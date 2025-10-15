eスポーツ企業CELLORB、10億円の資金調達を経て独立。佐久間衡氏が取締役COOに就任し、新経営体制へ

株式会社CELLORB

eスポーツ関連事業を展開する株式会社CELLORB（神奈川県横浜市、代表取締役社長鈴木文雄、以下「CELLORB」）は、東京大学エッジキャピタルパートナーズ（以下「UTEC」）をリード投資家とする総額10億円の資金調達を完了しました。

この資金調達を経て、CELLORBは株式会社DONUTSの連結子会社から外れ、独立企業として新たなスタートを迎えます。

また、取締役COOに株式会社ユーザベースの共同代表を務めた佐久間衡氏が就任し、新たな経営体制へ移行します。

調達した資金は人材採用やシステム・IP開発等の成長投資に全額充当し、eスポーツ、ゲーム・エンターテイメントの可能性を世界中に広げ、新たな日本の基幹産業の創出を目指します。

eスポーツ業界の発展

左から、取締役副社長・豊田風佑、取締役COO・佐久間衡、取締役・谷口一（選手名：ときど）、代表取締役社長・鈴木文雄

近年、eスポーツを取り巻く環境は世界中で激変し、業界が急成長するタイミングを迎えています。

- 2024年：賞金総額7,000万ドル（約100億円）のeスポーツワールドカップがスタート- 2025年：スポーツ基本法が改正され、「情報通信技術を活用したスポーツ」として、eスポーツに関する規定が盛り込まれる- 2024/25年：日本eスポーツ連合（JeSU）が日本オリンピック連盟の準加盟団体、日本スポーツ協会の加盟団体に- 2027年：オリンピックeスポーツゲームズが開催予定

このような環境下、CELLORBは株式会社VARRELと株式会社TOPANGAの経営統合により、2024年に誕生しました。

eスポーツチーム「VARREL」、格闘ゲームコミュニティ「TOPANGA」、格闘ゲームアパレル「+1F」の他、高校のeスポーツ部の活動を支援する「クラサポ」や、eスポーツプレイヤー育成のためのユースチームの運営など、eスポーツ業界を持続的に発展させる活動に取り組んでいます。

ゲーム人口は世界で37億人（※）、ゲームは最もユニバーサルなエンターテイメントです。ゲームは、国境を超え、世代を超え、様々な人の特性や文化的背景を超えて、誰もが能動的に楽しむことができ、豊かな人のつながりを創造することもできます。

CELLORBは、この可能性を世界中に広げ、eスポーツやそれを取り巻くゲーム・エンターテイメントを日本の基幹産業として成長させ、持続的な「文化」に発展させることを目指します。

※DFC Intelligence「Global Video Game Consumer: Market Overview」

資金調達先について

UTECは、2004年の設立から累計で1,300億円超を運用し、世界・人類の課題の解決と新産業の創出を目指すベンチャーキャピタルです。

＜UTEC代表取締役COO・マネージングパートナー坂本教晃のコメント＞

CELLORBが挑戦するeスポーツ領域は今後大きなポテンシャルを秘めており、テクノロジーと今後更に融合することで、将来エンタメ業界にとどまらない大きなインパクトをもたらす可能性を秘めています。一方で、未だその価値については一般に理解が進んでいない分野でもあります。ゲーム産業は元々日本が強い分野であり、産業自体が長年グローバルに挑戦し続けてきた分野です。CELLORBは先人達が築いた大きな強みをベースに、日本の次世代のIP産業の一つの柱となるべく挑戦を行っております。UTEC6号のHigh Concentration投資の考え方の下、投資後に包括的なValue upを行っていきます。

その他の引受先は、D4V（Design for Ventures、本社：東京都港区、CEO：高野 真）、EX Innovation Fund（テレビ朝日HDCVC/無限責任組合員：シンプレクス・キャピタル・インベストメント株式会社）、地域と人と未来株式会社（所在地：愛知県名古屋市中村区、代表取締役：伊藤 仁成）、SMBCベンチャーキャピタル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：佐伯 友史）です。

新任取締役について

＜取締役COO 佐久間衡 プロフィール＞

京都大学大学院理学研究科数学専攻修了。2007年より、UBS証券で投資銀行業務に従事。2013年より、株式会社ユーザベースで「経済情報の民主化」に従事。2020年から2024年にかけては代表取締役Co-CEOを務めた。

＜コメント＞

「私はゲームが大好きです。eスポーツが大好きです。ゲームは、個人で楽しむことと、人と人をつなげること、両方の力があると考えています。AIで効率を追い求める時代だからこそ、「誰もが楽しめる居場所をつくること」こそ、最大の社会課題ではないでしょうか。ゲームの可能性を信じ、この課題に共に挑戦する仲間を探しています。私のnoteに共感してくださる方、ぜひご応募ください。」

佐久間のnote：https://note.com/taira0131/n/ncc700eac716a

会社概要

会社名：株式会社CELLORB

所在地：神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402

代表者：代表取締役社長 鈴木文雄

事業内容：eスポーツ事業

URL： https://cellorb.jp