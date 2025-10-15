MyM が歌う狂気的な恋愛ソング「おまんじゅうこわい」がついに本日リリース！和田まんじゅう、内海誠子が出演するドラマ仕立てのMVも本日公開！

株式会社STARBASE

森三中・大島、ガンバレルーヤ(よしこ・まひる）からなる音楽ユニット MyM(マイムー)が、新曲「おまんじゅうこわい」が、本日リリースされた。

さらに本日18時には、和田まんじゅう(ネルソンズ)、内海誠子が出演することで話題のミュージックビデオも公開となる。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ss2inm7JDpM ]

今回の楽曲は、MyMオリジナル楽曲としては初の恋愛ソング。プロデューサーには7coのボーカル芦田菜名子を起用し、キャッチーでチルな雰囲気漂う楽曲に仕上げた。

また、今回もMyMが歌詞に参加しており、落語の演目「まんじゅうこわい」からインスピレーションを受けた、狂気的な恋愛模様とコミカルな要素をかけあわせた歌詞にも注目してほしい。

本日18時に公開されるミュージックビデオは、MyMとしては初の試みであるドラマ仕立ての作品。

主演に和田まんじゅう(ネルソンズ)、内海誠子を起用し、歌詞のイメージを忠実に再現した。

最後にはあっと驚く展開が待っており、ミュージックビデオを見ることによって、歌詞に込められた意味がより一層理解できる内容となっている。ぜひ歌詞の内容と照らし合わせながら、ミュージックビデオを楽しんでほしい。

Miyuki

「おまんじゅうこわい」

遂に皆様に届けることができて幸せです。

MyM初の恋愛SONG、MyMらしい曲が出来上がりました。

MVには和田まんじゅうさん、内海誠子さんが出演してくださり、“怖いくらい好きすぎる”を素敵に演じてくださいました！

監督が、細部までこだわって作ってくださったので何度もお楽しみください。

Yoshiko

あなたにもきっと、共感出来る部分があるかもしれません。

私もここまで人を愛してみたいと思いました。

ＭＶもぜひ何回も見て考察してみてね！

いろんな恋をして、地球を楽しんで下さい。

Mahiru

私は恋愛経験が少ないですがこの曲を通して色んな恋の形を知りました。

怖いくらい人を愛したことがある人、成仏できない恋を抱えてる人、恋心がある全ての方に聞いて頂きたいです！

◼︎楽曲情報

アーティスト名：MyM

タイトル：おまんじゅうこわい

配信リリース日：10月15日（水）

ミュージックビデオ：10月15日（水） 18時公開





◼︎MyM最新情報

https://bio.to/MyM

◼︎イベント情報

【KOMOREBI Presents.From Tokyo】

MyMゲスト出演決定！

◆11月5日(水) SPACE ODD (東京都)

開場日時 19:00 開演日時 19:30 終演日時 22:00

チケット情報

https://t.livepocket.jp/e/251105fromtokyo





【MyM X’mas Special Event 2025】

◆12月7日（日）東京：渋谷WWWX

ホットスタッフ・プロモーション https://www.red-hot.ne.jp/play/detail.php?pid=py27308

◆12月26日（金）大阪：GORILLA HALL OSAKA

サウンドクリエーター https://www.sound-c.co.jp/schedule/detail/9853/

チケット料金：7,500円 (tax in) ※別途ドリンク代 600円必要。

10月18日(土)～ 各プレイガイド先行受付開始。



