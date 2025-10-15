【岡山大学】令和7年度秋季岡山大学学位記授与式を挙行しました

国立大学法人岡山大学

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2025年9月25日、令和7年度秋季学位記授与式を本学津島キャンパスの創立五十周年記念館で執り行い、学部生・大学院生ら計202人が思い出深いキャンパスを巣立ちました。



式では那須保友学長が学部・研究科などの総代4人に学位記を授与しました。また、学業および人物の優れた学生に授与する「岡山大学黒正賞」を1人が受賞しました。



那須学長は英語で式辞を述べ、「FUEKI-RYUKO（不易流行）」と「OKADAI-LOVE（岡大愛）」の2つの言葉を卒業生・修了生へ贈り、「I want you to keep OKADAI-LOVE even after the graduation today. We hope that you will be proud of what you have learned at OKADAI and what you have accomplished in obtaining your respective degrees.（今日の卒業・修了を迎えた後も、岡大愛を忘れずに大切にしていてほしいと思います。そして、皆さんが岡大で学んだこと、そして得た学位を誇りに思い続けてくれることを願っています）」と卒業生にメッセージを送りました。



卒業生・修了生を代表して、大学院自然科学研究科のWANG JINGさんが「To Okayama University, thank you for providing world-class education, advanced research facilities, and opportunities to broaden our horizons. Today is not the finish line, but the first step toward what lies ahead. The future may be uncertain, but we have already proven that we can rise. Let us move forward with open hearts, ready for whatever comes next.（世界水準の教育、最先端の研究施設、そして私たちの視野を広げる貴重な機会を提供してくださった岡山大学へ心より感謝しています。今日という日はゴールではなく、これから待ち受けている挑戦に向けた第一歩です。未来が不確実であっても、私たちはすでにどんな困難にも立ち向かう力を備えていることを証明しました。これから何が起ころうとも、心を開き、ともに前進してまいりましょう）」と、答辞を述べました。



式後、那須学長は会場で、スーツや各国の礼服を着た卒業生たちと共に記念撮影を行いました。卒業生たちは、友人や家族と共に思い出深い場所を訪れながら、これからの新しい挑戦に向けての決意を新たにしていました。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と巣だった岡大生らの取り組みにご期待ください。





○那須保友学長式辞の全文はこちら

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/news/shikiji202509.pdf



○卒業者数はこちら

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/news/R7_09sotsugyouninzuu.pdf

答辞を述べるWANGさん

学位記授与の様子

式辞を述べる那須学長

那須学長との記念撮影の様子

◆参 考

・国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

創立五十周年記念館が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

