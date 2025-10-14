ドクダミ×アゼライン酸でととのえ、守る。両方かなえる化粧水ーーーKISOCAREからアゼライン酸配合化粧水が10月24日(金)～販売開始

株式会社基礎化粧品研究所

「高品質・高配合・適正価格」をモットーに化粧品の製造・販売を行う株式会社基礎化粧品研究所(本社：大阪市西区)が、製造から販売まで行うスキンケアブランド「KISOCARE」から、ドクダミ発酵エキス×アゼライン酸を配合したバランシングローションAZ5、バランシングエッセンスAZ10を販売します。

主な販売サイト

楽天市場:＜10月23日23:59まで＞特別価格にて予約受付中

ドクダミ発酵エキス77％×アゼライン酸5％配合 キソ バランシングローションAZ5

https://item.rakuten.co.jp/kiso/kiso-k72/

ドクダミ発酵エキス70％×アゼライン酸10％配合 キソ バランシングローションAZ10

https://item.rakuten.co.jp/kiso/kiso-k73/

【POINT1】発酵ドクダミの力。乳酸桿菌発酵エキス配合。 ※1

乳酸桿菌で発酵させたドクダミ葉エキスを配合。

自然由来の発酵エキスが肌にうるおいを与え、すこやかに整えます。

【POINT2】 繰り返すゆらぎ肌に。アゼライン酸10％配合 ※2

皮脂の分泌を抑え、肌の水分と皮脂のバランスをと整えながら、ゆらぎのないなめらかなお肌へ導きます。

【POINT3】 CICAで守る肌環境 ツボクサ由来3成分配合 ※3

ツボクサ(CICA)由来の3種成分マデカッソシド・アシアチコシド・ツボクサエキスを配合。

肌のキメを整え、乾燥から守り、健やかな印象をサポートします。

【POINT4】人気の潤い成分。4つのヒアルロン酸を配合 ※4

・アセチルヒアルロン酸Na

・ヒアルロン酸Na

・ヒアルロン酸クロスポリマー-2-Na

・加水分解ヒアルロン酸Na



【POINT5】 肌を守るサポート成分。パンテノール＋グリチルリチン酸2k 配合。※5

パンテノールやグリチルリチン酸2Kなどの整肌成分をプラス。

肌をすこやかに保ちながら、毎日のケアをサポートします。



【POINT6】キメ整え成分でなめらか肌へ。肌表面を整えるサポート

グルコノラクトン・コハク酸・クエン酸を配合。※6

肌表面を整え、毛穴悩みを抱える方にも使いやすく、つるんとした肌印象へ導きます。



【POINT7】安心してお使いいただける8つの無添加

・パラベンフリー

・合成香料フリー

・合成着色料フリー

・シリコンフリー

・石油系アルコールフリー

・石油系界面活性剤フリー

・ミネラルオイルフリー

・紫外線吸収剤フリー

※1 乳酸桿菌/ドクダミ葉エキス発酵液<整肌成分として>

※2 アゼライン酸<整肌成分として>

※3 マデカッソシド、アシアチコシド、ツボクサエキス<整肌成分として>

※4 保湿成分として

※5 整肌成分として

※6 整肌成分として

商品概要

キソ バランシングローションAZ5

容量：120ml

価格：2,780円(税込)

JAN：4580050291130

【全成分】

乳酸桿菌/ドクダミ葉エキス発酵液、アゼライン酸、BG、プロパンジオール、DPG、ペンチレングリコール、水酸化Na、 トロメタミン、パンテノール、水添レシチン、フィトステロールズ、グリチルリチン酸2K、マデカッソシド、アシアチコシド、グルコノラクトン、コハク酸、クエン酸、アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸クロスポリマー-2-Na、加水分解ヒアルロン酸Na、ツボクサエキス、エチルヘキシルグリセリン、カプリリルグリコール、フェノキシエタノール、水

キソ バランシングローションAZ510

容量：120ml

価格：2,980円(税込)

JAN：4580050291147

【全成分】

乳酸桿菌/ドクダミ葉エキス発酵液、アゼライン酸、DPG、水酸化Na、BG、ペンチレングリコール、プロパンジオール、トロメタミン、パンテノール、水添レシチン、フィトステロールズ、グリチルリチン酸2K、マデカッソシド、アシアチコシド、グルコノラクトン、コハク酸、クエン酸、アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸クロスポリマー-2-Na、加水分解ヒアルロン酸Na、 ツボクサエキス、エチルヘキシルグリセリン、カプリリルグリコール、フェノキシエタノール、水

その他のアゼライン酸配合スキンケアラインナップ

アゼライン酸15％配合クリーム キソ バランシングクリームAZ 2,148円アゼライン酸20％配合クリーム キソ バランシングクリームAZ2 2,354円アゼライン酸誘導体15％配合美容液 キソ バランシングエッセンスAZ 2,254円 敏感肌の方にアゼライン酸配合化粧水 キソ GGローション 2,468円アゼライン酸15％配合美容液 キソ バランシングエッセンスAZ15 2,280円アゼライン酸20％配合美容液 キソ バランシングエッセンスAZ20 2,480円

「KISO CARE」について

長くご愛用いただくには、品質はもちろん、続けやすい価格も大切だと思っております。

KISO CARE は、高品質、高配合、適正価格を信念に、自社工場にて商品開発から配送業務まで一貫して行っております。

日本国内に自社工場を設け、直接販売を行う事で、中間マージンが一切不要になる為、低価格で高品質な製品開発を実現しました。

シンプルなパッケージを採用し、高額な広告を使用せずに、お求めやすい価格を維持する努力をしております。

お客様一人一人の肌悩みに寄り添えるよう、今後も商品開発から、お客様のお手元に届くまでのすべての工程に、何一つ惜しむことなく努力して参ります。

株式会社基礎化粧品研究所 「 KISO CARE 」

会社概要

本社所在地：〒550-0014

大阪府大阪市西区北堀江4-14-1

代表取締役：三好聡

事業内容：化粧品の製造販売

設立：2016年2月16日

HP：https://corporate.kisocare.co.jp/

【製品に関するお問い合わせ】

基礎化粧品研究所 カスタマーセンター

TEL：0120-689-493

※上記番号はお客様用番号のため、企業様のお問い合わせは「ビジネスに関する問い合わせ」のメールアドレスにご連絡ください。

製品に関する問い合わせ

kisocustomer@kisocare.co.jp

ビジネスに関する問い合わせ

contact@kisocare.co.jp

各種SNSでは、お得な情報やスキンケアに関することなど発信しております。

KISOcare公式サイト：https://corporate.kisocare.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/kisocare/

X：https://twitter.com/kisocare

販売サイト

KISO公式：https://kisocare.co.jp/

ヤフー：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kisocare/index.html

楽天：https://www.rakuten.co.jp/kiso/index.html

Amazon：https://x.gd/Qeupw

Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/kisocare

TikTokshop：https://www.tiktok.com/@kiso_skincare