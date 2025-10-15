【フジテレビ】『102回目のプロポーズ』フジテレビにて地上波放送・FOD独占配信 追加キャスト 平祐奈、林カラス、太田駿静、落合モトキ、田中律子 出演決定！

株式会社フジテレビジョン

フジテレビにて『101回目のプロポーズ』の続編ドラマとなる『102回目のプロポーズ』を地上波放送とフジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、独占配信します。

本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。大ヒットから34年の時を経て、ついにこの度、本人自ら企画として立ち、新たな連続ドラマとしてお届けします。『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）は本当に結婚していた！その娘・光（唐田えりか）が主人公のラブストーリーは、話題沸騰、間違いなし！続編では、「101回目」ファンの方にも懐かしみながら喜んで頂ける内容が盛り沢山です。単なるラブストーリーにとどまらない、笑って泣けるヒューマンラブストーリーです。

この度、本作の追加キャストとして、平祐奈、林カラス、太田駿静、落合モトキ、田中律子の出演が決定しました！

主人公・光（唐田えりか）と恋人の音（伊藤健太郎）と同じオーケストラに所属するクラリネット奏者で、光の後輩であり親友・岡村咲良役を演じるのは映画やドラマで幅広い世代から支持を集める、平祐奈。純平（江口洋介）の息子で、達郎（武田鉄矢）の甥っ子で、達郎や太陽もよく訪れる居酒屋で働いている星野晴役を演じるのは舞台や映像作品で注目を集める新進気鋭の俳優・林カラス。音（伊藤健太郎）の弟で、だれよりも兄を尊敬し、慕っており、父の経営する大手建設会社の次期社長といわれる大月力輝役には、次世代ボーイズグループ「OCTPATH」のメンバーとしても活躍し、俳優としても存在感を放つ太田駿静。そんな力輝を支える秘書・浦川聖司役には、映画や大河ドラマに出演するなど存在感を示してきた落合モトキ。さらに、伝説の名作『101回目のプロポーズ』で達郎と薫（浅野温子）の恋を誰よりも応援し、ヒロイン・薫の妹としてお茶の間に愛された矢吹千恵役を、田中律子が再び演じます。本作では、薫の娘・光の良き相談相手として、光の恋を応援します。千恵は、達郎の会社・星野建設で経理として働いていており、個性豊かな星野建設のメンバーとのかけあいも見どころの一つです。

豪華な俳優陣が織りなす人間模様の調和に、ぜひご期待ください！

90年代を彩った月９ドラマの金字塔『101回目のプロポーズ』。浅野温子と武田鉄矢の名演で、放送から30年以上たった今も語り継がれるラブストーリー。続編となる連続ドラマ『102回目のプロポーズ』をお楽しみに！

平祐奈（C）フジテレビ林カラス（C）フジテレビ太田駿静（C）フジテレビ落合モトキ（C）フジテレビ田中律子（C）フジテレビ

また今回追加キャストの発表に際して、新たな場面写真を公開します。

（左から）平祐奈、唐田えりか、伊藤健太郎（C）フジテレビ（左から）林カラス、せいや（霜降り明星）（C）フジテレビ（左から）落合モトキ、太田駿静（C）フジテレビ（左から）田中律子、武田鉄矢（C）フジテレビ

【ストーリー】

『101回目のプロポーズ』で結ばれた星野達郎（武田鉄矢）と矢吹薫（浅野温子）。その２人の娘は幸福なことに母親に似て美人に育ち、母親の才能を継いで人気チェリストとなっている、星野光（唐田えりか）、30歳独身。光が高校生（15 歳）の時に薫は病気で他界し、達郎が男手ひとつで大切に光を育ててきた。現在も達郎と２人暮らしをしている。そんな光に一目惚れをするのは、空野太陽（霜降り明星・せいや）、33歳独身。これまで99回、女性にフラれ続けてきた、非モテ男。だが、光には、既に超イケメンでピアニストで御曹司の恋人、大月音（伊藤健太郎）がいて――！ 父親である達郎は、どちらの男を娘の結婚相手として認めるのか―認めないのか―！？

【コメント】

平祐奈

「歴史あるドラマに参加させて頂けてとても嬉しく、笑顔あふれる温かい現場で穏やかな日々を過ごさせて頂いております。

年を重ねる毎に自分の気持ちを誰かに伝えるというのは難しいなと思ったりしますが…

平成から時代を超えて素直で正直な想いをまっすぐに伝える純度100％のラブストーリー。大切な事を太陽さんが全身全霊で教えてくれます。わくわくドキドキしながらテレビの前でそれぞれの恋愛模様を応援してくださると嬉しいです！」

林カラス

「『102回目のプロポーズ』で"星野晴"役をいただき、江口洋介さんが演じた純平の息子を演じます。90年代に大ヒットした前作から続く物語はどんな展開になるのだろうと、気付けばいただいた脚本を夢中で読み進めていました。読み合わせの段階から、前作のバトンを受け継ぐ責任から生まれる良い緊張感と、笑いが絶えない和やかな雰囲気が同居していて、作品が面白く育っていく手応えを感じています。是非ご期待下さい！」

太田駿静

「『102回目のプロポーズ』で大月力輝役を演じさせていただきます太田駿静です。

不朽の名作『101回目のプロポーズ』の続編に出演できることをとても光栄に思います。

撮影も始まっていますが、キャストの皆様やスタッフの皆様、全員が暖かく熱のある現場で様々な学びと刺激を受けながら、楽しく撮影させていただいております！『101回目のプロポーズ』の世界で描かれる『102回目のプロポーズ』を、皆さんと共にテレビの前で観るのが今からとても楽しみです！」

落合モトキ

「浦川聖司役を演じさせて頂きます、落合モトキです。

90年代に社会現象を巻き起こしたドラマの続編に参加する事ができる事大変嬉しく思います。前作の『101回目のプロポーズ』を撮影入る前に全話観させて頂いたのですが、見事この夏101回目ロスになってしまいました。今作の102回目のプロポーズも皆様がロスになってしまうような作品に仕上がると思います！(笑)

是非楽しみにしていてください！宜しくお願いします！」

田中律子

「20歳のときに、この矢吹千恵役を演じさせていただき、

34年という長い月日が経って、また矢吹千恵を演じられるなんて夢にも思っていませんでした。

私の人生にたくさんの影響を与えてくれた、思い出の詰まった101回目のプロポーズ。

今回、このような素晴らしい機会を頂けたことに感謝して、昔を思い返す時間や気持ちも大切に、千恵を演じていきたいです。『102回目のプロポーズ』が、視聴者の皆様、出演者の皆様、私自身にとって、思い出深い作品になるよう全力でがんばります。是非楽しみにしていてください」

『101回目のプロポーズ』（C）フジテレビ

◇ ドラマ概要

■タイトル：『102回目のプロポーズ』（全12話）

■放 送：未定 ※詳細は追って発表

■配 信：FODにて独占配信予定 ※詳細は追って発表

■企 画：鈴木おさむ

■出 演：唐田えりか、せいや（霜降り明星）、伊藤健太郎、武田鉄矢

平祐奈、林カラス、太田駿静、落合モトキ、田中律子 ほか

■スタッフ：企画・プロデュース：栗原美和子（共同テレビ）

脚本：私オム

演出：木村真人

プロデューサー：鹿内植、高橋眞智子（共同テレビ）

制作協力：共同テレビ

制作著作：フジテレビ

◇ FOD 概要

FODはフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

URL：https://fod.fujitv.co.jp/