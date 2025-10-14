【初心者向け】コマンド不要！GUIで学ぶ履歴管理と共同作業 10/28（火）無料セミナー「はじめてのGit入門」
株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は、10月28日（火）、Gitを始めて使用する方を対象に無料のオンラインセミナー「『はじめてのGit入門』～コマンド不要！GUIで学ぶ履歴管理と共同作業～」を開催します。
ソフトウェア開発などで使われるバージョン管理システムのひとつであるGit。ファイルの変更履歴を記録・管理できるため、複数人での共同作業や過去の状態への復元などがスムーズに行える便利なツールです。チーム開発やドキュメント管理において、今や欠かせない存在となっています。C&R社ではこのGitについて、初心者を対象としたセミナーを開催します。
今回の講座では、SourceTreeを使ってGitの操作を体験しながら、履歴管理や共同開発の仕組みを理解していきます。補助的にVisual Studio Codeも活用し、実践的なワークを通じて「Gitが使える」状態をめざします。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。
▼お申し込み前にご確認ください
本セミナーはハンズオン形式で実施しますので、以下事前準備が必要です。
※事前にSourceTreeをインストール
※GitHubアカウントの作成
※Visual Studio Code
（お申し込みの方には、インストールマニュアルを配布します。）
＜セミナーの内容＞
・Gitとは？履歴管理と共同開発の基本
・SourceTreeでできること
・GitHubの役割とメリット
・リポジトリ、コミット、プッシュなどの基本概念
・ローカルリポジトリの作成と履歴確認
・リモートリポジトリとの連携
・ブランチ作成とコンフリクト解消の実践
＜こんな方にオススメ！＞
・Gitを初めて使う方
・コマンド操作に抵抗がある方
・デザイナー・ディレクター・非エンジニア職の方
・チーム開発に関わるすべての方
「はじめてのGit入門」～コマンド不要！GUIで学ぶ履歴管理と共同作業～
■日時
2025年10月28日（火）19：00～21：00
■場所
オンライン開催
■登壇者
関口和真（せきぐち・かずま）氏
株式会社コムセント取締役 CTO
サイトデザイン、HTMLのコーディング、JavaScript・PHP等を利用したプログラム開発、iOS・Android向けアプリの作成、Webサーバの実装、運用などトータルでWebサイトの作成を行う。テクノロジーを理解し、デザインやコーディング、サーバ運用やサービス運用のアドバイスをトータルで行える点が強み。株式会社コムセント（Web制作会社）のCTOとしてWebサイト作成、システム開発及びプログラム開発に従事。ECサイトのカスタマイズ、フルスクラッチによるWebシステム開発、映像配信システムや映像配信、配信用スマートフォンアプリ作成を主に手がける。大学・専門学校にて、Web制作の授業を担当（非常勤）。イベントやセミナーの登壇経験も豊富。Dreamweaver等の著書も。
■参加費
無料
■定員
60名
C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。
【クリーク・アンド・リバー社とは】
クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。
Webサイト：https://www.cri.co.jp/
X：https://twitter.com/creekcrv
Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver
note：https://note.com/creek
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg
