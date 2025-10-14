【こだわりが叶う特別な1日を。】妥協のないこだわりを叶える、「成人1DAYプラン」スタート。

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/seijin/plan/plan01/

有限会社三景スタジオ（本社：北海道旭川市）が運営する写真スタジオ「写真工房ぱれっと」にて、

成人の最新アルバムとビューティーにこだわった「1DAYプラン」が10月から登場！

★200着以上の衣装から選び放題

★通常プランより20カット増

★BOX付きの豪華アルバム「シャルム」＆「ミニアルバム2冊」付き

★撮影後そのままお出かけOK！

こだわりを存分に叶えられるうえ、特別な衣装のままお出かけも可能に！

振袖姿でデートをしたり、親戚へご挨拶したり。

10月金土日で【札幌振袖レンタル展示会】が開催

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/sapporo_furisodeevent10

展示会はサッポロファクトリー店と、札幌大通にある札幌中央店と同時に行っております。最新衣装の見学＆無料試着のほか、イベントだからこそのお得なキャンペーンをご用意！

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店

住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

TEL：011-207-4466

写真工房ぱれっと札幌中央店

住所：北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

TEL：011-596-8155

写真工房ぱれっと旭川店

住所：北海道旭川市永山3条5丁目1-4

TEL：0166-73-8485

写真工房ぱれっと帯広店

住所：北海道帯広市西17条南3丁目43-15

TEL：0155-67-8008

写真工房ぱれっと函館北斗店

住所：北海道北斗市七重浜4丁目44-1イオン上磯店内

TEL：0138-49-5116

三景スタジオ旭川本店

住所：旭川市2条12丁目右3号

TEL：0166-25-0864

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、成人卒業のご記念やフォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp