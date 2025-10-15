ネットクラッカーとe&、BSS変革プログラムで大きなマイルストーンを達成



ネットクラッカー・デジタル・プラットフォーム（Netcracker Digital Platform）によるフルスタックIT統合により、e& UAEはオムニチャネルの顧客体験を提供し、新たな収益源を開拓することが可能に

マサチューセッツ州ウォルサム--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ネットクラッカー・テクノロジーは「GITEX Global 2025」にて、グローバル・テクノロジー・グループであるe&の中核通信事業部門e& UAEとのデジタル変革プログラムで、ネットクラッカーの革新的なデジタルネイティブBSS（ビジネス・サポート・システム）ソリューションに基づく本番稼働準備のマイルストーンを達成したことを発表しました。ネットクラッカーのBSSは、顧客体験におけるリーダーシップの確立、テクノロジー面での優位性の維持、サイバーセキュリティの強化、そして持続可能性の推進というe& UAEの目標を支援しています。

e& UAEによる大規模かつ複雑なIT変革のこのフェーズでは、リードから注文確定までのプロセス全体で価値を提供し、大手法人顧客向けのフルフィルメントプロセスを自動化することに重点を置きました。本プログラムの成功によって、e& UAEは新規B2B顧客のエンド・ツー・エンドのデジタル導入支援をサポートし、革新的でパーソナライズされた製品を開発することが可能になります。これにより、将来の発展に向けた強固な基盤が築かれ、関連するサイバーセキュリティおよびデータ保護基準にも準拠します。

同社のB2B顧客は、すべてのタッチポイントにおけるオムニチャネル体験をはじめ、より効率的な顧客対応管理、顧客の状況をリアルタイムで全体を把握できる機能、そして将来の成長に対応するマルチテナント型のサポートなど、さらに充実したデジタル変革への道のりを体験できるようになります。e& UAEは、請求に関する問い合わせの削減、市場投入までの期間の短縮、顧客接点の簡素化、サービスの統合管理とフルフィルメントの自動化、標準化されたオープンアーキテクチャへの対応、テスト時間を短縮するためのDevOps機能の活用拡大など、数多くのビジネス上のメリットを実現します。

e& UAEのデジタル変革プログラムには、CPQ（Configure, Price, Quote）や受注処理・フルフィルメントを含む製品カタログの最適化に加え、OTT（オーバー・ザ・トップ）サービス管理のための集中型プラットフォームの構築が含まれています。ネットクラッカーは、Customer Journey Management、Customer Management、Product Management、Partner Managementを含むBSSスイート全体を、エージェンティックAI機能とともに導入しています。

「e& UAEは、顧客体験を向上させ、業務効率を高めるデジタル変革の推進に取り組んでいます。エンタープライズ顧客向けにエンド・ツー・エンドのデジタル導入支援と自動化されたフルフィルメントを実現することは、当社のBSSプログラムにおける重要な一歩です。当社は、ネットクラッカーのプラットフォームを活用することで、市場投入までのスピードを向上させ、カタログ主導型のオファーや一貫したオムニチャネル対応の基盤を構築しています。これにより、当社のデジタル基盤の俊敏性を維持し、次のサービス拡張に備えています」と、e& UAEの最高技術・情報責任者代理であるマルワン・ビン・シャカル氏は述べています。「ネットクラッカーとの継続的なパートナーシップは、当社および顧客の双方に成果をもたらす見込みです。今後もこの取り組みを進める中で、さらなる成功を収めていくことを楽しみにしています。」

「e& UAEと緊密に連携し、顧客一人ひとりによりパーソナライズされ、個々のニーズに合わせたサービスを提供するデジタル社会という同社のビジョンに貢献できることを、大変光栄に思います」と、ネットクラッカーの最高技術責任者（CTO）であるボブ・タイタスは述べています。「このように複雑なAI主導の変革においてパートナーシップを築けたことは、非常に意義深い経験となっており、今後、さらなるマイルストーンを達成していくことを楽しみにしています。」

ネットクラッカー・テクノロジーについて

日本電気株式会社（NEC）の完全子会社であるネットクラッカー・テクノロジーは、専門知識、文化、リソースを備え、世界中のサービスプロバイダーがデジタル経済で成功するためのビジネス変革を支援しています。当社には革新的なソリューションや価値主導型サービス、途切れることのない納入実績があり、30年以上にわたってお客様の成長と成功を可能にしてきました。5G収益化、AI、自動化、垂直産業などの主要分野における最新の技術的進歩により、当社はサービスプロバイダーの変革目標の達成、telco（テレコム企業）からtechco（テクノロジー企業）への進化、ビジネスの成長と収益性の実現を支援しています。詳細については、www.netcracker.com をご覧ください。

e& UAEについて

e& UAEは、アラブ首長国連邦（UAE）におけるe&の中核通信事業部門であり、50年にわたる優れた通信実績を基盤としています。私たちの使命は、UAEの未来志向のイノベーションを支える、世界トップクラスの卓越した通信体験を提供することです。

世界水準の最新テクノロジーを活用するe& UAEは、人々の生活と産業を変革し、あらゆるつながりを成長の機会へ、そしてあらゆる交流を変革の可能性へと変えていくことを目指しています。

私たちは、通信の枠を超え、ヘルスケア、保険、ゲームなどの新しいライフスタイルや新たな需要に応え、消費者への価値提案をさらに充実させることで、コアサービスおよびデジタルマーケットプレイスの拡大に注力しています。

信頼されるエンタープライズパートナーとして、e& UAEは5GとAIを活用し、業界全体を支え続けており、企業の接続ニーズおよびそれ以上に応えるソリューションの最適化されたエコシステムを提供しています。これにより、各業界が自動化、革新、変革、そして拡大を実現できるよう支援しています。

さらに同社は、AIを活用するテレコム企業としてのリーダーシップの地位をさらに強化し、シームレスな接続性、最先端のAIソリューション、持続可能なイノベーションを提供することで、人々とコミュニティの暮らしを豊かにし、企業や産業の可能性を引き出すとともに、誰もが成長できるデジタルファーストの世界を実現しています。



e& UAEの詳細については、https://www.etisalat.aeをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20251014175631/ja/

Contacts

Media Contact



Anita Karvé

Netcracker Technology

MediaGroup@Netcracker.com

Source: Netcracker Technology





