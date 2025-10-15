BELMISE × SANA（GENKING.）共同開発プロデュース「魔法をかけるコルセット」が2025年10月20日（月）18:00よりSANAフォロワー様限定で先行発売！

株式会社SANUS

株式会社SANUS（本社：東京都港区、代表取締役：田中 佐奈〈GENKING.、以下：SANA〉、以下：当社）は、株式会社ファストノットが展開する着圧ブランド「BELMISE（ベルミス、以下：ベルミス様）」と共同開発した新商品「魔法をかけるコルセット」を、2025年10月20日（月）18:00よりSANAフォロワー様限定で先行発売いたします。

本件は、SANA名義として初の大型プロジェクトであり、“補正下着”の再定義に挑むプロダクトです。

また、当社はベルミス様と商品開発の段階から協議を重ね、ワンチームとなって取り組んできました。ベルミス様のシリーズ累計680万着突破の実績と「習慣が美しさをつくる」という理念に当社が共鳴し、今回のお取り組みに至りました。

「魔法をかけるコルセット」に込めたSANAの想い｜「変わりたい」を、やさしく前に進めるために

コルセットは“締め付けて整える”というイメージが強く、理想の体型に近づく一方で、日常には小さな我慢が積み重なっていました。

当社は、ベルミス様とともにその前提を解体し、「身体が整うと、心が軽くなる」というポジティブな価値に置き換えることを目指しました。

SANAの実体験から産まれた”あきらめない感覚”

この商品開発の方向性は、SANA本人の実体験に根ざしています。

SANAは時間をかけたボディメイクの過程で得た“自分をあきらめない感覚”を、誰でも毎日に取り入れられる形にしたいと考えました。

その体験について、SANAは以下のようにコメントしています。

「私はずっと自分が考える“美”を追いかけてきました。でも、理想と現実のあいだにある、骨格や体型という壁だけは、努力だけではどうにもできない瞬間があるんです。私自身、ワンピースのファスナーが上がらなくて、ものすごく落ち込んだ日もありました。きっとこうした体験をした人も、少なくないと思います。

それから、コルセットを寝るときも出かけるときも毎日のように着け続けていました。少しずつ理想に近づいていく実感がうれしくて、気づけば200種類以上を試していました」

くびれができたことそのものより、「理想の自分を諦めなかった」事実が、自信になっていた。

そうした「結果そのものよりも自分自身の行動が自信につながる」という体験から生まれたのが、今回の「魔法をかけるコルセット」です。SANA自身が“変われた”経験を設計に落とし込み、企画段階から何度もディスカッションを重ね、ようやく誕生しました。

「魔法をかけるコルセット」の商品コンセプト

「変わりたい、変われる。私がそうだったように。」

というSANAの想いを込め誕生したのが「魔法をかけるコルセット」です。

変わることは“無理してでも他の誰かになること”ではなく、“自分の中にある美しさを取り戻すこと”であるとベルミス様とSANAは考えています。

「これは体型を変えるためだけのコルセットではありません。編み上げリボンをキュッと結ぶと、自然に背筋が伸びて、気持ちまで前を向ける--その小さな前進を毎日に持ち込む“お守り”のような存在であってほしい。つけるたびに鏡を見るのが少し楽しみになって、みんなの表情が毎日少しずつ明るくなる。ボディメイクのその先にある体験を、みんなに届けたいんです」

「魔法をかけるコルセット」は単なる“補正”ではなく、姿勢が整って気持ちまで前を向く、自分をどんどん好きになっていくような変身アイテムです。

「魔法をかけるコルセット」の主な特徴

１.指をひっかけるだけ、2秒で開閉できるリングファスナー

従来のホック式よりも圧倒的にスムーズに着用できるようになりました。リング式のため、長い爪でも安心です。ワンタッチで着脱できるため、毎日の着用ストレスを軽減し、忙しい朝も快適にスタートできます。

２.そのときの自分に合わせて調整できる変幻自在設計

ファスナーと編み上げリボンのW構造で、シーンや体調に合わせた細やかなフィット感を実現しました。「キュッと引き締めたい日」も「食事のあと少し緩めたいとき」も、気分に合わせて心地よく調整できます。

