「ハレの日」を、もっと特別に。子供フォーマルブランドCHOPIN（ショパン）が有明ガーデンで2日間限定先行受注＆撮影会を実施

株式会社キャット

株式会社キャット（代表取締役社長 柳澤誠治）は、2025年10月18日（土）・19日（日）の2日間、東京・有明にある複合商業施設「有明ガーデン」にて、キッズフォーマルブランド CHOPIN（ショパン） の 2026年新作入学・卒業式服コレクションの試着体験および先行受注会を開催いたします。

百貨店・オンラインショップを中心に展開している CHOPIN の2026年最新コレクションを、いち早くお手にとってご覧いただける特別な機会 をご用意いたしました。

WEB限定アイテムも含め、フルラインナップが並ぶ唯一のイベントです。

初公開の新作をご試着いただき、とっておきの一着をお選びいただく時間をご提供いたします。

さらに、会場では プロのカメラマンによる撮影イベントも同時開催。フォーマルウエアに身を包んだ姿を、その場で写真に残すことができます。グランプリを受賞した方はCHOPINモデルとして一年間モデル活動ができる特典もございます。

お子さまにとっては「特別な日を飾るお洋服との出会い」、ご家族にとっては「記念に残る特別な時間」として、忘れられないひとときをお過ごしいただけるはずです。

CHOPIN が大切にしてきた “ものづくり” を、ぜひご体験ください。

丁寧な仕立て、安心感のある着心地、そしてハレの日にふさわしい洗練されたデザインが、お子さまの未来を彩ります。

■ 開催概要

名称：CHOPIN 2026 Ceremony Collection 試着体験＆先行受注会

日時：2025年10月18日（土）・19日（日）AM10:00 ～ PM9:00

※19日はPM7:00終了(撮影会は両日PM5:00まで)

会場 : 有明ガーデン4階 CHOPINショップ

来場無料、ご予約不要でお越しいただけます。

https://www.kids-formal.jp/view/page/jyutyuukai

イベント内容：

CHOPIN 新作フォーマルウェアの先行受注会

- ご購入者様にノベルティプレゼント

- 2日間限定プロカメラマンによる撮影会実施(要事前予約・参加有料)

公式サイトより申し込みが必要です( https://exrant.co.jp/trial/photoreco/WEB/event/chopin/ ）

■ 担当者コメント

「CHOPIN は、『大切な日のお洋服だから実際に見て、着て選びたい』というお客さまの声を受け、先行受注会を有明ガーデンにて2日間限定で開催する運びとなりました。子どもたちの“ハレの日”をより特別に感じていただけるよう、服と記憶の両方を彩る空間を創ります。ぜひご家族でお越しください。」

今年はお子さまの大切な節目にふさわしい「入学・卒業式フォーマル」をご紹介するイベントを、有明ガーデンに続きスイーツパーティーマーケット（長野県）でも開催いたします。

■開催スケジュール

11/8(土)～9(日) スイーツパーティーマーケット（長野県）

※WEB限定アイテムは品揃えに含まれません。

企業概要・沿革

会社名：株式会社キャット

創業：1978年9月

本社所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目19-6

資本金：4,750万円

事業内容：子供服の企画・製造・販売

取扱ブランド例：CHOPIN、Ready Freddy、Spice Candy 等

展開先：百貨店、CHOPIN公式オンラインショップ、楽天市場、ZOZOTOWN、Amazon、Yahoo!ショッピング 等

ビジョン・ブランドの想い

“幸せをまとう特別な日の服。” をコンセプトに、ハレの日に袖を通す喜びを提供するブランドを目指しています。

ものづくりへのこだわり

当社は「ものづくりは、誠実で真摯な行為である」との信念を掲げており、最後のミリの差まで徹底してこだわる服づくりを行っています。

試行錯誤を重ねて、デザイン、着心地、品質のすべてを追求しています。