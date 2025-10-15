2025年11月19日（水）夜10時より毎週無料配信、ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』ユースケ・サンタマリア、柳俊太郎、帆純まひろの出演を発表

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」にて2025年11月19日（水）夜10時より、柴咲コウが主演を務めるオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』（全6話）を毎週無料配信いたします。このたび、本作にユースケ・サンタマリア、柳俊太郎、帆純まひろの出演を発表いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=W39l_pOgdvg ]

スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描く、ABEMA新オリジナルドラマ『スキャンダルイブ』。誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかし、その裏側では、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されているのか… 『スキャンダルイブ』は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマです。本作の主演は柴咲コウが務め、突如週刊誌より所属俳優のスキャンダル記事掲載の告知を受け奔走する芸能事務所社長・井岡咲（いおか・さき）を演じます。また、川口春奈が柴咲と初共演し、柴咲演じる咲にスキャンダル記事を突き付ける芸能週刊誌記者・平田奏（ひらた・かなで）を演じます。なお、主題歌には柴咲コウの書き下ろし新曲「Awakening（feat. LITTLE）」が決定し、ドラマの世界観に華を添えます。

このたび、出演を発表したユースケ・サンタマリア、柳俊太郎、帆純まひろは、川口演じる平田奏が所属する芸能週刊誌・週刊文潮に関係する人物をそれぞれ演じます。ユースケ・サンタマリアは、川口演じる奏の上司であり、週刊文潮の編集長・橋本正剛（はしもと・せいごう）を、柳俊太郎は、フリージャーナリストの二宮涼（にのみや・りょう）を、帆純まひろは、奏の後輩である週刊文潮の記者・水口綾香（みずぐち・あやか）をそれぞれ演じます。

クランクインイン時に行ったインタビューでは、それぞれ本作に関し「この『スキャンダルイブ』、今まで誰もやりたくてもやれなかった、そういうところに深くメスを入れた、ちょっととんでもないエンターテインメントになっているので、ぜひともご覧ください（ユースケ）」、「しっかり二宮という役に向き合って、面白いドラマになれるように頑張りたい（柳）」、「私にとっては映像初挑戦となり、もちろんちゃんと勉強しなきゃというプレッシャーもありましたが、金井監督の作品に参加させていただけることがなにより嬉しい（帆純）」とコメントしています。（以下、コメント全文掲載）

記事が出るまで、あと72時間と迫る中、スキャンダルの水面下で巻き起こる、事務所と週刊誌の熾烈な争いの行方は…？「ABEMA」は、これまで時流を捉えた番組制作をおこない、2025年には「死ぬほど愛して」「MISS KING / ミス・キング」など、精力的に新たな番組を世に生み出してまいりました。本作でも、スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の攻防戦を描いていきます。主演・柴咲コウと川口春奈が初タッグを組み、スキャンダルの裏側で蠢く思惑、そして芸能界の深層に隠された“真実”へ切り込む挑戦作『スキャンダルイブ』は、11月19日（水）夜10時より毎週無料配信いたします。ぜひご期待ください。

■キャストコメント

▼ユースケ・サンタマリア／橋本正剛

スクープで芸能界が大変なことになる、みたいなことが昔以上に多いし、大事件になっているでしょう。「少々オイタした」じゃ済まないような大事件に発展していて。そんなときにこういうドラマをやるって、「今ちょうど流行りだし、こういうのやったらウケるんじゃね？」みたいなことだったら嫌だなと思っていたんです。でも、プロデューサーや監督にお会いして話したときに、「前からこれをやりたくて温めてたんだ、そしたら時代が追いついてしまった」って言っていたんです。だったら（出演しても）いいかなと思って。それって“すごい先見の明がありました”って話で。ぜひやらせてもらいます、となりました。この『スキャンダルイブ』、今まで誰もやりたくてもやれなかった、そういうところに深くメスを入れた、ちょっととんでもないエンターテインメントになっているので、ぜひともご覧ください。

▼柳俊太郎／二宮涼

藤野プロデューサーと金井監督は過去にお世話になり、また攻めた社会派なドラマをつくるんだろうなと思い非常に楽しみにしていました。台本を読んで、どうなっていくんだろうな…と思う展開が1話ごとあり、単純に続きが気になるような、スリルのあるストーリーだと思いました。二宮という役は、非常に真面目だけど器用ではないから、生きるために必要な方法を選んでいく、そんな人間かなと思います。しっかり二宮という役に向き合って、面白いドラマになれるように頑張りたいと思います。

▼帆純まひろ／水口綾香

私にとっては映像初挑戦となり、もちろんちゃんと勉強しなきゃというプレッシャーもありましたが、金井監督の作品に参加させていただけることがなにより嬉しくて。他人事とは思えない少し重いテーマにはなりますが、水口綾香として生きられたらと思いました。映像が初めてなので、（帆純に対し）初めましての方がほとんどだと思いますが、この時期にこういうテーマのドラマを出す意味や作品をつくる意味合いというか…メッセージ性がしっかりある作品だと思うので、私自身も水口綾香として精一杯生きていけるように頑張りますので、興味を持ってみていただけたら嬉しいです。

■ABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』 概要

＜あらすじ＞

大手事務所から独立して4年、看板俳優・藤原玖生（浅香航大）を悲願の地上波ドラマ主演にこぎつけた事務所“Rafale”の代表・井岡咲（柴咲コウ）。そんな矢先、井岡の耳に飛び込んできたのは、藤原の「"不倫スキャンダル"が掲載される」という週刊誌からの告知であった。

記事の執筆者は平田奏（川口春奈）。数多の芸能人のスキャンダルを白日の下に晒してきたあの週刊文潮の記者である。

記事発売まで、あと72時間。

スキャンダルの掲載を巡り、事務所と週刊誌の熾烈な争いが火蓋を切る。

そして、スキャンダルの裏側に隠された新事実は、彼らをより芸能界の深い闇へと引き摺り込んでいく――。

誰かの思惑一つで姿を変える事実、そして次々と明らかになっていく新たな真実。

芸能スキャンダルの裏側で蠢く思惑は彼女らを一体どこへ導いていくのか。

初回配信日時：2025年11月19日（水）夜10時～

番組ページ：https://abema.tv/lp/scandaleve-onair

公式X：https://x.com/scandaleve_

公式Instagram：https://www.instagram.com/abema_drama_scandaleve

公式YouTube：https://www.youtube.com/@drama_ABEMA

キャスト：

柴咲コウ

川口春奈

柳俊太郎

浅香航大

橋本淳

影山優佳

帆純まひろ

前田敦子

鈴木浩介

ユースケ・サンタマリア

スタッフ：

企画・プロデュース：藤野良太

脚本：伊東忍・後藤賢人・木江恭（storyboard ライターズチーム）

監督：金井紘

制作プロダクション：storyboard

製作著作：ABEMA

