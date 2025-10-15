各都道府県の「名物」をほぼ実寸で掲載！“ほぼじっすん、しんぶん。”「新聞広告統一PRキャンペーン」を実施します

一般社団法人日本新聞協会

日本新聞協会広告委員会（隅浩一郎委員長）は、１０月１５日（水）からの新聞週間にあわせ、同日から１８日（土）までの間でタレント・ゆうちゃみさんがアンバサダーを務める新聞広告統一ＰＲキャンペーン「ほぼじっすん、しんぶん。」を実施します。

ウェブサイトやＳＮＳではわからない情報の一つが、“実寸”です。誰もが写真や画面を通して見たことはある、けれども実際のサイズは現地で見なければ分からない、日本各地の建造物や特産品……これらの「本当はこんな感じなんだ！」という感覚を伝えられたら面白いと思いませんか？

紙の新聞は読者に毎日届けられる媒体の中では、もっとも面積が大きなもののひとつです。しかしながら、インターネットのほぼ“無限”とも言える情報量に対し、新聞１ページという枠に載せられる情報は“有限”でもあります。

▶掲載広告実例 ※一部

北海道東京都新潟県

大阪府山口県長崎県

新聞１ページというサイズのインパクトを生かしたクリエーティブの可能性を追求するとともに、各地域を象徴する建造物や特産物を掲載することで子どもも含めた幅広い世代からの興味をはぐくんで同時に地域への愛着を醸成し、新聞広告の魅力向上を目指すキャンペーンです。各紙に掲載する紙面のデザインは、都道府県ごとに切り替え。特設サイトでは、他の都道府県のビジュアルもご覧いただけます。

ＰＲアンバサダーにはモデル・タレントのゆうちゃみさんを起用し、100万フォロワー（2025年10月現在）を持つご自身のTikTokでショート動画を配信。YouTubeにはインタビュー動画をアップロードし特設サイトでも公開。若年層へのＰＲとＳＮＳでの拡散を図ります。

ゆうちゃみさん出演のTikTok動画特設サイトでのインタビュー動画

＜キャンペーンの日程＞

１０月１４日（火）キャンペーン特設サイト公開（～２０２６年１月）、TikTok動画公開

１５日（水）新聞広告掲載開始（～１８日〈土〉）

＜特設サイト公開期間＞

１０月１４日（火）～２０２６年１月１５日（木）

https://www.jissunshimbun.com/

＜参加新聞（新聞協会会員名簿順）＞ ７６紙

朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、日本経済新聞、東京新聞、産経新聞、報知新聞、日刊工業新聞、日刊スポーツ、水産経済新聞、北海道新聞、釧路新聞、苫小牧民報、函館新聞、東奥日報、陸奥新報、デーリー東北、岩手日報、岩手日日新聞、河北新報、秋田魁新報、北羽新報、山形新聞、荘内日報、福島民報、福島民友新聞、茨城新聞、下野新聞、上毛新聞、埼玉新聞、神奈川新聞、千葉日報、山梨日日新聞、静岡新聞、信濃毎日新聞、長野日報、南信州新聞、中部経済新聞、中日新聞、東愛知新聞、岐阜新聞、新潟日報、北日本新聞、北國新聞、北陸中日新聞、福井新聞、日刊県民福井、伊勢新聞、夕刊三重、京都新聞、神戸新聞、デイリースポーツ、奈良新聞、紀伊民報、山陽新聞、中国新聞、日本海新聞、山陰中央新報、島根日日新聞、山口新聞、宇部日報、徳島新聞、愛媛新聞、高知新聞、西日本新聞、佐賀新聞、長崎新聞、熊本日日新聞、大分合同新聞、宮崎日日新聞、夕刊デイリー、南日本新聞、沖縄タイムス、琉球新報、八重山毎日新聞、宮古毎日新聞

◆日本新聞協会について

新聞・通信・放送１１９社（２０２５年１０月現在、新聞９５、通信４、放送２０）で構成する一般社団法人。１９４６年７月に創立。会長は中村史郎（なかむら・しろう／朝日新聞社代表取締役会長）。

◆日本新聞協会広告委員会について

新聞協会会員新聞社の広告・営業局長６３社６３人で構成。委員長は隅浩一郎（すみ・こういちろう／日本経済新聞社常務執行役員メディアビジネス担当）。

◆「新聞広告の日」について

新聞協会が１９５８年、日ごろの広告出稿に感謝するとともに、新聞広告を広くＰＲする目的で、１０月２０日を「新聞広告の日」に制定。

◆新聞週間について

新聞協会は１９４８年、１０月１５日から２１日までの１週間を「新聞週間」と制定。報道の使命と責任をあらためて考えるとともに、報道の機能と役割を広く再認識してもらうことを目的としている。