TVアニメ「矢野くんの普通の日々」Blu-rayが全3巻で発売決定！1巻は2026年3月4日(水)発売！

株式会社ハピネット

★講談社の『コミックDAYS』にて、2021年6月より連載中の田村結衣による同名漫画がアニメ化！

毎日ケガまみれで学校にやってくる「超・不運体質」の矢野くんと、そんな矢野くんが心配で仕方がないクラス委員の吉田さんを中心とした日常系ラブコメディ！

★メインキャストには天崎滉平、貫井柚佳、種崎敦美、坂泰斗、高橋李依、岩崎諒太！

★オープニング主題歌をFANTASTICS、エンディング主題歌をiScreamが担当！

★原作・田村結衣描き下ろしケースやイラストカード3枚セットに加え、ここでしか聴くことのできないオーディオコメンタリーなど豪華特典が満載！

▼TVアニメ「矢野くんの普通の日々」Blu-ray 商品情報

【発売日】

●1巻：2026年3月4日(水)

●2巻：2026年4月8日(水)

●3巻：2026年5月13日(水)

【価格】

●各14,300円(税込)

【1巻 初回生産限定特典】

●オリジナルペパシャカ

【全巻共通 仕様・封入特典】

●原作：田村結衣描き下ろしケース

●スペシャルブックレット

・原作：田村結衣描き下ろしイラスト

●イラストカード3枚セット

【全巻共通 音声特典】

●オーディオコメンタリー

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

発売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C)田村結衣・講談社／「矢野くんの普通の日々」製作委員会

▼TVアニメ「矢野くんの普通の日々」作品情報

【キャスト】

矢野 剛：天崎滉平

吉田清子：貫井柚佳

メイ：種崎敦美

羽柴：坂泰斗

泉：高橋李依

田中：岩崎諒太

【スタッフ】

原作：田村結衣（講談社「コミックDAYS」）

監督：松尾晋平

シリーズ構成：赤尾でこ

キャラクターデザイン：海谷敏久

音響監督：立石弥生

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：木村秀彬

音楽制作：日本テレビ音楽

オープニング主題歌：FANTASTICS「POP LIFE」

エンディング主題歌：iScream「Better Off」

アニメーション制作：亜細亜堂

【ストーリー】

人よりちょっと心配性なクラス委員・吉田さんは、隣の席に座る矢野くんが心配で仕方がない。

毎日ケガまみれで学校にやってくる「超・不運体質」の矢野くん。

そんな矢野くんの手当てをしているうちに、吉田さんの中には特別な想いが芽生えてきて......。

個性的な友人たちに囲まれながら、少しずつ距離を縮めていく二人。

果たして、吉田さんの恋はどこに辿り着く?

そして、矢野くんに『普通の高校生活』は訪れるのか?

心配性女子とケガまみれ男子の、ピュアラブコメディが今、始まります――