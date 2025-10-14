参加者募集開始！　女性社外取締役への道◆11月13日（木）18:30開催◆米国から社外取締役コーチが来日します！！

株式会社イー・ウーマン

女性社外取締役の組織「THE BOARD」（運営：株式会社イー・ウーマン）が、提携先であり、アメリカの女性取締役育成組織である「50/50 Women On Boards」から、社外取締役コーチを招いてイベントを開催します！

現在、社外取締役をつとめている方、監査役の方、また、これから社外取締役として活躍を目指す方は、ご参加ください。多くの現役役員ともディスカッションしていただけます。また、当日ご参加いただいた方には、「THE BOARD」入会時の入会金免除の特典もご案内いたします。

プログラム内容

18:15 ドアオープン

18:30- （サンドイッチなど軽食付き）

オープニング挨拶：THE BOARD代表佐々木かをり（日本語）

プロフィール(http://www.kaorisasaki.com/)

ミニ講演：50/50 WOB代表 Heather Spilsbury氏（英語・通訳なし）

プロフィール(https://www.heatherspilsbury.com/)

ミニ講演：50/50 WOB メンバー Barbara Adachi 氏（英語・通訳なし）

プロフィール(http://www.barbaraadachi.com/)

トークショー：

Heather Spilsbury氏 x Barbara Adachi 氏 x 佐々木かをり（英語・通訳なし）



19:30 各テーブルでのコーチングセッション（日本語）

現在社外取締役を務めている人がコーチとなり、取締役同士の体験のシェアに加え、

これから社外取締役を目指す人へのコーチングディスカッション

＊日本語で行われますが、参加者の希望があれば、1 -2 テーブルは

米国からの講師をコーチとして迎え、英語テーブルとすることも可能です

20:15 シェアリング

20:30 THE BOARD説明・ネットワーキング

21:15 閉会

申込フォーム ◆参加申し込みフォーム◆(https://forms.gle/zC425rt5fWnEbUKY7)

予定人数となり次第、締め切らせていただく可能性がございます。

お振込期限：2025年11月6日（木）までにご登録とお振込みを完了ください。

THE BOARDとは

女性社外取締役のための経営塾であり、同時に、ネットワーク、さらに、役員ポジション等の斡旋等をしています。

毎月1-2回、取締役に必要な知識の向上やコーポレートガバナンス講座を、著名弁護士、CFO、ガバナンス専門家などを招き提供しています。

詳細は、THE BOARD(https://theboard.women.co.jp/) をご覧ください。

