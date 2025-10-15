THE WORLD′S 50 BEST HOTELS、初の拡大版51-100位リストを発表





ロンドン, 2025年10月14日 /PRNewswire/ -- 50 Bestは、初の拡大版となるNo.51からNo.100までのホテルランキングリストを発表しました。本リストはThe World's 50 Best Hotels Academyの投票により、過去最多の施設を認定するものです。本リストは24の地域、40都市にまたがり、13の独立系ホテルを含みます。

これらのホテルは最高峰のホスピタリティを体現し、オクトーバー30日日に発表されるThe World's 50 Best Hotels 2025完全ランキングの基盤を築きます。この拡大版リストは、50 Bestが包括性と深みを追求する姿勢を反映し、より豊かで包括的なホテルガイドを提供します。

全リストはここでご覧いただけます。

ヨーロッパは17軒のホテルがランクインし首位に立っており、イタリアからは9軒が選出されています。例：Hotel Cipriani（No.72）、Casa Maria Luigia（No.82）、Portrait Milano（No.99）。スウェーデンのEtt Hem（No.89）とトルコのMaçakızı（No.96）は、2023年のランキング開始以来、それぞれの国で初めてランクインしたホテルです。

バンコクのAman Nai LertがNo.51で拡張リストのトップに立っており、アジアからは16施設がランクインしています。香港と京都はそれぞれ2軒がランクインしており、香港のThe Peninsula Hong Kong（No.54）と京都のAman Kyoto（No.74）が含まれます。インドからは

The Johri（No.93）とAmanbagh（No.100）を含む3軒が選出されています。

51-100位のリストでは、ニュージーランドのホテルが初めて50 Bestコミュニティに迎え入れられました。Huka LodgeがNo.88にランクインしています。

ニューヨークは北米ランキングを席巻し、以下の4ホテルが選出さ れました。The Fifth Avenue Hotel（No.75）とThe Greenwich Hotel（No.77）。同大陸のその他の地域では、The Beverly Hills Hotel（No.65）とSan Ysidro Ranch（No.68）が初の拡大版リストに名を連ねています。メキシコからはFour Seasons Tamarindo（No.55）とMontage Los Cabos（No.67）の3施設が選出されました。

南米からは2施設がランクインしました。イグアスの滝にあるHotel das Cataratas（No.76）とクスコのPalacio Nazarenas（No.87）で、いずれもベルモンド系列のホテルです。

The World's 50 Best Hotelsのコンテンツ責任者、Emma Sleightは次のようにコメントしています。「3年目を迎えるにあたり、拡大版となる51-100位のリストで、さらに多くの世界最高峰のホテルを称えられることを大変嬉しく思います。今年以降、より多くのホテルと地域を紹介できるようになります。」

The World's 50 Best Hotels 2025は、オクトーバー30日英国時間20:00より、こちらの50 Best ユーチューブチャンネルにてライブ配信されます。

