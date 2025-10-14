【ゲーム業界】10/31（金）THE FIRST(株)キャリア採用　説明＆個別面談会を開催！（オンライン）札幌支社でUIデザイナー・プランナーなど5職種を積極採用!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は10月31日（金）、ゲームクリエイターの方々を対象に、THE FIRST株式会社のキャリア採用説明＆個別面談会を開催します（オンライン）。

大型IPゲームの開発支援、ローカライズ、運営までを一貫して高い業務レベルで対応できるチームをめざし、2025年初頭に開設したTHE FIRST株式会社。『札幌から世界により良いゲーム体験を届ける』という目標を掲げ、大手パブリッシャーのアニプレックス社、グッドスマイルカンパニー社と連携しながら国内外にたくさんのユーザーを抱える大型案件（非公開）の運営を行っています。また、アニメIPのゲーム化、国内外のユーザーに向けた長期運営をノウハウとし、子会社のG2 Studios社のチームを含めた中規模（10億円未満）の開発にも携わっています。当日は同社会社説明だけではなく、実際に開発に携わるメンバーによるトークセッションも予定。まずは会社のことを知ってみたい、という方のご参加も大歓迎です。「世界で通用するおもしろさ・体験」に目を向けたゲーム開発・運営に携わりたい、という方々、ぜひご参加お待ちしております。▼開発実績6月25日（水）に『オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-』を国内・海外に同時リリース。[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=9BxUE-TtgcI ]

https://youtu.be/9BxUE-TtgcI?si=bS6HFT3ksskojecU



＜こんな方におすすめ＞

・国内外に向けたオンラインゲームの開発運営に従事したい方

・中規模（10億円未満）の新作ゲーム開発に携わりたい方

・札幌へのIターン、Uターン就業を検討している方

THE FIRST株式会社 キャリア採用 説明＆個別面談会

■日時

2025年10月31日（金）19：00～

※札幌支社採用を前提とした説明を行います。



■所要時間

C&R社よりご挨拶（5分）

THE FIRSTにおける（20分）

・開発運営の取り組み/ノウハウについて

・募集ポジションの説明

質疑応答（10～15分）

C&R社より今後のご案内（5分）

個人面談（30分）

※説明会および個別面談は応募人数多数の場合抽選となります。

※個別面談参加希望の方は応募書類の提出をお願いします。



■場所

説明会：Zoom

個別面談：Googlemeet または Microsoft Teams

※参加方法の詳細、注意点については参加確定後、C&R社よりお知らせします。



■登壇者

佐藤允紀氏

取締役／プロデューサー

これまで10年間にわたりCMO兼プロデューサーとして、複数の大型IPタイトルにおける企画・開発・運営を担当。THE FIRSTでは取締役として、エンタメ事業が関わる全てのタイトルを牽引している。G2 Studios株式会社 取締役、株式会社グッドスマイルカンパニー 業務執行取締役、株式会社フロントウイング 取締役も務める。



佐藤竜矢氏

札幌支社長／PM・ディレクター

前職までは主にオンラインゲームの運営プロデューサー、ディレクターを担当。また、7～8タイトルのユニット長としてユニット全体の事業管理も行う。現在はTHE FIRST札幌支社長兼ディレクターとして、『オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-』の開発・運営を一貫して担当。



梅木雅広氏

札幌支社／ディレクター

前職まではスマートフォン向けタイトルの運営プロデューサー、ディレクター、プロジェクトマネージャーを担当。また、セカンダリー事業の案件獲得プロデューサーとして、タイトル移管を担当した経験もあり。幅広いジャンルでの経験を活かし、THE FIRST札幌支社ではディレクターとして新規IPタイトルの開発を担当。



■募集職種

・ディレクター／PM

・プランナー

・サーバーエンジニア

・クライアントエンジニア

・UIデザイナー

※雇用形態、業務内容、給与、応募資格などの詳細はお申し込みページをご覧ください。



■参加費

無料



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



【説明会に関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

「THE FIRST株式会社キャリア採用説明＆個別面談会」担当

メールアドレス：thefirst_creek_career@hq.cri.co.jp



▼THE FIRST株式会社 会社概要

設立：2016年6月（2022年1月より現事業を開始）

所在地：

（東京本社）〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-15-21ポーラ渋谷ビル7F

（札幌支社）〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西1-8-2 アスカビル6F

事業内容：DXコンサルティング事業、システム開発事業、エンターテインメント事業、IT人材事業

HP：https://tf21.co.jp/

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。また、社内にゲーム開発スタジオ（https://crdg.jp/）を持ち、3DCG、2DCG、VFX、シナリオ、遊技機、XRなど、リソース制作から総合開発まで幅広く対応しております。C&R社はこれからも、様々な取り組みを通して、ミッションである「クリエイターの生涯価値の向上」の実現をめざしてまいります。



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



