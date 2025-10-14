【初心者向け】コマンド不要！GUIで学ぶ履歴管理と共同作業　10/28（火）無料セミナー「はじめてのGit入門」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は、10月28日（火）、Gitを始めて使用する方を対象に無料のオンラインセミナー「『はじめてのGit入門』～コマンド不要！GUIで学ぶ履歴管理と共同作業～」を開催します。

「はじめてのGit入門」～コマンド不要！GUIで学ぶ履歴管理と共同作業～

ソフトウェア開発などで使われるバージョン管理システムのひとつであるGit。ファイルの変更履歴を記録・管理できるため、複数人での共同作業や過去の状態への復元などがスムーズに行える便利なツールです。チーム開発やドキュメント管理において、今や欠かせない存在となっています。C&R社ではこのGitについて、初心者を対象としたセミナーを開催します。今回の講座では、SourceTreeを使ってGitの操作を体験しながら、履歴管理や共同開発の仕組みを理解していきます。補助的にVisual Studio Codeも活用し、実践的なワークを通じて「Gitが使える」状態をめざします。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。▼お申し込み前にご確認ください本セミナーはハンズオン形式で実施しますので、以下事前準備が必要です。※事前にSourceTreeをインストール※GitHubアカウントの作成※Visual Studio Code（お申し込みの方には、インストールマニュアルを配布します。）＜セミナーの内容＞・Gitとは？履歴管理と共同開発の基本・SourceTreeでできること・GitHubの役割とメリット・リポジトリ、コミット、プッシュなどの基本概念・ローカルリポジトリの作成と履歴確認・リモートリポジトリとの連携・ブランチ作成とコンフリクト解消の実践＜こんな方にオススメ！＞・Gitを初めて使う方・コマンド操作に抵抗がある方・デザイナー・ディレクター・非エンジニア職の方・チーム開発に関わるすべての方

■日時

2025年10月28日（火）19：00～21：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

関口和真（せきぐち・かずま）氏

株式会社コムセント取締役 CTO

サイトデザイン、HTMLのコーディング、JavaScript・PHP等を利用したプログラム開発、iOS・Android向けアプリの作成、Webサーバの実装、運用などトータルでWebサイトの作成を行う。テクノロジーを理解し、デザインやコーディング、サーバ運用やサービス運用のアドバイスをトータルで行える点が強み。株式会社コムセント（Web制作会社）のCTOとしてWebサイト作成、システム開発及びプログラム開発に従事。ECサイトのカスタマイズ、フルスクラッチによるWebシステム開発、映像配信システムや映像配信、配信用スマートフォンアプリ作成を主に手がける。大学・専門学校にて、Web制作の授業を担当（非常勤）。イベントやセミナーの登壇経験も豊富。Dreamweaver等の著書も。



■参加費

無料



■定員

60名



【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「Git入門」担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。



