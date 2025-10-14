ドクダミ×アゼライン酸でととのえ、守る。両方かなえる化粧水ーーーKISOCAREからアゼライン酸配合化粧水が10月24日(金)～販売開始
「高品質・高配合・適正価格」をモットーに化粧品の製造・販売を行う株式会社基礎化粧品研究所(本社：大阪市西区)が、製造から販売まで行うスキンケアブランド「KISOCARE」から、ドクダミ発酵エキス×アゼライン酸を配合したバランシングローションAZ5、バランシングエッセンスAZ10を販売します。
【POINT1】発酵ドクダミの力。乳酸桿菌発酵エキス配合。 ※1
乳酸桿菌で発酵させたドクダミ葉エキスを配合。
自然由来の発酵エキスが肌にうるおいを与え、すこやかに整えます。
【POINT2】 繰り返すゆらぎ肌に。アゼライン酸10％配合 ※2
皮脂の分泌を抑え、肌の水分と皮脂のバランスをと整えながら、ゆらぎのないなめらかなお肌へ導きます。
【POINT3】 CICAで守る肌環境 ツボクサ由来3成分配合 ※3
ツボクサ(CICA)由来の3種成分マデカッソシド・アシアチコシド・ツボクサエキスを配合。
肌のキメを整え、乾燥から守り、健やかな印象をサポートします。
【POINT4】人気の潤い成分。4つのヒアルロン酸を配合 ※4
・アセチルヒアルロン酸Na
・ヒアルロン酸Na
・ヒアルロン酸クロスポリマー-2-Na
・加水分解ヒアルロン酸Na
【POINT5】 肌を守るサポート成分。パンテノール＋グリチルリチン酸2k 配合。※5
パンテノールやグリチルリチン酸2Kなどの整肌成分をプラス。
肌をすこやかに保ちながら、毎日のケアをサポートします。
【POINT6】キメ整え成分でなめらか肌へ。肌表面を整えるサポート
グルコノラクトン・コハク酸・クエン酸を配合。※6
肌表面を整え、毛穴悩みを抱える方にも使いやすく、つるんとした肌印象へ導きます。
【POINT7】安心してお使いいただける8つの無添加
・パラベンフリー
・合成香料フリー
・合成着色料フリー
・シリコンフリー
・石油系アルコールフリー
・石油系界面活性剤フリー
・ミネラルオイルフリー
・紫外線吸収剤フリー
※1 乳酸桿菌/ドクダミ葉エキス発酵液<整肌成分として>
※2 アゼライン酸<整肌成分として>
※3 マデカッソシド、アシアチコシド、ツボクサエキス<整肌成分として>
※4 保湿成分として
※5 整肌成分として
※6 整肌成分として
商品概要
キソ バランシングローションAZ5
容量：120ml
価格：2,780円(税込)
JAN：4580050291130
【全成分】
乳酸桿菌/ドクダミ葉エキス発酵液、アゼライン酸、BG、プロパンジオール、DPG、ペンチレングリコール、水酸化Na、 トロメタミン、パンテノール、水添レシチン、フィトステロールズ、グリチルリチン酸2K、マデカッソシド、アシアチコシド、グルコノラクトン、コハク酸、クエン酸、アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸クロスポリマー-2-Na、加水分解ヒアルロン酸Na、ツボクサエキス、エチルヘキシルグリセリン、カプリリルグリコール、フェノキシエタノール、水
キソ バランシングローションAZ510
容量：120ml
価格：2,980円(税込)
JAN：4580050291147
【全成分】
乳酸桿菌/ドクダミ葉エキス発酵液、アゼライン酸、DPG、水酸化Na、BG、ペンチレングリコール、プロパンジオール、トロメタミン、パンテノール、水添レシチン、フィトステロールズ、グリチルリチン酸2K、マデカッソシド、アシアチコシド、グルコノラクトン、コハク酸、クエン酸、アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸クロスポリマー-2-Na、加水分解ヒアルロン酸Na、 ツボクサエキス、エチルヘキシルグリセリン、カプリリルグリコール、フェノキシエタノール、水
「KISO CARE」について
長くご愛用いただくには、品質はもちろん、続けやすい価格も大切だと思っております。
KISO CARE は、高品質、高配合、適正価格を信念に、自社工場にて商品開発から配送業務まで一貫して行っております。
日本国内に自社工場を設け、直接販売を行う事で、中間マージンが一切不要になる為、低価格で高品質な製品開発を実現しました。
シンプルなパッケージを採用し、高額な広告を使用せずに、お求めやすい価格を維持する努力をしております。
お客様一人一人の肌悩みに寄り添えるよう、今後も商品開発から、お客様のお手元に届くまでのすべての工程に、何一つ惜しむことなく努力して参ります。
株式会社基礎化粧品研究所 「 KISO CARE 」
