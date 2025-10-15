各種フェスに出演し、この先もっと大きなステージに立つ期待感を見せるロックバンド Bray me が、新曲「Carry on」を配信スタート！
Bray me アーティスト写真
あくなき挑戦を続けるロックバンドBray me。
2024年にリリースした1st Full Album「DUH」、2025年4月にリリースしたEP「START」が好セールスを続ける中、7月にデジタルリリースされた「ボーダーライン」ではアーティストとして人として成長した姿と、この先もっと大きなステージに立つ期待感を見せた。
そして続く本作「Carry on」は、誰かの目を気にしてしまう優しすぎる人たちに『自分の物語は自分自身が握っているんだよ』と背中を押してくれる、超疾走系ロックチューン！
Bray me 「Carry on」 ジャケット写真
Bray me
NEW DIGITAL SINGLE
「Carry on」
2025.10.15 RELEASE
配信URL
https://orcd.co/bm_carryon
2025年10月17日(金) 下北沢シャングリラ
主催イベント開催！
Bray me pre. “FROM GOOD MORNING TO GOOD NIGHT.13”
Bray me / UNLIMITS
【Live情報】
2025年11月4日(火) 渋谷近未来会館
カイジューバイミー pre. 『Monkey hotel』
カイジューバイミー / Bray me
2025年11月13日(木) 下北沢CLUB251
251 presents Ignition!!!～ Special Two Man Show ～
Bray me / NEK!
2025年12月7日(日) 名古屋R.A.D
“GOLD” (※昼公演)
Bray me / MARIO2BLOCK
2025年12月8日(月) 京都MUSE
京都ミューズ35周年12月祭り Talk about KYOTO MUSE
Bray me / メとメ / 桃色ドロシー / O.A. イルカノート
2025年12月10日(水) 神戸 太陽と虎
music zoo KOBE太陽と虎15周年記念興行 TEPPEI MATSURI ～勝手に姉妹喧嘩スペシャル～
Bray me / komsume / O.A:ネ★ナイト
2025年12月11日(木) 心斎橋 VARON
“GOLD”
Bray me / Quubi with 九尾Band / Wisteria
2025年12月16日(火) 渋谷Spotify O-Crest
O-Crest 22nd ANNIVERSARY “3man Show”
Bray me / NakamuraEmi / Hwyl
2026年1月18日(日) 越谷EASYGOINGS
BRAHMAN ”tour viraha 2026”
Bray me / BRAHMAN
2026年3月7日(土)～ 8日(日) 福岡天神地区8会場
TENJIN ONTAQ 2026
Bray me / その他多数
2012年 Vo/Gtこたに Dr/Choありさを中心に静岡県にて結成。
2017年に上京。2018年4月に、長野県から上京した Gt/Choイトウアンリ、2019年7月にBa/Cho SAKKOが加入し現メンバーとなる。 Vo/Gtこたにのどこか逞しさや強い芯を感じさせる独特の存在感と、ノスタルジックな憂いを帯びた歌声、"生きる事"において共感できる歌詞、 幅広い音楽性と楽曲を武器に、地に足をつけた着実なスタンスで活動を重ねている。 今を生きる女性4人のリアルなメッセージと媚びることのないストレートなロックサウンドで、バンドシーンの大本命へと真正面から勝負を挑む。
2021年 ワイクンネオンエンターテイメントとマネージメント契約。
2022年 2月、渋谷CLUB QUATTROにてワンマンライブ達成。同年自身の為のレーベルであり運営チーム「NottDagr」(ノットダグ)の設立を発表した。6月、mini album 「HELL-BENT」全国リリース。11月、3曲入り会場限定Single「青い炎」リリース。
2023年 3月、配信シングル「あの街の行方」4月、配信シングル「シンシア」、5月、全国流通シングル「サイダー」を立て続けにリリース。そして6月に恵比寿LIQUIDROOMで主催イベントを行い、大成功を収める。
2024年1月、キャリア初のフルアルバム「DUH」をリリース。リリースから日を追うごとに話題と動員を伸ばしながら全14箇所のツアーは見事な成功を収め、ツアーファイナルとして4月に渋谷CLUB QUATTROで開催した2年ぶりのワンマンライブは大盛況にて幕を閉じた。その後6月からは「ONE MORE DUH TOUR」と称した「DUH」をさらに届けるツアーを全国9ヶ所で展開。そのツアーファイナルにて発表したのは「Bray me、新章突入」。新たな挑戦として2025年1月に、恵比寿LIQUIDROOMにて新しい主催イベント「Higher!」を開催し、New E.P.「START」&「READY」の発売と、リリースに伴った東名阪QUATTROワンマンツアー『READY TO START』を開催。大成功を収めた。
Web ▶ https://bray-me.com/
Instagram ▶ https://www.instagram.com/brayme_official/
X ▶ https://x.com/brayme_official
TikTok ▶ https://www.tiktok.com/@brayme_tiktok
YouTube ▶ https://www.youtube.com/@braymeofficial2046
Spotify ▶ https://open.spotify.com/intl-ja/artist/4xEsjzaqA3rvuB8eRBv95h