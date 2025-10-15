カリフォルニアブランチ「Pebble Hiroo Terrace」― 広尾ガーデンヒルズにOpened!!

pebble株式会社

全席ペット同伴可能

東京の中心とは思えないほど開放的なテラス席を備え、

緑と光に包まれた心地よい空間で、家族や仲間、そして大切なペットとともに、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

※店内ご利用の際は、キャリーケースでのご同伴をお願いいたします。

■ コンセプト

“California sun-soaked comfort”

15年にわたり西海岸で培った自由な精神と多様性、

そして日本の四季の恵みを融合させた新しいブランチレストラン体験を提案。

「Good breakfast, good brunch, good coffee, good vibes-all day.」

朝のブレックファストから夜のディナーまで、その瞬間のワクワク感を大切に、

誰もが気軽に立ち寄れる “地域の食の拠点” を目指しています。

■ 秋の新メニュー

オープンから2ヶ月、多くのお客様より温かいご意見・ご要望を頂きました。

この秋は、季節の食材と共にメニューを一新。10月16日より新たなメニューがスタートいたします。

「P.F.C. タック」

看板メニュー「Pebble Fried Chicken」をブランチスタイルにアレンジ。外はカリッと、中はジューシーに揚げたチキンをふわふわのパンケーキと一緒に。スパイシーなデーツハニーとバターミルクパンケーキのの甘辛バランスがクセになる味わいです。甘さと塩気の調和が、まさに“カリフォルニア・コンフォート”。

「P.F.C.カントリーステーキ」

バターミルクでマリネしたチキンをカリッと揚げ、 濃厚なグレービーソースをたっぷりとかけたブランチの定番。

「カリフォルニア ブレックファストプレート」

Eggs エニースタイル、 山形・平田牧場のポークで作った自家製ソーセージ、ベーコンから選べるメインに、ポークのホワイトグレービーソースをたっぷりかけて。

「ダブルダブル スマッシュバーガー “アニマルスタイル”」

アメリカ西海岸で人気の“アニマルスタイル”をPebble流に再現。

香ばしく焼いた和牛パティを2枚重ね、特製In-N-Outソースとブリオッシュバンで仕上げました。

ジューシーでリッチな味わいに、揚げたてのフレンチフライを添えて。

カリフォルニアの風を感じる、食べ応え抜群の一皿です。

「ブレックファストブリトー」

カリフォルニアの朝食定番「ブリトー」をPebble流にアレンジ。

ふんわりスクランブルエッグと旨味たっぷりの金華豚ソーセージ、香ばしいキャラメリゼオニオン、チェダーチーズを包み込んだ贅沢な一皿。自家製サルサヴェルデの爽やかな辛味がアクセントです。

「アボカドトースト」

ライムを効かせたアボカドピュレを、香ばしく焼いたトーストにたっぷりとのせました。

レッドオニオンの酸味とごまの香りが絶妙にマッチ。スモークサーモンを追加して、より贅沢な味わいにも。シンプルで軽やか、Pebbleらしいカリフォルニアの朝を感じる一品です。

【代表プロフィール】 石月 正人（いしづき まさと）

Pebble株式会社 代表取締役社長／CEO

2011年、株式会社タイソンズ アンド カンパニーに入社。

広尾「CICADA」にて飲食業界でのキャリアをスタート。

その後、代官山「IVY PLACE」総料理長、青山「CRISTA」総料理長を歴任。

料理人としての経験を重ねた後、本社へ異動し、複数店舗の現場改善、新規店舗の立ち上げ、外部コンサルティングなどを担当。

後に、コーポレート部門ビジネス・プランニング・マネージャーとしてブランド全体の事業戦略立案・運営改善に従事。

2024年12月、同社にて約10年間勤務の後、退社。独立後は、前職からのクライアント支援を継続しつつ、白馬スキー場エリアの飲食店メニュー開発など、地方創生型の食事業にも携わる。

2025年、Pebble株式会社 代表取締役社長兼CEOに就任。“California sun-soaked comfort”をテーマに掲げ、広尾ガーデンヒルズを拠点とする「Pebble Hiroo Terrace」をはじめ、

人と地域をつなぐ新たなレストラン文化の創出に取り組んでいる。

Website :https://www.pebblehospitality.com/ja/hiroo-terraceInstagram :https://www.instagram.com/pebble_hiroo/

■ 店舗概要

店名：Pebble Hiroo Terrace（ペブル広尾テラス）

住所：東京都渋谷区広尾4-1-11 広尾ガーデンヒルズ H棟1F

営業時間：8:30～21:00

定休日：水曜日

座席数：店内30席・テラス20席

特徴：全席ペット同伴可／東京でも希少なフルオープンテラスを完備

公式Instagram： @pebble_hiroo

■ 本件に関するお問い合わせ先

Pebble 株式会社

広報担当：taichi@pebblehospitality.com

〒150-0012 東京都渋谷区広尾4-1-11

TEL：03-6427-7920