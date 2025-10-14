OSCAL、TANK 1を発表 - デュアルスクリーン5G AI搭載フラッグシップタフネススマホ、20,000mAhバッテリー＆20MPナイトビジョン搭載

DOKE COMMUNICATION (HK) LIMITED

電源のない環境で数日を過ごし、昼は容赦ない日差し、夜は深い闇に包まれる――そんな過酷な状況でも、通話も地図も、ひと瞬の光さえも命をつなぐ重要な手段となります。長年のタフネス技術研究開発を背景に、革新的テクノロジーブランド「OSCAL」は、都市から極地まであらゆる冒険に対応する5G AI搭載フラッグシップタフネススマホ「TANK 1」を、2025年10月14日よりAliExpressにて全世界向けに正式発売いたします。発売を記念して特別セールを実施し、通常価格から50%オフに加え、1,553円オフのストアクーポンと4,000円オフAliExpressクーポンもご利用可能です。期間は2025年10月14日（火）0:00から10月19日（日）15:59までとなります。

発売セール期間：2025年10月14日（火）16:00～10月19日（日）15:59

製品URL：https://geni.us/3NufQ3O

割引：50%OFF+1,553円OFFストアクーポン+4,000円OFFAliExpressクーポン

・1,553円OFFストアクーポンコード：TANK11014

・4,000円OFFAliExpressクーポンコード：BDJP25

初公開発売価格：

●36GB（12GB＋24GB拡張）＋256GBモデル：34,822円

●48GB（16GB＋32GB拡張）＋512GBモデル：39,481円

・ 以下の動画で、TANK 1の詳細と実際の使用感をご確認ください。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-CPil8tij_Y ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=yf6s-MkbKzo ]

TANK 1は、20,000mAh超大容量のマラソンバッテリー、170ルーメンのデュアルビームLEDライト、700ニット120Hz駆動の2.4Kディスプレイ、64MPメインカメラ＋50MPフロントカメラ＋20MPナイトビジョンカメラ、最大48GB LPDDR5 RAM＋512GB UFS3.1ストレージを備えた5G MediaTek Dimensity 7050 SoC、L1+L5 5-in-1ナビゲーション、赤外線リモコンなど、パワー、視認性、通信を確保するあらゆる機能を搭載し、どこでも、いつでも、安心して使用できます。



業界トップクラスの20,000mAhエクスプロヴォルトバッテリーは、ヘビー使用で3～5日、待機で最大1080時間、懐中電灯使用で最大45時間を駆動。55Wの有線／ドック充電とAIバッテリーマネジメントにより、-20°C～+60°Cの過酷な環境でも安定したパフォーマンスを実現します。IronClad Shield構造はIP68/IP69K、MIL-STD-810H準拠、UL94耐火仕様で、10m落下、2m水没、1,200kgの圧力に耐える堅牢設計です。さらにアウトドア向け機能として、170ルーメン懐中電灯、100dBスピーカー、赤外線リモコン、水中撮影カメラ、グローブモード3.0などを搭載しています。デュアルスクリーンの革新により、6.78インチ2.4K 120HzのTUV認証メインディスプレイと、2.01インチのアシスタントディスプレイを組み合わせ、コンパス、天気、健康情報、通知に瞬時にアクセス可能。64MPメイン＋50MPフロント＋20MPナイトビジョンカメラは、あらゆる光環境で鮮明な写真を撮影でき、4K動画撮影とAI編集ツールもサポートします。6nmプロセスの5G MediaTek Dimensity 7050、最大48GB RAM＋512GBストレージ、Wi-Fi 6、5層冷却システムを搭載し、要求の高いマルチタスクもスムーズに処理可能。ソフトウェア面では、自社開発のDoke AI Suiteが世界トップ3のAIモデルを統合し、スマートチャット、写真・動画編集、音楽制作をサポート。Android 15ベースの「DokeOS 4.2」により、よりスムーズでパーソナライズされた安全な操作体験を提供します。

No.1 高耐久・長距離対応 - 業界トップクラスの20,000mAhバッテリー、最大45日待機

電源のない場所で長時間活動する人々のために設計されたOSCAL TANK 1は、業界トップクラスの20,000mAh大容量バッテリーを搭載しています。過酷な環境でも安心して長時間使用可能で、ヘビー使用で3～5日、待機時間は最大1080時間（約45日）、懐中電灯使用は最大45時間駆動します。55W有線／ドックターボ充電（従来の33Wより41％高速）やリバース充電にも対応し、一般的なスマートフォンを最大4.5回充電できます。砂漠を踏破するときも、寒冷地での作業中も、長期のフィールドワークでも、TANK 1が電源を確保し、安全かつ快適に操作をサポートします。