３.通気性の高い軽量素材で、一日中快適

ベルミスならではの伸縮性と通気性を両立した高品質生地を採用しています。長時間の着用でもムレにくく、やさしい着心地を追求しました。

４.服を着たときも美しく、アウターに響きにくいフラットシルエット

フラット縫製と計算されたライン設計で、どんな服にもなじんで自然なシルエットをキープします。

５.姿勢矯正サポート構造で、自然な美姿勢を形成

体幹を包み込むように支える構造で無理なく姿勢をサポートします。意識せずとも、まっすぐな背筋とすらっとした印象を生み出します。

６.身に付けたときに気分が上がるデザインと色味

肌なじみの良い「チャームベージュ」と、凛とした印象の「ヴェールブラック」の2ラインをご用意しました。どちらも“補正下着っぽさ”を感じさせないデザインで、鏡を見るたび前向きな気分になれるように設計しました。

商品発表に関する動画をSANAの公式YouTubeチャンネルで公開しました。

「魔法をかけるコルセット」の商品発表に関する動画をSANAの公式YouTubeチャンネルにて公開しております。YouTube動画撮影時には、「魔法をかけるコルセット」着用前のSANAのウエストが74センチでしたが、着用後に59センチまで変化しました。その様子も収めておりますので下記よりご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hp_7QV_SNgo ]

この動画では、実際の着用の様子や、着用前後の変化の様子、SANAがコルセットに対して抱いている想いやエピソードを公開しています。どのような想いで商品開発に取り組んでいるかが分かる動画になっていますので、ぜひご覧ください。

今後の展開

今後は、下記のスケジュールで進行する予定です。

10月下旬：公式サイトで先行販売開始

11月上旬：本販売開始・ECモール展開予定

11月下旬以降：オフラインイベント等お客様とSANAが触れ合える機会を順次展開予定

※ベルミス様公式サイトおよびSANA公式SNS、両社プレスリリースなどで随時最新情報をお知らせいたします。

先行販売情報

公開日時：2025年10月20日（月）18:00

価格： 9,980円（税込）

特典：先行予約特典を7つご用意（詳細は後日発表）

情報発信：ベルミス様公式SNS(https://www.instagram.com/belmise_official/)／SANA公式SNS(https://www.instagram.com/_genking_/)

商品概要

商品名：魔法をかけるコルセット

商品ジャンル：コルセット

通常価格（税込）：9,980円（税込）

サイズ：XS,S,M,L,LL

カラー：チャームベージュ、ヴェールブラック

※公式サイトはSANA公式SNSで順次先行公開してまいります。

株式会社ファストノット様 会社概要

会社名：株式会社ファストノット（FUSTNOT. Inc.）

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東2-14-13 leaf eastビル 3F

代表者：代表取締役 齊藤 駿

設立：2019年10月29日

事業内容：D2C事業／マーケティング支援 等

コーポレートサイト：https://fustnot.jp/

ECサイト：https://belmise.com/shop/

SANA（GENKING. 田中 佐奈）プロフィール

インスタグラムで“美しすぎる美男子”として注目され、“SNS”から“芸能界”へ進出という流れを作った先駆け的存在。日本テレビ「行列のできる法律相談所」の出演をきっかけに一躍時の人に。しかし“偽りの自分”でメディア出演し続けていることに違和感を覚えるようになり、2017年に“性別適合手術”を受け、心の性と体の性が一致し、戸籍も“真の女性”となる。最近では美容液石鹸やヘア商品などのプロデュースを手掛けるなど美容家としても活躍中。

Instagram：＠_genking_ ( https://www.instagram.com/_genking_/ )

会社概要

社名：株式会社SANUS

本社所在地：〒105-6027 東京都港区虎ノ門４丁目３－１ 城山トラストタワー 27階

代表：田中 佐奈(SANA,GENKING.)

事業内容：芸能プロダクション経営事業、芸能タレントマネジメント及び業務事業、化粧品・美容商材製造、販売、製造販売及び輸出入事業