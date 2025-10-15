AI×人的資本経営の未来：HRテクノロジー2025大賞SHIFTの挑戦【対談セミナー開催】

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

企業の持続的成長に向け、人的資本経営やHRテクノロジーの活用が注目を集める中、当協会は、2025年11月5日（水） 11:00～12:00 にオンラインセミナー「急成長企業SHIFTの挑戦 ～AIを活用する経営の現場から～」を開催いたします。

本セミナーでは、株式会社SHIFT 人事本部 VPoHR 上岡隆氏をお迎えし、同社が推進するAIを活用した人的資本経営の取り組みを紹介。当協会代表理事・田中研之輔との対談を通じて、企業の成長と個人のキャリア開発を両立させる新たな人材戦略のあり方を考察します。

申し込みはこちら :https://hrtechnology20251105.peatix.com

◆イベント概要

≪日時≫11月5日(水)11:00-12:00

≪会場≫オンライン（zoom）

≪費用≫無料（事前申込制）

≪登壇者≫

一般社団法人プロティアン・キャリア協会 代表理事／法政大学キャリアデザイン学部 教授 田中 研之輔

株式会社SHIFT 人事本部 VPoHR 上岡 隆氏

≪内容≫プログラムは都合により変更の可能性があります。

・開会挨拶

・SHIFTが実践するAI×人的資本経営のリアル

・田中教授 × 上岡氏 対談「人的資本経営の未来を拓く」

・Q&Aセッション

◆このような方にオススメ

・人的資本経営を推進している経営者・人事責任者

・AIやデータを活用した人材戦略に関心のある方

・HRテクノロジーの最新トレンドを実務視点で学びたい方

◆登壇者

株式会社SHIFT 人事本部 VPoHR 上岡 隆氏

国内大手SIerにてシステムエンジニアとして金融系オンラインシステムの開発に従事したのち、独立し、保育を事業とするNPO法人を設立。2012年にSHIFTに入社後は、エンタープライズ領域における複数のプロジェクトに参画。300名のチームを率いるなど、部門責任者を兼任。2018年よりSHIFTの人事部門に異動し、成長戦略のひとつである人材採用領域を担当。ITの現場と組織づくり両方の知見をもとに、攻めの採用戦略で年間1,000名以上の中途採用を実現している。

法政大学キャリアデザイン学部教授/一般社団法人 プロティアン・キャリア協会 代表理事 田中 研之輔

一橋大学大学院社会学研究科博士課程を経て、UC. Berkeley元客員研究員 University of Melbourne元客員研究員 日本学術振興会特別研究員SPD 東京大学／博士：社会学。大学と企業をつなぐ連携プロジェクトを数多く手がける。専門はキャリア論、組織論。社外取締役・社外顧問を36社歴任。個人投資家。著書36冊。主な著書に『プロティアン―70歳まで第一線で働き続ける最強のキャリア資本論』『キャリアの悩みを解決する13のシンプルな方法 Career Workout』『実践するキャリアオーナーシップ』『進化するキャリアオーナーシップ』

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他200社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

