明治42年創業　山形県村山市の老舗印章店が新しい印鑑サービス「レア苗字スピード印鑑サービス」＆「もっと佐藤さんシリーズ」を2025年10月15日より店頭および通販で本格スタート

印章の店金澤（山形県村山市／代表：金澤久実）は、1909年（明治42年）創業の印章店です。創業以来、職人による彫刻・手仕上げを基本に印鑑・表札事業を展開してきました。しかし、近年は行政制度の見直しや電子契約・署名の普及により印鑑需要が縮小傾向にあります。さらに当店のある山形県村山市の人口はピーク時の約半分の22,000人程度。旧羽州街道の宿場町として発展した楯岡という地に店舗を構えますが、地域の人口減少と高齢化が進む中「新たな需要づくり」が避けて通れない状況にありました。

■苗字と印鑑流通の現状

日本には約30万種類以上の苗字があるとされます。上位40位までで全人口の35％を占め、上位200位までで約65％をカバーする一方、それ以外の数十万種類の苗字は既製品の印鑑がありません。小規模店舗では上位100位程度、大型文具店や印鑑専門店でも200～300位程度までしか販売されておらず、日本人の約半分は既製の印鑑が簡単に見つからない状況にあります。

■既成品がないから来店

こうしたなか、当店には「既製品が売っていないので、急ぎで作れないか」という要望がこれまでも多く寄せられてきました。そこで、自店舗で職人が彫刻できる強みとスピード対応をしてきた経験をもとに、同じような困りごとをお持ちの方にお応えしたいと考え「レア苗字スピード印鑑サービス」とよくある苗字にフォントで個性をお届けするネーム印制作サービス「もっと佐藤さんシリーズ」の２つのサービスを同時に立ち上げ、店頭と公式通販サイト(https://reamyoji.base.shop/)を通じ全国のみなさまにご提供いたします。

■サービスの概要

1. レア苗字スピード印鑑サービス

～既製印鑑が存在しないレア苗字の方に、スピードと確実性を提供します～

平日午前11時までのご注文で、当日発送可（土日祝祭日を除く）です。

三文判（直径10mm）、本体色は白・黒を選択可能です／古印体仕上げとなります。

価格（税込）：1～2文字 1,650円／3文字 2,200円／4～5文字 2,750円

全国一律送料420円（受注生産のため返品不可）

日本語表記以外は、お問い合わせください。

2. もっと佐藤さんシリーズ

全国上位40位の苗字と山形県内上位20位の苗字を対象に、8種類の書体から選べるネーム印を用意。

全国1位の佐藤姓（約180万人、全人口の1.5％）をはじめ、鈴木・田中・山田などの一般的な苗字や、

山形特有の五十嵐・奥山・菅原・東海林といった苗字にも対応します。

「よくある苗字」にこそ、書体で個性を表現できるのが特徴です。

〇 主張を、前面にアピールしたいあなたは、積極派！

〇 あらゆる事に対応できるユーティリティー的なあなたは、温厚派！

〇 さり気なく、出来る自分をアピールしたいあなたは、個性派！

〇 自信家でアピールしなくていいあなたは、知性派！

是非、自ら”押す”で未来を切り開きましょう！

ネーム印（スタンプ）φ９ｍｍ：インク内蔵型ゴム印タイプ

本体カラー：プレミアムレッド、プレミアムブルーの２種類

インク：朱色

文字：８種類

価格（税込）：2,200円（インクセット）

全国一律送料420円（受注生産のため返品不可）

日本語表記以外は、お問い合わせください。

■今後の展望

当店は「売ってない」を「ある」に変え、全国のユーザーに“自分だけの1本”を提供していきます。115年を超える伝統技術を活かし、印鑑文化の新しい価値提案と、地域からのものづくり文化発信を続けてまいります。

今後も、もっとお客様のニーズを捉えて、”印象”に残る商品やサービスをご提供していきます。

印章の店金澤

明治42年（1909年）に山形県村山市で創業。印鑑（押す）と表札等の彫刻（彫る）事業を展開しています。