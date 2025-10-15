各種フェスに出演し、この先もっと大きなステージに立つ期待感を見せるロックバンド Bray me が、新曲「Carry on」を配信スタート！

株式会社ハピネットBray me アーティスト写真

あくなき挑戦を続けるロックバンドBray me。

2024年にリリースした1st Full Album「DUH」、2025年4月にリリースしたEP「START」が好セールスを続ける中、7月にデジタルリリースされた「ボーダーライン」ではアーティストとして人として成長した姿と、この先もっと大きなステージに立つ期待感を見せた。

そして続く本作「Carry on」は、誰かの目を気にしてしまう優しすぎる人たちに『自分の物語は自分自身が握っているんだよ』と背中を押してくれる、超疾走系ロックチューン！

Bray me 「Carry on」 ジャケット写真Bray me

NEW DIGITAL SINGLE

「Carry on」

2025.10.15 RELEASE

配信URL

https://orcd.co/bm_carryon

2025年10月17日(金) 下北沢シャングリラ

主催イベント開催！

Bray me pre. “FROM GOOD MORNING TO GOOD NIGHT.13”

Bray me / UNLIMITS



【Live情報】



2025年11月4日(火) 渋谷近未来会館

カイジューバイミー pre. 『Monkey hotel』

カイジューバイミー / Bray me

2025年11月13日(木) 下北沢CLUB251

251 presents Ignition!!!～ Special Two Man Show ～

Bray me / NEK!

2025年12月7日(日) 名古屋R.A.D

“GOLD” (※昼公演)

Bray me / MARIO2BLOCK

2025年12月8日(月) 京都MUSE

京都ミューズ35周年12月祭り Talk about KYOTO MUSE

Bray me / メとメ / 桃色ドロシー / O.A. イルカノート

2025年12月10日(水) 神戸 太陽と虎

music zoo KOBE太陽と虎15周年記念興行 TEPPEI MATSURI ～勝手に姉妹喧嘩スペシャル～

Bray me / komsume / O.A:ネ★ナイト

2025年12月11日(木) 心斎橋 VARON

“GOLD”

Bray me / Quubi with 九尾Band / Wisteria

2025年12月16日(火) 渋谷Spotify O-Crest

O-Crest 22nd ANNIVERSARY “3man Show”

Bray me / NakamuraEmi / Hwyl

2026年1月18日(日) 越谷EASYGOINGS

BRAHMAN ”tour viraha 2026”

Bray me / BRAHMAN

2026年3月7日(土)～ 8日(日) 福岡天神地区8会場

TENJIN ONTAQ 2026

Bray me / その他多数

2012年 Vo/Gtこたに Dr/Choありさを中心に静岡県にて結成。

2017年に上京。2018年4月に、長野県から上京した Gt/Choイトウアンリ、2019年7月にBa/Cho SAKKOが加入し現メンバーとなる。 Vo/Gtこたにのどこか逞しさや強い芯を感じさせる独特の存在感と、ノスタルジックな憂いを帯びた歌声、"生きる事"において共感できる歌詞、 幅広い音楽性と楽曲を武器に、地に足をつけた着実なスタンスで活動を重ねている。 今を生きる女性4人のリアルなメッセージと媚びることのないストレートなロックサウンドで、バンドシーンの大本命へと真正面から勝負を挑む。

2021年 ワイクンネオンエンターテイメントとマネージメント契約。

2022年 2月、渋谷CLUB QUATTROにてワンマンライブ達成。同年自身の為のレーベルであり運営チーム「NottDagr」(ノットダグ)の設立を発表した。6月、mini album 「HELL-BENT」全国リリース。11月、3曲入り会場限定Single「青い炎」リリース。

2023年 3月、配信シングル「あの街の行方」4月、配信シングル「シンシア」、5月、全国流通シングル「サイダー」を立て続けにリリース。そして6月に恵比寿LIQUIDROOMで主催イベントを行い、大成功を収める。

2024年1月、キャリア初のフルアルバム「DUH」をリリース。リリースから日を追うごとに話題と動員を伸ばしながら全14箇所のツアーは見事な成功を収め、ツアーファイナルとして4月に渋谷CLUB QUATTROで開催した2年ぶりのワンマンライブは大盛況にて幕を閉じた。その後6月からは「ONE MORE DUH TOUR」と称した「DUH」をさらに届けるツアーを全国9ヶ所で展開。そのツアーファイナルにて発表したのは「Bray me、新章突入」。新たな挑戦として2025年1月に、恵比寿LIQUIDROOMにて新しい主催イベント「Higher!」を開催し、New E.P.「START」&「READY」の発売と、リリースに伴った東名阪QUATTROワンマンツアー『READY TO START』を開催。大成功を収めた。

