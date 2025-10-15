「会ったことある気がするけど意外と会ったことない人たちとオフィスで飲み食いするだけの交流会」開催。会ったことある人も参加可能

スマートシェア株式会社

スマートシェア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小野澤 良友）は、2025年11月14日（金）17時より、渋谷東オフィスにて「会ったことある気がするけど 意外と会ったことない人たちと オフィスで飲み食いするだけの交流会」を開催いたします。

オンラインMTGやチャットでのやり取りが日常になったいま、「なんとなく知ってるけど、リアルで会ったことはない」──そんな人たちが一堂に会して、ただゆるく、飲んで、食べて、話すためのイベントです。SNSに関する仕事をたくさんしている会社なので、SNSの話とかもできたらいいですが、日々の暮らしとか、好きなスポーツチームとか、渋谷のあそこのお店が美味しいよとか、最近このマンガ読んでるとか、そんな話ができればいいと思います。（会ったことある人も、なんとなくも知らない人も参加可能です）

■ 開催の背景

近年、オンラインでのつながりは増える一方、“実際に会ったことがある人”の輪が少しずつ小さくなっています。仕事の相談も、雑談も、zoomやmeetやSlack越し。でも、ふとしたリアルの会話から生まれる関係性がありますよね。普段、SNSで何十万人・何百万人に発信するお手伝いをしている会社だからこそ、顔を合わせることの重要性を感じています。

こういう時代だからこそ、気軽にオフィスでいろんな人と会いたい。そんなことを考えて、今回のオフィス交流会を企画しました。

■ イベント概要

スマートシェア presents

「会ったことある気がするけど 意外と会ったことない人たちと オフィスで飲み食いするだけの交流会」（会ったことある人も参加できます）

開催日時：2025年11月14日（金）17:00～20:00

会場：スマートシェア株式会社 渋谷東オフィス

〒150-0011 東京都渋谷区東2丁目22-14 ロゼ氷川3階

参加費：無料（軽食・ドリンクあり。おみやげ・差し入れ歓迎）

参加対象：スマートシェアの関係者、クライアント企業様、SNS・マーケティング・コミュニケーションに興味のある方、この業界にご興味がある方、就職・転職を検討している方など、どなたでもご参加いただけます。

定員：会議室のキャパシティを上限とし、参加希望多数の場合は抽選となります。

■ こんな方におすすめ

・オンラインでは話したことがあるけど、リアルでは会ってない人に会ってみたい

・SNS、マーケティングに興味がある

・スマートシェアってどんな会社なのか気になっている

・軽く飲みながら情報交換したい

■ 主催者コメント

スマートシェア株式会社 CS・マーケティング責任者 SNS研究所 所長 ／ 沼田宗一朗

ネットで仲良くなったはいいけど、リアルで会ったら結構気まずかったみたいなことも珍しくない近年の世の中です。それはそれでまあ、いいじゃないですか。そうなれば。Webカメラ越しでは気づけないことだってあります。たとえば身長とか、声のデカさとか、思ったより優しそうとか、そうでもないとか。「本当のことはSNS上にはない」なんて言われることもありますけど、リアルの方が取り繕ってたりもします。全部ひっくるめてその人なんですよね。

そんな人間味のある夜になればいいなと思います。

参加ご希望の方は、こちらのGoogleフォームより登録をお願いいたします。たくさんのみなさまのご参加を、心よりお待ちしております。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciwAGSWRqu2V1ID8K90Ox02cyVv0Dm5OFabVeECrzs0yWZVA/(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciwAGSWRqu2V1ID8K90Ox02cyVv0Dm5OFabVeECrzs0yWZVA/viewform?usp=header)

■ スマートシェアについて

会社名：スマートシェア株式会社

代表者：代表取締役社長 小野澤 良友

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東2丁目22-14 ロゼ氷川3階

事業内容：SNSマーケティングツール「OWNLY」の提供 / 受託開発 / BPOによる企業マーケティング支援

わたしたちは「すべてのコミュニケーションを価値あるものに Smart Smile Share」をパーパスに掲げ、普遍的な価値を持つ顧客接点の質と量の向上をめざします。

コーポレートサイト：https://www.smartshare.jp/

サービスサイト：https://www.ownly.jp/