「1万円以内で味わえる“本当に旨い店”を厳選！『頬張る幸せ 口福寿司』」おとなの週末2025年11月号、本日発売♪

株式会社講談社



今号は１万円以内で味わえる「本当に旨い寿司屋さん」を厳選してご紹介。ほか「きのこに夢中」、「和のおやつ」特集もあります。





日常のものであり、ハレの日の贅沢でもある。やはり、日本人にとって寿司は特別なのだ。2年ぶりとなる寿司特集は、新店、飲める店、老舗などを紹介。どこも普段使いによし、特別な日にもよしという、使い勝手のよい、そして真っ当においしい……つまりは常連になりたいお店を集めました。





煮て良し、焼いて良し、揚げて良し。なんなら生も良し。な万能食材きのこのおいしい季節がやって来ました。和洋中とジャンルを問わず重宝される味わい深さとその種類の豊富さにあなたもきっと夢中になるはず。きのこ狩りとお店の紹介の前後編でお届けします。





風立ちぬ、季節はすっかり秋ですね。おいしいものがたくさん出回るこの時期は、和モノのおやつも目移り必至。代表格の栗菓子をはじめ、新しい餅菓子にも注目です。今回はお店でいただく至福の味とおうちで気軽に楽しみたいものから取り寄せてまで食べたい味までバラエティに富んでいます！



この1冊さえあれば、ネット検索に頼らなくてもおいしいものにありつけること間違いなし！



東京の美容室に置かれている確率ナンバーワンのグルメ誌（当編集部調べ）をぜひお手に取ってご覧ください。



■おとなの週末 2025年11月号の主な内容


・頬張る幸せ


口福寿司



・長く付き合っていきたい


未来の名店候補たち



・味わい、雰囲気、価格……すべてに三ツ星


行きつけにしたい絶品店



・本店の味に若さと勢いをプラス


思わずため息のセカンドライン



・昼から得られる愉悦


老舗の江戸前ランチ



・今どき居酒屋、街場の酒場、立ち食い


呑める寿司屋さん



・エンガワとトロたくなる日々


ライターHと編集Tの寿司偏愛物語



・スタッフ覆面座談会


おと週的寿司屋との付き合い方



・心に沁みる味わい


和風スパゲッティという傑作



・金沢・富山


手仕事に出合う旅



・森の恵みに舌鼓


きのこに夢中



・おいしくてほっこりする


和のおやつ



・おとなの週末 おとりよせ倶楽部


「北陸グルメ」



★連載／吉田羊の「ヒツジメシ～草を喰みたきゃ仕事しろ～」、ラズウェル細木の「たまGo!!」、森山大道の「Weekend」、マッキー牧元×門上武司「おいしい往復書簡」、茅野愛衣の「コヨイのカヤノ」、[Alexandros]磯部寛之の「酔滴のラダー」、杜氏の晩酌、TRYラーメン大賞 ラーメン街道 まんぷく旅、今月の金メダルはココだ！、覆面ライターの1ヶ月食ダイアリー、おと週“裏”掲示板



おとなの週末2025年11月号（価格：税込み930円）


2025年10月15日（水）発売


講談社ビーシー／講談社


