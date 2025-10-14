大川成美、8Kシネマカメラで捉えた“穏やかな魅力”をDVD&写真集で同時リリース！

株式会社eye factory

株式会社eye factory（所在地：東京都中野区）は、新たなグラビアレーベル「FIRST GRAVURE」の発足を発表します。その記念すべき第一弾作品として、人気タレント・大川成美の最新作『Gentle Allure（ジェントル・アリュール）』を、デジタル写真集と映像作品（DVD）の2形態で2025年10月25日(土)に同時リリース致します。（※映像作品は後日、自社配信サイトでもリリース予定）





本作は、映像（DVD）を8Kシネマカメラで撮影。彼女の瞳の潤いや肌の質感、そして吐息までが伝わるような、圧倒的な解像度とシネマティックな世界観を追求した意欲作です。

大川成美 gentle allure（ジェントルアリュール）



■コンセプトは「女優・大川成美、”穏やかな魅力”の解放」

DVD版、写真集版の同時リリースとなる本作タイトル「Gentle Allure」とは、フランス語で「穏やかな魅力」という意味です。「ミスFLASH2018」グランプリ受賞から華々しいキャリアを重ね、近年は女優としても活動の幅を広げる大川成美。gentle allureは、彼女が内に秘めた魅力を解き放つエモーショナルな物語です。

舞台は、彼女のルーツである故郷・千葉県。原点ともいえる場所で、これまで見せたことのない無防備で大人びた表情から、見る者を幸せにする天真爛漫な笑顔まで、多様な感情を“女優”として表現。グラビアの枠を超えた、新たな大川成美の姿を映し出します。

撮影時の天候は、雨が降ったり、抜けるような青空が広がったりと目まぐるしく変化。彼女は「今までの人生みたいだ」と語っており、その偶然の天候の変化さえもが、作品に深みを与えています。

■作品の見どころ

本作には、彼女の多彩な魅力を切り取った珠玉のカットが満載です。



繊細なランジェリー: 淡いブルーのレースランジェリーを身にまとい、ベッドの上でこちらを見つめるカット。これまでにないほど親密な距離感と、吸い込まれそうな憂いを帯びた眼差しが、見る者の心を強く揺さぶります。

夕暮れのビーチ: オレンジ色の夕陽に照らされた浜辺に、ビキニと花柄のガウン姿で佇むシネマティックなシーン。遠くを見つめる横顔は、まるで映画のヒロインのよう。彼女が持つ“女優”としての一面を強く感じさせます。



風と笑顔と: 故郷の海を望む丘の上で、風にピンクのスカートをなびかせながら見せる天真爛漫な笑顔。彼女の原点である健康的な魅力と、洗練された大人の女性の雰囲気が同居した、象徴的な一枚です。



この他にも数々のシチュエーションで撮影を敢行。今の大川成美の魅力を全て盛り込んだ作品になっています。



■大川成美 本人コメント

「いつも応援ありがとうございます！！地元の千葉県で撮影しました。雨が降ったり、暑いぐらい晴れたりのロケでした。今までの人生みたいだ。グラビアだけではなく女優としての大川成美、そして一人の人間としての私、"gentle allure"写真集から感じ取てもらえたらとても嬉しい。楽しんで必死に生きて行こう。」





■DVD発売記念イベント開催決定！

本作の発売を記念し、大川成美に会えるイベントの開催が決定！

日時: 2025年11月23日(日) 19:00 開始

場所: ソフマップAKIBA アミューズメント館

内容: 対象商品のご購入枚数に応じて、サイン会や貴重な水着での撮影会など、豪華な特典をご用意しております。

1枚購入特典: サイン入りDVDジャケット＋水着個人撮影タイム＋水着2ショット撮影

2枚購入特典: 上記に加え、2着目の水着での個人撮影タイム＆2ショット撮影

3枚購入特典: 2枚特典に加え、「私物サイン」＋「一言動画メッセージ」or「キスマーク入りミニ色紙」 ※イベントの詳細は最新情報をご確認下さい



■商品情報

【デジタル写真集】

タイトル: 大川成美『gentle allure』

価格: 3,500円（税込）

ページ数: 145ページ（※Amazon限定アザーカット15ページ付き）

配信開始日: 2025年10月25日(土)

発行元: 株式会社EYE FACTORY / FIRST GRAVURE

販売場所: Amazon Kindleストア限定

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTYHWGHK

【DVD】

タイトル: 大川成美『gentle allure』

価格: 4,840円（税込）

発売日: 2025年10月25日(土)

発行元: 合同会社ブレイン / 株式会社EYE FACTORY

販売場所: Amazon, DMM, セブンネット, その他全国のDVD取扱店





■プロフィール

大川成美（おおかわ なるみ） 1992年4月1日生まれ、千葉県出身。身長153cm B88・W58・H85。「ミス週間実話WJガールズ2019」でグランプリを受賞し、本格的にデビュー。以降、数々の雑誌の表紙や巻頭を飾る人気グラビアアイドルとして活躍を続ける。その天真爛漫な笑顔と健康的なプロポーションで多くのファンを魅了。近年は女優としても活動の幅を広げ、新たな魅力を開花させている。





■FIRST GRAVURE（ファーストグラビア）について

株式会社EYE FACTORYが新たに立ち上げたグラビアレーベル。コンセプトは**「グラビアを、アートへ。」** 8Kシネマカメラが捉える圧倒的な映像美と、芸術的な編集技術を融合。モデルの人間的な魅力や葛藤、ふとした瞬間の素顔までを切り取り、これまでのグラビアとは一線を画す高品質な「作品」を世に送り出します。

今後は、8K映像作品の魅力を最大限に体験できる自社配信サイトのリリースも予定しており、グラビアコンテンツの新たな可能性を切り拓いていきます。



事前登録用ページ：https://www.firstgravure.jp



(https://www.firstgravure.jp)X : https://x.com/firstgravure

Instagram : https://www.instagram.com/firstgravure

TikTok : https://www.tiktok.com/@firstgravure



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社eye factory 広報担当

Email: [ebooksupport@eyefactory.co.jp]