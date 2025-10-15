ＬＩＮＥ上で、誰でも簡単・楽しいが実現するコミュニケーションＥＣアプリ「Ａｔｏｕｃｈ」の新機能　おまかせ設定で最適に最速で開店可能に！

IRISデータラボ株式会社

導入企業８００社を突破したコミュニケーションＥＣアプリ「Ａｔｏｕｃｈ」を提供するＩＲＩＳデータラボ株式会社（東京都港区南青山、代表取締役：安達教顕）は、ＬＩＮＥ上で、誰でも簡単・楽しいが実現するコミュニケーションＥＣアプリ「Ａｔｏｕｃｈ」に新機能「おまかせ設定」を実装したことをお知らせいたします。これにより、LINE公式アカウント開設直後にスムーズに運用を開始することが可能となりました。

「おまかせ設定」とは

「おまかせ設定」とは、ワンクリックであらかじめ決められた内容に自動設定できる機能です。

従来は各項目の作成や文面設計に一定の時間とノウハウが必要でした。しかし、「おまかせ設定」を活用することで、誰でも短時間で“成果の出やすい設計”を再現できます。

設定テンプレートは、Ａｔｏｕｃｈを通じて実際に売上を伸ばしている店舗のデータや運用実績をもとに最適化されたものです。初期段階から効果的なコミュニケーション設計を実現します。

さらに、設定後の自由なカスタマイズにも対応しています。初期設定の作業時間を短縮し、最速で開店することができます。

なお、「おまかせ設定」はＡｔｏｕｃｈプレミアムプラン以上が対象です。

おまかせ設定に対応しているのは以下の３箇所です。

・リッチメニュー

・あいさつメッセージ

・カート落ちメッセージ

「Ａｔｏｕｃｈ」サービス概要

「Ａｔｏｕｃｈ」サービスはＬＩＮＥのトーク画面で商品を選んでそのまま決済まで完了！そんな便利機能を備えたシステムです。

買い物客にストレスフリーな購買体験を提供することで、事業者さまの売上機会の逸失を防ぎ、売上向上をサポートします。

ＩＲＩＳデータラボ株式会社について

今すぐAtouchを体験する！ :https://atouch.jp/lp4/?utm_source=prtimes&utm_medium=Other&utm_campaign=140

ＩＲＩＳデータラボ株式会社は、２０２０年より政府や自治体向けにＬＩＮＥヤフー株式会社と協力し、コロナ対策のＬＩＮＥ公式アカウントを多数サポートしてきました。

その経験を活かし、２０２２年１０月にＬＩＮＥ公式アカウントＡＰＩツール「Ａｔｏｕｃｈ（アタッチ）」をリリース。トーク画面上で商品案内から決済まで完結できる“接客型ＥＣ”として、業種・業態・地域を問わず幅広い事業者に選ばれています。

２０２５年には日本郵政キャピタル株式会社をリード投資家とする資金調達を実施。これを機に、都市部の専門店から地方の農家まで、あらゆる規模の事業者の販売支援を加速し、「誰もが迷わず始められるＥＣ」のインフラ化を目指しています。また同年、行政ＤＸ推進における実績が評価され、ＬＩＮＥヤフーの「Ｇｏｖｔｅｃｈ Ｐａｒｔｎｅｒ（行政支援パートナー）」に登録されました。

現在、導入企業は８００社を突破。リアルとデジタルをつなぐコミュニケーションＥＣの仕組みで、全国の販売現場の成果創出に貢献しています。

会社概要

会社名：ＩＲＩＳデータラボ株式会社

ＵＲＬ：https://iris-corp.co.jp/

設立：２０１９年３月５日

住所：１０７-００６２ 東京都港区南青山２ー７ー３０ ムラハンビル１階

代表取締役：安達教顕