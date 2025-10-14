参加者募集開始！ 女性社外取締役への道◆11月13日（木）18:30開催◆米国から社外取締役コーチが来日します！！
女性社外取締役の組織「THE BOARD」（運営：株式会社イー・ウーマン）が、提携先であり、アメリカの女性取締役育成組織である「50/50 Women On Boards」から、社外取締役コーチを招いてイベントを開催します！
現在、社外取締役をつとめている方、監査役の方、また、これから社外取締役として活躍を目指す方は、ご参加ください。多くの現役役員ともディスカッションしていただけます。また、当日ご参加いただいた方には、「THE BOARD」入会時の入会金免除の特典もご案内いたします。
プログラム内容
18:15 ドアオープン
18:30- （サンドイッチなど軽食付き）
オープニング挨拶：THE BOARD代表佐々木かをり（日本語）
プロフィール(http://www.kaorisasaki.com/)
ミニ講演：50/50 WOB代表 Heather Spilsbury氏（英語・通訳なし）
プロフィール(https://www.heatherspilsbury.com/)
ミニ講演：50/50 WOB メンバー Barbara Adachi 氏（英語・通訳なし）
プロフィール(http://www.barbaraadachi.com/)
トークショー：
Heather Spilsbury氏 x Barbara Adachi 氏 x 佐々木かをり（英語・通訳なし）
19:30 各テーブルでのコーチングセッション（日本語）
現在社外取締役を務めている人がコーチとなり、取締役同士の体験のシェアに加え、
これから社外取締役を目指す人へのコーチングディスカッション
＊日本語で行われますが、参加者の希望があれば、1 -2 テーブルは
米国からの講師をコーチとして迎え、英語テーブルとすることも可能です
20:15 シェアリング
20:30 THE BOARD説明・ネットワーキング
21:15 閉会
[表: https://prtimes.jp/data/corp/6921/table/84_1_e41343fb87944f62552a2d2a031653dc.jpg?v=202510150927 ]
申込フォーム ◆参加申し込みフォーム◆(https://forms.gle/zC425rt5fWnEbUKY7)
予定人数となり次第、締め切らせていただく可能性がございます。
お振込期限：2025年11月6日（木）までにご登録とお振込みを完了ください。
THE BOARDとは
女性社外取締役のための経営塾であり、同時に、ネットワーク、さらに、役員ポジション等の斡旋等をしています。
毎月1-2回、取締役に必要な知識の向上やコーポレートガバナンス講座を、著名弁護士、CFO、ガバナンス専門家などを招き提供しています。
詳細は、THE BOARD(https://theboard.women.co.jp/) をご覧ください。
THE BOARD事務局
ご不明な点があれば、お問い合わせください。
theboard@ewoman.co.jp
【運営会社】
会社名：株式会社イー・ウーマン https://www.ewoman.jp/
THE BOARD 公式ホームページ：https://theboard.women.co.jp/
所在地：東京都港区南青山2-4-16
お問い合わせ：press@ewoman.co.jp
代表者：佐々木 かをり
設立：2000年3月27日
事業内容：ダイバーシティコンサルティング事業、 カンファレンス事業、 物販/プログラム提供