

株式会社THINKR

KAMITSUBAKI STUDIO／PHENOMENON RECORD所属のバーチャルシンガー・花譜が2025年10月15日(水)にTVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』EDテーマ「ありふれてたい」をリリースしました。

本楽曲のオリジナルMVは花譜公式YouTubeチャンネルにて近日公開予定です。どうぞご期待ください。

■EDテーマ「ありふれてたい」は“家族”をテーマにした、心温まる一曲

「アルマちゃんは家族になりたい」は、ななてる氏による原作「少女型兵器（アルマちゃん）は家族になりたい」として2021年～2024年にウェブ漫画誌「コミックNewtype」で連載されたSFホームコメディ漫画です。

学習型自立戦闘ロボットとして開発されたアルマ（CV：月城日花）と、彼女が両親として慕う開発者・神里エンジ（鈴木崚汰）、夜羽スズメ（M・A・O）の3人が、ひとつ屋根の下で家族として暮らす姿を描くストーリーとなっております。

花譜が歌うEDテーマ「ありふれてたい」は、笑いあり、感動ありの心温まる“家族”の物語をテーマに書き下ろした、ハートウォーミングな1曲に仕上がっています。

■花譜「ありふれてたい」楽曲情報

作詞：AMAMOGU

作曲：Mr. Adventure / MILKEY

編曲：松田純一

■配信＆ダウンロード

https://phenomenon-record.lnk.to/Just-the-way-we-are

■TVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』作品情報

2025年10月5日（日）より放送開始。

AT-Xにて毎週日曜23:00から、TOKYO MX・サンテレビにて24:30から、KBS京都にて24:45から、テレビ愛知にて25:20から、BS朝日にて25:30から放送中。

各動画配信プラットフォームでも好評配信中。

あらすじ

かわいらしい少女の外見に高い戦闘力を兼ね備えたボディ。

人間以上の学習能力と判断力を有するAI。

完全無欠の学習型自立戦闘ロボット「アルマ」を造り出した、

不遇の若き天才科学者エンジとスズメの才能は世界に認められる──はずだった!?

自分たちを「おとうさん」「おかあさん」と呼ぶアルマに、エンジとスズメは大混乱。

それでもアルマの高性能AIを育て、最高のロボットにするため、

みんなで家族として生活することに。

見るもの、触れるもの、全てが「はじめて」のアルマは何でも興味深々。

最強の学習機能と行動力でエンジやスズメたちを振り回しながら、

世界をどんどん広げていく。

ニュースタイル・アットホームコメディ（!?）開幕！！

STAFF

原作：ななてる（コミックNewtype/KADOKAWA刊）

監督：南康宏

シリーズ構成：菅原雪絵

キャラクターデザイン：山本美佳

シリーズディレクター：小林浩輔

監督補佐：野崎麗子

サブキャラクターデザイン：渡辺るりこ

プロップデザイン：田内亜矢子

美術設定：芦野由紀子（スタジオちゅーりっぷ）

美術監督：鈴木大介（スタジオちゅーりっぷ）

色彩設計：戸澤有紀

撮影監督：横山友哉

編集：上野勇輔（柳編集室）

音響監督：桑原一輝

音響制作：INSPIONエッジ

音楽：ミト（クラムボン）

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：スタジオフラッド

製作：神里・夜羽研究所

CAST

アルマ：月城日花

神里エンジ：鈴木崚汰

夜羽スズメ：M・A・O

マキナ：長江里加

ネオン：矢野妃菜喜

WEB

公式サイト：https://alma-chan.com

公式X：https://x.com/alma_chan_pr

PV

ティザー：https://youtu.be/pw92VxHeBmc

メイン：https://youtu.be/PXecgOZ0o9o

■花譜 アーティストプロフィール

「KAMITSUBAKI STUDIO」始まりのバーチャルシンガー。

2018年、当時14歳にしてデビュー。

唯一無二の歌声と世界観を持つバーチャルアーティスト像を確立する。

「組曲」シリーズでのアーティスト・コラボレーションも話題となり、現在YouTube登録者数は100万人、総再生回数は3億回を突破。国内外に熱狂的なファンコミュニティが拡大中。

活動初期からのメインコンポーザー・カンザキイオリと生み出した楽曲は高い評価を受け、2022年8月、日本武道館でのワンマンライブ「不可解参(狂)」を開催。

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト：https://kamitsubaki.jp/

（運営 株式会社THINKR：https://thinkr.jp/）