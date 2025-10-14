【10月スタート】仕事帰りにちょっと一杯。『ほろ酔い壺中夜』で贅沢な夜を｜中国料理 神戸壺中天
まずは一杯。スパイシーカシューナッツと唐揚げをつまみに、紹興酒でほろ酔いスタート。
仕事終わりに、ふらりと立ち寄れる“ほろ酔い”セットが登場。
『ほろ酔い壺中夜』は、選べるドリンク1杯に、スパイシーカシューナッツの“つきだし”付き。
さらに、おつまみは6品の中から、お好きな3品をチョイスできます。
選べるドリンク１杯
気分で選べる5種のドリンク。ハイボール、ビール、スパークリング清酒、紹興酒、ノンアルもご用意。
- 生ビール
- 角ハイボール
- スパークリング清酒
- 紹興酒（５年）
- ノンアルコールビール
選べるおつまみ３品
お好きな3品を自由にチョイス。よだれ鶏から水餃子まで、魅力のおつまみ6種。
- 葱まみれ
- 四川名物 よだれ鶏
- 水餃子
- 小海老のチリソース
- 干し貝柱焼売
- 若鶏唐揚げ
これで税込2,000円というお得な価格。
中華の定番おつまみを少しずつ楽しめる、ちょうどいいボリューム感が魅力です。
ハッピーアワー特典も！
開店直後の17:00～18:00の1時間限定で、さらに嬉しい特典をご用意。
『ほろ酔い壺中夜』をご注文の方は、ドリンクの追加がとってもお得になります。
2杯目は 半額（50％オフ）
3杯目は 25％オフ
※17:00～18:00までに『ほろ酔い壺中夜』をご注文された方のドリンクおかわりのご注文に限ります。
※対象のドリンクは上記記載の選べるドリンクに限ります。
18時までのご注文で、2杯目は半額、3杯目は25％OFF！お得に楽しむ壺中夜。
★選べるドリンクの正規料金★
・生ビール 550円
・角ハイボール 550円
・スパークリング清酒 1,000円
・紹興酒（５年） 700円
・ノンアルコールビール 480円
※表示はいずれも税込価格です
★ハッピーアワー特典のドリンクおかわりはこれらの価格からの割引になります！
お一人様でのちょい飲みはもちろん、二人組や少人数でのご利用にもぴったり。
「今日は軽く飲みたいな」という気分の日に、気軽に立ち寄れる中華の“ほろ酔い処”として、ぜひご活用ください。
一人でも気軽に。選べるドリンクとおつまみ3品で、ちょっと贅沢な夜時間。
二人で乾杯、壺中夜。選べるおつまみとドリンクで、会話も弾むひととき。
提供期間：2025年10月1日～
※ディナータイム限定
※ハッピーアワーの「おかわり特典」は17:00～18:00のご注文に限ります。
〈中国料理 神戸壺中天（こうべこちゅうてん）概要〉
店舗名 ： 中国料理 神戸壺中天
所在地 ： 〒650-0037 神戸市中央区明石町32番地 明海ビル B1F Block32
営業時間 ： ランチ 11:00～14:30(L.O.14：00)／ディナー 17:00～21:00(L.O.20:00)
電話番号 ： 078-334-1002
アクセス ： JR三ノ宮/各線三宮駅から徒歩14分・JR元町駅/阪神元町駅から徒歩7分
HP URL ： https://www.kobekochuten.jp/
instagram： https://www.instagram.com/kobekochu32/
予約方法 ： 公式HP(https://www.kobekochuten.jp/)やお電話からも承っております。
壺中天で、ちょっと贅沢な“ほろ酔いの夜”を。
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。