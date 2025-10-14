【10月スタート】仕事帰りにちょっと一杯。『ほろ酔い壺中夜』で贅沢な夜を｜中国料理 神戸壺中天

仕事終わりに、ふらりと立ち寄れる“ほろ酔い”セットが登場。

明海グループ株式会社まずは一杯。スパイシーカシューナッツと唐揚げをつまみに、紹興酒でほろ酔いスタート。

『ほろ酔い壺中夜』は、選べるドリンク1杯に、スパイシーカシューナッツの“つきだし”付き。

さらに、おつまみは6品の中から、お好きな3品をチョイスできます。

選べるドリンク１杯

気分で選べる5種のドリンク。ハイボール、ビール、スパークリング清酒、紹興酒、ノンアルもご用意。- 生ビール- 角ハイボール- スパークリング清酒- 紹興酒（５年）- ノンアルコールビール

選べるおつまみ３品

お好きな3品を自由にチョイス。よだれ鶏から水餃子まで、魅力のおつまみ6種。- 葱まみれ- 四川名物 よだれ鶏- 水餃子- 小海老のチリソース- 干し貝柱焼売- 若鶏唐揚げ

これで税込2,000円というお得な価格。

中華の定番おつまみを少しずつ楽しめる、ちょうどいいボリューム感が魅力です。

ハッピーアワー特典も！

開店直後の17:00～18:00の1時間限定で、さらに嬉しい特典をご用意。

『ほろ酔い壺中夜』をご注文の方は、ドリンクの追加がとってもお得になります。

2杯目は 半額（50％オフ）

3杯目は 25％オフ

※17:00～18:00までに『ほろ酔い壺中夜』をご注文された方のドリンクおかわりのご注文に限ります。

※対象のドリンクは上記記載の選べるドリンクに限ります。

18時までのご注文で、2杯目は半額、3杯目は25％OFF！お得に楽しむ壺中夜。

★選べるドリンクの正規料金★

・生ビール 550円

・角ハイボール 550円

・スパークリング清酒 1,000円

・紹興酒（５年） 700円

・ノンアルコールビール 480円

※表示はいずれも税込価格です



★ハッピーアワー特典のドリンクおかわりはこれらの価格からの割引になります！

お一人様でのちょい飲みはもちろん、二人組や少人数でのご利用にもぴったり。

「今日は軽く飲みたいな」という気分の日に、気軽に立ち寄れる中華の“ほろ酔い処”として、ぜひご活用ください。

一人でも気軽に。選べるドリンクとおつまみ3品で、ちょっと贅沢な夜時間。二人で乾杯、壺中夜。選べるおつまみとドリンクで、会話も弾むひととき。提供期間：2025年10月1日～

※ディナータイム限定

※ハッピーアワーの「おかわり特典」は17:00～18:00のご注文に限ります。

〈中国料理 神戸壺中天（こうべこちゅうてん）概要〉

店舗名 ： 中国料理 神戸壺中天

所在地 ： 〒650-0037 神戸市中央区明石町32番地 明海ビル B1F Block32

営業時間 ： ランチ 11:00～14:30(L.O.14：00)／ディナー 17:00～21:00(L.O.20:00)

電話番号 ： 078-334-1002

アクセス ： JR三ノ宮/各線三宮駅から徒歩14分・JR元町駅/阪神元町駅から徒歩7分

HP URL ： https://www.kobekochuten.jp/

instagram： https://www.instagram.com/kobekochu32/

予約方法 ： 公式HP(https://www.kobekochuten.jp/)やお電話からも承っております。

壺中天で、ちょっと贅沢な“ほろ酔いの夜”を。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。