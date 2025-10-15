Raymond JamesがGreensLedgeを買収し、資本市場機能とアドバイザリー・プラットフォームを強化

ST. PETERSBURG, Fla.--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- Raymond James（フロリダ州セントピーターズバーグ）は、ストラクチャード・クレジットおよび証券化における専門性で知られるブティック投資銀行であるGreensLedge Holdings, LLCの過半数の持分を取得し、資本市場の機能をより一層強化します。GreensLedgeは、2008年の設立以来、戦略的アドバイザリー業務と、CLO、CDO、レイテッド・フィーダー、CFO、ABS、デットのアレンジを組み合わせた卓越した実績で高い評価を築いてきました。

本買収は、相互の信頼、共通する価値観およびクライアントの成功へのコミットメントに基づいて構築されてきた、両社の長年にわたる関係を確固たるものとするものです。Raymond Jamesが過半数持分を取得し、GreensLedgeの信頼できるパートナーである三井住友トラストグループは、引き続き、少数持分を保有します。なお、本買収の完了は、規制当局の承認を含む、実務上一般的な条件の充足を条件としています。

Raymond Jamesの資本市場およびアドバイザリー部門長であるJim Bunnは、以下のとおり述べています。

「GreensLedgeチームとともに次のステップに踏み出すことに胸を躍らせています。ストラクチャード商品に関する彼らの専門性と、当社の堅牢なフィックスト・インカム商品の流通・トレーディング基盤が組み合わさることで、業界屈指の強みが結集され、非常に魅力的な戦略的パートナーシップが形成されます。特に重要な点として、両社の企業文化の親和性と協力的な姿勢は、革新を促進し、両社の機関投資家のクライアントにとって有意な価値を提供することができるようになります。」

GreensLedgeにおいては、其々マネージングパートナーである“Jim” Kane、Brian Zeitlin、Lesley GoldwasserおよびKen Wormserが本件を主導しましたが、それぞれが数十年にわたる資本市場での経験、起業家的思考やクライアント重視の実行力に対する共通のコミットメントを有しています。

Raymond Jamesのフィックスト・インカム部門長であるHorace Carterは、以下のとおり述べています。

「GreensLedgeの特徴は、機動性が高いキャピタルライトなビジネスモデルにあり、それにより、同社は、変化する市場状況に迅速に適応し、より高い関与を要する投資機会に深く集中することができます。彼らのアプローチとマインドセットは、Raymond Jamesの価値観と企業文化に自然に適合します。」

このパートナーシップは、Raymond James Investment Management、Raymond James Bank、プライベート・キャピタル・アドバイザリー、金融サービスおよび不動産分野の各投資銀行チーム、プライベート・クライアント・グループの超富裕層向けサービスなど、Raymond Jamesの広範なプラットフォームを通じた新たな相乗効果への扉を開きます。また、Raymond Jamesは、GreensLedgeが三井住友トラストグループとの間で構築している既存の強固なパートナーシップを足掛かりに、資本市場分野における協業機会の検討を引き続き進めていく予定です。

Jim Kaneは、以下のとおり述べています。

「Raymond Jamesとの協働は、当社にとって極めて重要な節目です。彼らの広範な機関流通ネットワーク、深い専門知識、そして顧客第一の精神は、当社のビジョンと完全に合致しています。」

Brian Zeitlinは、Jim Kaneに続けて、以下のとおり述べています。

「17年間にわたる独立系の投資銀行としての歩みを経て、当社は今後の機会に大いに意欲を感じており、また、共に達成できる規模と成長に自信を持っています。」

Lesley Goldwasserは、以下のとおり述べています。

「当社が長年にわたり築き上げてきた事業を非常に誇りに思います。当社のチームの信頼と献身がなければ、GreensLedgeは現在の地位を築くことはできなかったでしょう。」

また、Ken Wormserは、以下のとおり述べています。

「Raymond Jamesとの提携の決断にあたっては、当社の従業員とクライアントを最優先に考慮しました。妥協のないサービス提供という両社共通のビジョンを強く信じています。」

Sullivan & Cromwellが、本件に関してRaymond Jamesのリーガルアドバイザーを務めました。また、Houlihan LokeyがGreensLedgeの財務アドバイザーを、Debevoise & Plimptonが同社のリーガルアドバイザーを務めました。

Raymond James Financial, Inc.について

Raymond James Financial, Inc.（NYSE：RJF）は、個人、企業、地方自治体向けに、プライベートクライアント部門、資本市場、資産管理、銀行業務その他のサービスを提供する、業界をリードする大手総合金融サービス会社です。顧客資産総額は約1.65兆ドルにのぼります。1983年以来、ニューヨーク証券取引所に「RJF」の銘柄コードで上場しています。詳細については、www.raymondjames.comをご覧ください。

