≪茨城県境町≫EXPO2025大阪・関西万博 EXPOアリーナで自動運転車「MiCa（ミカ）」を展示

境町役場≪茨城県境町≫2025EXP大阪・関西万博 EXPOアリーナで自動運転車『ミカ』を展示

茨城県境町（町長：橋本正裕）の、小学校５校が、特定非営利活動法人アース・アイデンティティー・プロジェクツ（代表：河原 裕子氏）が主催する「世界一大きな絵EXPO 2025」に茨城県代表で参加し児童が作成した5ｍ×5ｍの大きな絵を展示しました。

10月１日に、絵の完成式典に併せEXPOアリーナにて当町のPRブースを設けたほか、当町の公道を定常走行中の、エストニア共和国・オーブテック社製自動運転車「MiCa（ミカ）」を展示しました。

