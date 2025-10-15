KOHLE SERVICES LIMITED

KCM Trade×TRCドリフトチームは、企業の社会的責任理念のもと、地域社会への貢献や文化交流活動に積極的に取り組み、子どもの成長や環境保護にも深い関心を寄せています。

今年、チームはKCM Tradeとともに、2025年10月9日に開催されるオービス世界視力デー（World Sight Day）に参加し、世界の眼の健康向上に向けて力を合わせます。

本イベントは、視力の健康および予防可能な眼疾患への関心を高め、社会全体で貧困地域や遠隔地に住む人々への眼科医療支援を呼びかけることを目的としています。見えなかった人々に光を取り戻し、希望を再び与える取り組みです。

ドリフトチーム代表の Ken Yeung 氏は次のように述べています。

「視力の健康は、すべての人の未来とチャンスに関わる重要な要素です。私たちはグローバルな視点から社会貢献を推進し、KCM Trade とともに光をより多くの場所へ届け、再び世界の美しさを見られる人を増やしたいと願っています。」

今後も KCM Trade×TRCドリフトチームは、社会的責任プロジェクトをさらに多くの国や地域へ拡大し、継続的な取り組みを通じて社会に前向きな影響を与え、より持続可能な未来づくりに貢献してまいります。