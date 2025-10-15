【開催のお知らせ（沖縄県那覇市）】

Deep Techスタートアップの勝ち筋戦略

～東大発のユニコーン企業が実践した成長戦略×知財戦略～

全国9都市で地域と特許庁を結ぶイベント「つながる特許庁」知的財産の活用でビジネスチャンスの拡大をサポートします。

「つながる特許庁 in 那覇」

テーマ： Deep Techスタートアップの勝ち筋戦略

～東大発のユニコーン企業が実践した成長戦略×知財戦略～

●日時：令和7年11月19日（水）13：00～18：00

●場所：琉球新報ホール

【参加無料：事前申込制（定員70名）、オンライン配信も実施】

特許庁は、ビジネスにおける知的財産の活用をサポートするイベント「つながる特許庁」を開催します。企業による先進的な取組事例の紹介や、各分野で活躍している専門家による知的財産活用の気づきとなるセミナーを行います。また、知的財産や経営におけるさまざまな情報・意見交換ができるよう交流会を開催いたします。

令和7年9月、大阪府大阪市での開催を皮切りに、令和8年2月までに全国9都市にて順次開催を予定しています。

令和7年度第5回目となる「つながる特許庁 in 那覇」では、セッション①【講演】Deep Techスタートアップを成功に導くためのポイント セッション②【講演】Deep Techスタートアップを成長軌道にのせた知財戦略とは？～ペプチドリーム誕生と成長～ セッション③【パネルディスカッション】沖縄のDeep Techスタートアップを成功に導くための知財戦略 をテーマに、企業の取組について情報発信します。

１．「つながる特許庁」開催予定

全国9都市でテーマを設定し、リアル開催に加え、全国にオンライン（YouTube Live）で配信を行いますので、開催地域以外の方もご視聴いただけます。なお、イベント終了後は期間限定でアーカイブ配信をします。

＜開催都市＞

① 大阪府大阪市 （令和7年 9月 4日（木））

② 青森県青森市 （令和7年 9月19日（金））

③ 北海道函館市 （令和7年 10月 1日（水））

④ 栃木県宇都宮市 （令和7年 10月22日（水））

⑤ 沖縄県那覇市 （令和7年 11月19日（水））

⑥ 山口県山口市 （令和7年 12月19日（金））

⑦ 鹿児島県鹿児島市 （令和8年 1月19日（月））

⑧ 愛媛県松山市 （令和8年 2月13日（金））

⑨ 愛知県名古屋市 （令和8年 2月25日（水））

イベントの詳細や参加申込み方法（会場参加・オンライン参加）は、以下の各ホームページから御覧いただけます。

■つながる特許庁 特設ホームページ

https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp

■つながる特許庁 特許庁ホームページ

https://www.jpo.go.jp/support/chusho/tsunagaru-tokkyocho.html

ご参考までに過去の開催実績等を掲載しています。

2．「つながる特許庁 in 那覇」のご案内

令和7年度「つながる特許庁」第5回目は、沖縄県那覇市で開催します。

メインテーマ：Deep Techスタートアップの勝ち筋戦略

～東大発のユニコーン企業が実践した成長戦略×知財戦略～

第1部

セッション１

【講演】Deep Techスタートアップを成功に導くためのポイント

窪田 規一氏（株式会社ケイエスピー 代表取締役社長）

セッション２

【講演】Deep Techスタートアップを成長軌道にのせた知財戦略とは？～ペプチドリーム誕生と成長～

成田 真一氏（株式会社ケイエスピー 取締役）

セッション３

【パネルディスカッション】沖縄のDeep Techスタートアップを成功に導くための知財戦略

パネリスト：窪田 規一氏（株式会社ケイエスピー 代表取締役社長）

パネリスト：成田 真一氏（株式会社ケイエスピー 取締役）​

パネリスト：南野 研人氏（弁理士法人レクシード・テック パートナー弁理士）

モデレーター：具志堅 清明氏（公益財団法人 沖縄科学技術振興センター 研究部長兼特任コーディネーター）

第2部

交流会（日本弁理士会主催）

セッション登壇者や参加者同士がコーヒー片手に情報交換できる出会いの場

登壇者と名刺交換や対話できる貴重な機会ですのでぜひご参加ください。

※セッションの内容は予告なく変更の可能性があります

○つながる特許庁 in 那覇

■開催日 ：令和7年11月19日(水) 13：00～18：00

■開催会場：琉球新報ホール

〒900-8525 沖縄県那覇市泉崎1丁目10番3号

■定員 ：70名 ※参加無料、オンライン配信も実施

■主催 ：特許庁、内閣府沖縄総合事務局

■共催 ：中小企業庁、（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）、日本弁理士会、琉球新報社

■後援 ：（公財）沖縄科学技術振興センター、沖縄県、（公社）沖縄県工業連合会、（公財）沖縄県産業振興公社、沖縄県商工会議所連合会、沖縄県商工会連合会、沖縄県中小企業団体中央会、（株）沖縄ＴＬＯ、沖縄バイオコミュニティ、国立大学法人琉球大学、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、（独）中小企業基盤整備機構、（一社）トロピカルテクノプラス、那覇市、（一財）日本規格協会、日本商工会議所、（一社）日本知的財産協会、日本弁護士連合会、日本弁理士会九州会、（独）日本貿易振興機構、（公社）発明協会、（一社）発明推進協会、弁護士知財ネット ［50音順］

■参加申込：以下の「つながる特許庁」ホームページからお申込みください。

https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp/naha.html

※現地参加、オンライン参加ともに事前申込が必要です。

■問合せ：「令和7年度 つながる特許庁」運営事務局

support@tsunagaru-tokkyocho.go.jp(10:00~17:00)