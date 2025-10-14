12月13日(土)＆14日に横浜BUNTAIにて開催『OWV・OCTPATH MASHUP LIVE 2025 TWO THRONE』パフォーマンス楽曲事前投票の実施決定！

吉本興業株式会社

OWV・OCTPATHが、年末に横浜BUNTAIで実施するライブ「TWO THRONE」に向けて12週にわたってお届けしている生配信、本日はOWV・浦野秀太、OCTPATH・海帆、四谷真佑の3名でお届けしました。

本日の配信では、パフォーマンス楽曲事前投票の実施が解禁となりました。

今回のライブでは、DAY1に【OCTPATHがOWVの楽曲】を、DAY2に【OWVがOCTPATHの楽曲】をパフォーマンスします。

皆様に「それぞれにパフォーマンスしてほしい！」という楽曲を1曲ずつ選んで投票していただきます。

各日、投票の多かった楽曲をステージで披露します。皆様の一票が「TWO THRONE」の演出のひとつになるかも…！？

投票方法は各オフィシャルサイトをご確認ください。

現在、各種プレイガイドにて先行受付中ですので、ぜひこの機会にお申し込みください。

次週は、10月21日(火)OWV・中川勝就、OCTPATH・太田駿静、栗田航兵の3名で20:00より生配信を実施します。

本ライブは、今年デビュー5周年を迎えたOWVと、デビュー3周年を迎えたOCTPATHが、互いにこれまでの活動で培ってきた威厳と力強さを示すライブです。DAY1はOCTPATH、DAY2はOWVが出演。2日間通してご覧いただくことで、ライブの全貌がわかる物語をご体感いただけます。ぜひ会場でお楽しみください。

- パフォーマンス楽曲事前投票

●OWV・楽曲事前投票リンク

https://secure.plusmember.jp/owv/1/questionnaire/147/edc95/

※DAY2にOWVがパフォーマンスするOCTPATHの楽曲を投票いただくリンクとなります。

●OCTPATH・楽曲事前投票リンク

https://secure.plusmember.jp/octpath/1/questionnaire/101/307c5/

※DAY1にOCTPATHがパフォーマンスするOWVの楽曲を投票いただくリンクとなります

- 生配信アーカイブ

●OWV公式Instagram

https://www.instagram.com/owv_official/

●OCTPATH公式Instagram

https://www.instagram.com/octpath_official/

●OWV公式YouTube

https://www.youtube.com/@OWV_official

- 『OWV・OCTPATH MASHUP LIVE 2025 TWO THRONE』開催概要

【DAY1：OCTPATH】

日程：12月13日(土)

時間：16:00開場／17:00開演

場所：横浜BUNTAI（神奈川県横浜市中区不老町2‐7₋1）

【DAY2：OWV】

日程：12月14日(日)

時間：14:00開場／15:00開演

場所：横浜BUNTAI（神奈川県横浜市中区不老町2‐7₋1）

＜チケット販売スケジュール＞

プレイガイド先行（FANY2次・チケットぴあ、ローソンチケット）：9月10日(水)11:00～10月6日(月)11:00

＜チケット料金＞

●通し券

2DAYS 通し券：\15,000（税込）

2DAYS 通し券：特典グッズ付き\17,000（税込）

●単券

1DAY 一般チケット \9,500（税込）

ファミリーチケット 大人 \9,500（税込）※FC先行のみ

ファミリーチケット 中学生以下 \5,500（税込）※FC先行のみ

▼OWV特設ページ：https://owv.jp/feature/two_throne

▼OCTPATH特設ページ：https://octpath-official.com/feature/two_throne

- OWVプロフィール

【OWV (読み：オウブ)】

本田康祐・中川勝就・浦野秀太・佐野文哉からなる4人組ボーイズグループ、OWV（オウブ）。

グループ名「OWV」には、“Our only Way to get Victory ～勝利を掴む僕たちだけの道～”という意味が込められており、唯一無二の存在としてこの世界で勝利を掴むという、メンバーの強い想いが表されている。2020年9月30日、1stシングル『UBA UBA』でメジャーデビュー。2025年4月6日には、結成5周年を記念したワンマンライブ「OWV 5th Anniversary LIVE -SUPERNOVA-」を幕張メッセ国際展示場にて開催し、大成功を収めた。迫力あるパフォーマンス、絶妙なコンビネーション、そして多彩なバラエティ力で、今なお人気急上昇中。

●OWV公式サイト：https://owv.jp/

●OWV公式X：https://x.com/owv_official

●OWV公式Instagram：https://www.instagram.com/owv_official/

●OWV公式 TikTok： https://www.tiktok.com/@owv_official_jp

●OWV公式YouTube：https://www.youtube.com/@OWV_official

- OCTPATHプロフィール

【OCTPATH (読み：オクトパス)】

「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」に出演した元練習生により結成されたボーイズグループ。

OCTPATHならではの道(PATH)をファンの皆様と共に歩み、固定概念にとらわれない変幻自在な活動をし、常に上の音域・領域(OCTAVE)への道(PATH)を追求していく。

●OCTPATH公式サイト：https://octpath-official.com

●OCTPATH公式X：https://twitter.com/OCTPATHofficial

●OCTPATH公式Instagram：https://www.instagram.com/octpath_official/

●OCTPATH公式 TikTok： https://www.tiktok.com/@octpath

●OCTPATH公式YouTube：https://www.youtube.com/c/OCTPATH_official

●OCTPATH公式LINE：https://page.line.me/046cyzse