世界のボイスコイルモーター市場 規模、成長、洞察、市場シェア、競合情勢、動向分析レポート : 用途別、ドライバータイプ別、最終用途別、コイルタイプ別 - 2031年までの世界機会分析と産業予測
世界のボイスコイルモーター市場は、2022年から2031年までに1億2530万ドルから1億9,100万米ドルまでの収益増加が見込まれ、2023年から2031年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 4.8％で成長すると予測されています。
ボイスコイルモーター（VCM）は、フォーマー（しばしばボビンとして知られる）で巻かれ、スピーカーコーンの上部に取り付けられるワイヤーのコイルです。使用されるワイヤーは通常、アルミニウム、銅、または銅メッキを施したアルミニウムです。このボイスコイルが、モーターの磁界に反応してスピーカーコーンを動かします。
次世代オートフォーカス技術を支えるコアコンポーネント
日本の光学・映像機器市場では、スマートフォンや一眼レフカメラにおけるオートフォーカス（AF）機構の進化が急速に進んでいます。特に、コンパクトなボイスコイルモーターを搭載したAFモジュールは、リアルタイム撮影や高速ピント合わせを可能にする主要技術として注目されています。
近年では、スマートフォンメーカーのみならず、産業用カメラ、ドローン、医療用内視鏡などの分野でもVCMの需要が拡大。シャープやソニーといった日本企業による技術革新が継続しており、製造装置や組立ラインにおける“日本製ボイスコイルモーター”への信頼は極めて高い水準を維持しています。
半導体・精密機器製造ラインにおける活用の拡大
半導体前工程・後工程の自動化が進む中、わずかな振動や微小なズレすら許されない製造現場において、VCMが不可欠な役割を担っています。フォトマスクの移動制御、ウエハーのリニア搬送、イオン注入装置の位置決めなど、ナノレベルの動作精度を実現するためには、従来型のモーターでは限界があります。
日本国内では、東京エレクトロンやSCREENホールディングスなどの大手半導体装置メーカーがVCM搭載技術を積極導入しており、さらに高度なFA（ファクトリーオートメーション）対応への対応が進められています。
主要な企業:
● Texas Instruments
● SMAC Corporation
● Motran Industries Inc
● Mitsumi
● Motion Control Products Ltd
● Allegro Microsystems
● H2W Technologies
● JAHWA
● STMicroelectronics N.V.
医療・ライフサイエンス分野における高精度動作ニーズ
ボイスコイルモーターは、非接触かつ摩擦が少ないという特性から、医療機器やライフサイエンス機器でも高い評価を得ています。特に、マイクロプレート搬送、試薬の正確な注入、顕微鏡のズーム調整などの用途でVCMが活用されており、日本国内の医療機器メーカーや研究機関からの需要も高まっています。
また、遠隔手術ロボットやリモート診断装置など、新たな医療技術の進化に伴い、高速・静音・正確な位置制御を可能にするVCMへの注目が一層高まると見込まれています。
EV化・ロボット化の波に乗る産業用VCMの進化
EV化・ロボット化の波に乗る産業用VCMの進化