OizomのAQBot PM、建設現場におけるBMCの大気質管理義務への対応をスムーズに実現

アーメダバード（インド）, 2025年10月14日 /PRNewswire/ -- 建設現場の粉塵汚染への注目が高まる中、ムンバイ市当局であるBrihanmumbai Municipal Corporation（BMC）は、市内のすべての建設現場にセンサーベースの空気質モニターとリアルタイムLEDディスプレイの設置を義務付けました。これに対応して、BMC認定ソリューションであるOizomのAQBot PMにより、請負業者はこれらの要件を効率的かつ自信を持って満たすことができます。



コンプライアンスを維持するよりスマートな方法

AQBot PMは粉塵を検知するだけではありません。インドの過酷な建設現場向けに設計されており、粉塵の多い荒れた環境でもPM2.5とPM10をリアルタイムで監視します。BMCのCommand and Control Centerおよび現場のLEDディスプレイと統合されており、請負業者がコンプライアンスと透明性のニーズを簡単に満たすのに役立ちます。

AQBot PMがユニークな点はプロアクティブなアプローチです。システムには、あらゆる粉塵抑制システムを自動的に起動できるリレー出力が組み込まれています。この機能により、手動による介入を必要とせずに、サイトを安全限度内に維持することができます。この自動化により、空気の質が安全レベルを超えた場合に迅速な対応が保証され、コンプライアンス違反のリスクが軽減されるため、プロジェクト・チームに大きな利点がもたらされます。

インドのトップ・プロジェクトで信頼を受けたソリューション

AQBot PMはすでにインド全土の300以上の現場に導入され、100を超える建設グループから信頼されており、さまざまな建設現場、生コンクリート工場、採石場でその有効性が実証されています。Oizomの大気質モニタリング装置の一部として、AQBot PMは、スマートでコンプライアンス対応力の高い環境技術へと業界がシフトしつつある流れを反映しています。BMCの規制が施行されたことにより、ムンバイ全域で導入が加速しています。

包括的なサポート、強力なインサイト

AQBot PMは、レーザーベースのOPCテクノロジーを使用して、高速かつ正確な読み取り、16GBのオンボード・メモリー、およびマルチプロトコル接続を提供します。その中核となるのは、OizomのEnvizomです。この高度な環境モニタリング・ソフトウェアは、インタラクティブなダッシュボード、過去データのトレンド、アラート、コンプライアンス対応レポートをすべて1か所で提供します。

「AQBot PMは空気を測定するだけではありません。コンプライアンスに準拠した安全で中断のない作業を保証します」と、Oizomの営業担当副社長Samarpit Garg氏は述べています。

各ユニットは、Oizomの最先端施設で事前に校正されており、校正レポートはISO/IEC 17025:2017認定のNABL認定研究所であるATIRAによって検証されており、信頼できる第三者による検証が保証されています。この厳格な検証プロセスにより、初日からコンプライアンスが保証され、ユニットはプラグ・アンド・プレイですぐに設置できるようになります。