No.2 あらゆる極限に挑む - 10m落下・1200kg耐圧に耐える

予測不能な環境、例えば高所、深水域、荒地での作業や冒険において、失敗は許されません。TANK 1はIronClad Shield構造で武装され、IP68/IP69KおよびMIL-STD-810Hに準拠し、10m落下、2m水中沈下、最大1200kgの圧力に耐える設計。UL94耐火性能も備え、-50°Cの冷衝撃、高湿度、紫外線暴露にも耐えます。さらに、SOSモード付き170ルーメンデュアルビーム懐中電灯、100dBスピーカー、Glove Mode 3.0、防水カメラ、赤外線リモコンなど、ミッション対応ツールを装備。危険と冒険が交錯する場所でも、TANK 1はあなたの頼れる相棒として、安全と通信を確保します。

No.3 一目で操作 - 6.78インチ2.4K超高精細メイン＋2.01インチ屋外アシスタントデュアルスクリーン

現場では一瞬の判断が命を分けます。メニューを探す時間は無駄であり、バッテリーも消費してしまいます。TANK 1は6.78インチ2.4K FHD+ディスプレイを搭載し、700ニットの屋外視認性、TUV SUD認証の低ブルーライト、120Hz AIスマートリフレッシュレートにより、直射日光の下でも鮮明で滑らかな表示を実現します。背面の2.01インチセカンダリスクリーンでは、コンパスや天気、健康状態、通知、カメラビューをひと目で確認できます。シングルスクリーンと比べ、バッテリーの消費を抑えつつ作業効率を高め、どんな環境でもすぐに対応できます。

No.4 闇でも鮮明に、光も自在 - 64MPメイン＋50MPフロント＋20MPナイトビジョン

昼間の証拠記録や夕暮れ時の遠隔調査、暗闇での視認が難しい場面でも、TANK 1のプロ仕様トリプルカメラシステムが細部までしっかり捉えます。64MP AI True-Chromaメインカメラ（1/2インチ大型センサー、4-in-1ピクセルフュージョン）は、低照度でも色彩豊かでシャープな描写を実現します。50MPフロントカメラは、クリアなビデオ通話や現場報告に最適です。専用の20MP赤外線ナイトビジョンレンズは、完全な暗闇でも鮮明な撮影が可能で、パトロールや野生動物観察、緊急捜索などに最適です。さらに4K動画録画と内蔵AI編集ツールにより、すべての作業を鮮明かつ正確に記録できます。

No.5 圧倒的なスピード、妥協ゼロ - 6nm 5G Dimensity 7050、最大48GB LPDDR5 RAM、512GB UFS 3.1 ROM

高リスクかつ重要度の高い作業では、スピードこそが最大の武器です。TANK 1は6nmプロセスのMediaTek Dimensity 7050 5Gチップセット（最大2.4GHz）とMali-G68 MC4 GPUを搭載し、Antutuスコアは60万点以上を記録、従来のタフネススマートフォンを大きく上回ります。高負荷な作業でもマルチタスクや4K動画編集、ゲームも快適に動作します。最大48GB LPDDR5 RAM（16GB物理＋32GB仮想）と512GB UFS3.1ストレージを搭載し、TFカードで最大2TBまで拡張可能です。さらに5層冷却システムにより、高負荷時でも安定した動作を実現します。

No.6 現場で頼れる相棒 - 独自開発Doke AI Suite、トップ3 AIモデル搭載

瞬時の回答、クリエイティブツール、シームレス操作を提供。音声で起動しハンズフリー操作、画面アシスタントで即時サポート。Hi Doki（AIチャット・画像生成）、ImageX（18種類のAI編集機能）、VidGen（テキスト→動画、画像→動画）、Soundle（音楽作曲）など、多彩なAI機能で作業を加速。

No.7 先を行き、安全を守る - DokeOS 4.2 on Android 15、3年間アップグレード保証

DokeOS 4.2（Android 15ベース）搭載。カスタマイズ、AI Suiteアプリ事前インストール、Atomic Memory 2.0、ゲームモード、パフォーマンスモードにより操作は瞬時。Surfline Browser、Game Center、Search Hub、プライバシーツールも完備。さらに業界屈指なサポート：3年間のAndroidアップグレード保証、ローカルサービス、オンラインサポートあり。

販売情報

タフネスフラッグシップ「TANK 1」は、2025年10月14日（火）よりAliExpressで全世界向けに発売。発売記念セールとして、通常価格の50%オフに加え、ストアクーポン1,553円オフ、AliExpressクーポン4,000円オフを利用可能です。36GBモデルは34,822円、48GBモデルは39,481円。圧倒的な耐久性と高性能を手に入れるチャンスです。

- OSCALについて

OSCALは、スマートでスタイリッシュ、かつタフなデバイスを提供する次世代テクノロジーブランドです。トップクラスのR&Dチームと業界経験豊富な専門家によって開発され、世界各国のサプライヤーと連携しながら、安定した高品質の製品を提供しています。スマートフォン、タフネススマホ、タブレット、ウェアラブル、ポータブル電源など、多彩な製品ラインアップで、日常生活からアウトドアまで幅広く対応しています。

