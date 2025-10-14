TVアニメ『進撃の巨人』より、エルヴィンのバースデーアートが登場！

株式会社WINRY

「ART MERCH JAPAN（アートマーチジャパン）」より、TVアニメ『進撃の巨人』に登場するエルヴィン・スミスのバースデーアートが発売されます。

販売は2025年10月14日（火）20:00より、ART MERCH JAPANの公式オンラインストアにてスタートいたします。

今すぐ見る :https://artmerch.jp/products/erwinhttps://artmerch.jp/products/erwin

■オンラインストア「ART MERCH JAPAN」

https://artmerch.jp/products/erwin

エルヴィンの誕生日を祝う、特別なアート作品が登場

キャラクターの誕生日を祝う「バースデーアート」シリーズに、TVアニメ『進撃の巨人』のエルヴィン・スミスが登場。



1年に1度の誕生日を記念して、厳選した特別なアート作品をお届けします。

モダンで飾りやすい、インテリアとしてのアート

バースデーアートは、ラグジュアリーで洗練されたインテリアとしても映えるデザイン。

金属板に印刷されたアートは、アルミ製のフレームによりシャープで飾りやすい仕上がりとなっています。

お部屋のテイストを選ばず、気軽に空間へ取り入れていただけます。

スタンド付きで、飾り方も自由自在

裏面にはスタンド機能を備えており、壁掛けだけでなく棚やデスクに立て掛けて飾ることも可能です。

数量限定。再販なしの特別なアート

TVアニメ『進撃の巨人』エルヴィンの誕生日を記念して制作されたアートは、すべて100枚限定です。

ファンの皆さまにとって、特別な1枚との出会いとなれば幸いです。

※完売後の再販は予定しておりません。あらかじめご了承ください。

Xにてプレゼント企画も開催中！

抽選で3名様にいずれかのA4サイズをプレゼント！



以下のURLより是非ご参加ください。

詳細：https://x.com/ART_MERCH_JAPAN

TVアニメ『進撃の巨人』エルヴィン：バースデーアート

■初回受注期間：2025年10月14日（火） - 2025年10月28日（火） 23:59まで

■サイズ：231mm × 318mm / 約480g（フレーム込）

■販売価格：税込12,100円

■販売ページ：https://artmerch.jp/products/erwin

(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

ART MERCH JAPAN［アートマーチジャパン］

“推しをお部屋に！”

キャラクター・アーティストグッズを、アート作品としてお届けする専門店です。

金属印刷による「メタルキャンバス」など、日常の空間に自然と馴染む、上質なアートグッズを展開しています。

■オンラインストア

https://artmerch.jp/

■最新情報はSNSにて配信中

X：https://x.com/ART_MERCH_JAPAN

Instagram：https://www.instagram.com/art_merch_japan