タイムズ・ハイアー・エデュケーション世界大学ランキング2026：KIITは世界で501位、インドでは5位にランクイン





ブバネーシュワル、インド、, 2025年10月14日 /PRNewswire/ -- ブバネーシュワルにあるKIIT Deemed to be University（https://kiit.ac.in/）はタイムズ・ハイアー・エデュケーション（THE）世界大学ランキング2026で、インドの全大学の中で5位にランクインするという快挙を成し遂げました。注目すべきことに、KIITはオリッサ州で唯一、全国トップ10にランクインした大学でもあります。これは州にとって大きな誇りであり、同州の学術的卓越性の向上を反映しています。



KIIT University



世界的に見ると、KIITは2,191の大学の中で501～600位グループにランクされ、インドの128の教育機関の中で5位、前年の 601～800位グループから大幅に順位を上げました。この順位上昇は、同大学が国際競争力を着実に進歩させていること、インドで最もダイナミックかつ世界的に注目される教育機関の1つとしての頭角を現していることを示しているものです。インドの大学の中でトップとなったのはIndian Institute of Science（IISc）です。

今年、KIITはタイムズ・ハイアー・エデュケーション世界大学ランキングの「学術的卓越性（Academic Excellence）」項目で世界259位にランクされました。『タイムズ・ハイアー・エデュケーション』誌は5つのパラメータに基づいてランキングを提供しています。注目すべきことに、KIITは「産業統合（Industry Integration）」、「国際展望（International Outlook）」、「社会的責任（SDGs）（Social Commitment（SDGs））」の項目においてインドで最高の成績を収めました。

『タイムズ・ハイアー・エデュケーション』の評価によると、KIITの2026年世界大学ランキングでの成績は、地域的な卓越性から世界的な認知に至るまでの10年間の変革を反映しています。同大学は、オリッサ州の社会的に包括的な大学が、革新、思いやり、質の高い教育を通じて世界最高の大学と競争できることを証明しました。

この成果に喜びを表すKIIT、KISS、KIMS創設者のAchyuta Samanta博士（https://achyutasamanta.com/）は次のように述べています。「インドのすべての州が、世界トップ500にランクされる大学を持つことを目指しています。創立からわずか28年、Deemed to be Universityとなってから22年で、KIITが世界の一流大学の一角として501位にランクインしたことをうれしく思います。この功績はオリッサ州にとって、そしてインド全体にとって誇りとなるものです。」

ハイライト

・インドで5位にランクされ、オリッサ州で全国トップ10にランクインした唯一の大学です。

・世界的な競争力の高まりを反映し、昨年から大幅に順位を上げています。

・産業統合（Industry Integration）、国際展望（International Outlook）、社会的責任（SDGs）（Social Commitment（SDGs））のパラメータにおいてインドで最高のパフォーマンスを達成しました。

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2793553/KIIT_University.jpg?p=medium600

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/2234144/4867564/KIIT_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com