Integrum、オーバーサブスクライブされたファンドIIにて25億ドルを調達

ニューヨーク, 2025年10月14日 /PRNewswire/ -- Integrum Holdings LP（以下「Integrum」）は、Integrum Capital Partners II LP（以下「ファンドII」）の最終募集をクロージングし、総額25億ドルの資本コミットメントを確保したと発表しました。これは、当初の目標額および上限額をともに上回るものです。同ファンドは大幅なオーバーサブスクライブとなり、既存のリミテッド・パートナーからの継続的な強い支持に加え、世界各地の新規投資家による積極的な参加を反映する結果となりました。ファンドIIの投資能力は、ゼネラルパートナー、関係者およびファミリー、ならびに関連する共同投資ビークルからの追加コミットメント5億ドルにより、さらに拡大しています。

運用資産約50億ドルを有するIntegrumは、これまでに6社へ投資しており、各投資案件のエクイティコミットメントは1億ドルから12億ドルの範囲に及んでいます。

経営チームとのパートナーシップによる成長加速

Integrumは、Tagar Olson氏、Ursula Burns氏、Richard Kunzer氏、Jeff Livingston氏、Kathy Reiland氏で構成される投資委員会の主導のもと、米国経済のサービス層で事業を展開する企業を支援するため、焦点を絞った強い確信に基づく戦略を推進しています。同社は経営チームと緊密に連携し、有機的成長の加速および市場での存在感拡大を図っています。

「私たちは、優れた人材とイノベーションへの投資を目指す卓越したサービス企業にとって、最良のパートナーとなることを目的にIntegrumを設計しました」と、Integrum共同創業者のTagar Olson氏は述べています。「ファンドIのポートフォリオ実績はこの戦略の有効性を裏付けており、投資先企業は力強い有機的成長と戦略的価値の向上を実現しています。当社のアプローチにより、魅力的な投資機会の発掘と経営チームとの深い関係構築が可能となり、長期的かつ再現性のある価値創出を推進する当社の能力に対する投資家の信頼が一層強まりました。」

投資、事業運営、資本形成、組織運営の各分野における深く補完的な経験を結集したIntegrumのチームは、その戦略を実行し、魅力的な投資機会を最大限に活かすために特別に構築されています。

「当社を設立して以来、私たちはまさに目標として掲げたことを実現してきました。すなわち、ビジネスのあらゆる分野から経験豊富で高い誠実性を備えた専門家チームを結集し、経営陣と手を取り合って持続的な価値を創出してきたのです」と、Integrum共同創業者のUrsula Burns氏は述べています。「私たちは幸運にも、新卒から豊富な経験を持つ投資家や経営者まで、私たちの価値観と野心を共有する優れた人材を集めることができました。」

Integrumのアプローチに対するグローバルな投資家の支持

ファンドIIには、公共および民間の年金基金、保険会社、ファミリーオフィス、財団、投資コンサルタント、政府系ファンド、ファンド・オブ・ファンズなど、幅広くグローバルな機関投資家が参加しました。

「私たちは、投資家の皆様からの継続的なご支援に心より感謝しています。多くの方々がファンドIのコミットメント額を大幅に上回る規模で再投資してくださいました」と、Integrum共同創業者のRichard Kunzer氏は述べています。「競争の激しい市場環境の中で、今回の迅速かつ大規模なクロージングは、投資家の皆様が当社のチームと戦略に寄せる信頼と確信の大きさを如実に示しています。」

Integrumについて

Integrumは、サービス業を中心とする企業への投資および経営チームとのパートナーシップを通じて成長を加速させることに注力する投資会社です。実績ある多様なリーダー陣によって設立された同社は、深い業界専門知識、共通の価値観、そして一貫した確信に基づく投資アプローチを基盤としています。Integrumは、テクノロジー、イノベーション、人材への投資を通じて、持続的かつ有機的な成長を促進・加速し、長期的なパートナーシップを構築することを目指しています。

詳細については、www.integrum.us をご覧ください。

Integrum Charitable Foundationについて

Integrumの創業者は、ファンドIおよびファンドIIにおけるキャリード・インタレストの10%をIntegrum Charitable Foundationに拠出することを約束しており、同財団は同社の投資委員会メンバー以外によって運営されています。同財団を通じて、Integrumは資金的支援のみならず、積極的なボランティア活動を通じても、チームにとって意義深い社会的課題に貢献することを約束しています。

詳細は www.integrum.us/foundation をご覧ください。

