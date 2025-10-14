クリエイティブユニット「Margt」の10周年展渋谷PARCOで開催決定！特典グッズにはINNENプロデュースのZINE。関連イベントも目白押し！

株式会社パルコ

株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区、以下、パルコ)は、クリエイティブユニット「Margt(マーゴ)」の活動10周年を記念して「I am Margt」と題した展示を10月17日(金)より渋谷PARCO B1FのGALLERY X BY PARCOで開催。

多彩な作風で常にアーティストやブランドの新たな魅力を見せてくれるクリエイティブユニット、Margt。

彼らは、アーティストのミュージックビデオやアートワーク、ファッションブランドのコンセプトムービーのディレクションをはじめ、コレクションやライブイベントの演出等、カルチャーシーンを中心に幅広い活動を展開してきた。

そして2023年には、Margt初となる音楽×映像をテーマにしたイベント「Margt ISLAND 23」を主催し、約1200枚のチケットが完売。



そんな彼らが今年、結成から10周年を迎えることを記念して「I am Margt」展を開催する。

彼らが走り抜けた10年間の活動を振り返ることができる、アーカイブ素材をふんだんに用いたインスタレーション作品を軸に展開する。

入場特典として、スイスで独自にアーティストやクリエイターを紹介してきたインディペンデント出版レーベル「INNEN(インネン)」がMargtにフォーカスして作成したSpecial ZINEをプレゼント。

展覧会グッズでは、彼らのデッドストックアイテムに今回の展示タイトル「I am Margt」のプリントを重ねた記念展らしい計らいも。

展覧会の関連イベントとしては、10月19日(日)と25日(土)にトークショーを予定している。

また、展示期間中の10月18日(土)にはSpotify O-EAST / duo MUSIC EXCHANGEにてMargt主催の映像×音楽のイベント「MARGT ISLAND 2025」が開催されるほか、10月23日(木)～25日(土)は渋谷区神宮前のギャラリーSO1でも展示が見れるとか。渋谷でMargt巡りをしてみてはいかがだろうか。

さらに、10月3日(金)から全国のPARCOで展開されているキャンペーン「PARCO ART＆CULTURE DAYS 2025(https://parco.jp/art-culture/)」のメインビジュアルと映像もMargtが手がけた。

全国でMargtのクリエイティブに触れられるチャンスをお見逃しなく。

Margt 10th Anniversary Exhibition「 I am Margt」開催概要

●会場／GALLERY X BY PARCO（東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO B1F）

●開催期間／2025年10月17日(金)～10月27日(月)

●営業時間／ 11:00～21:00

※最終日のみ18時閉場

※入場は閉場時間の30分まで（20:30入場締切・最終日は17:30入場締切）

※混雑状況により事前予約や整理券配布となる場合がございます。

●公式サイト／ https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1777&pv=on(https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1777&pv=on)

●入場料／ 800円(税込)

※特典［Margt×INNEN ZINE］付

※無くなり次第終了

●トクショー／１.10月19日(日)、２.10月25日(土)※ゲストあり

●主催／パルコ

●企画制作／Margt、パルコ

INNEN×Margt 入場特典のZINE ※表紙イメージ

グッズ

展覧会オリジナルグッズを販売予定。

デッドストックアイテムに今回の展示タイトル「I am Margt」のプリントを重ねた「MARGT ARCHIVE MERCH」シリーズは会場限定販売。

MARGT ARCHIVE MERCH キャップ

\4,500 ※数量限定

I am Margt トート

全2色 \2,400

I am Margt Tシャツ

全1色 \5,500

I am Margt バンダナ

全1色 \2,000

アイテムラインナップ

●MARGT ARCHIVE MERCHシリーズ

Tシャツ（半袖・長袖）／スウェット／パーカー／キャップ／ウエストバッグ

●展覧会オリジナルグッズ

Tシャツ（半袖・長袖）／トートバッグ／バンダナ／アクリルキーホルダー／缶バッジ／ステッカー

※画像・イラストはイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※展覧会オリジナルグッズは会期終了後にオンライン販売を予定しております。

スペシャルトークショー

●10/19(日)

出演者：Margt（高畠新・前田勇至）

時間：17:00-18:00

参加費：無料（入場料は別途）

●10/25(土)

出演者：Margt（高畠新・前田勇至）＆スペシャルゲスト

時間：（調整中、詳細は後日）

参加費：無料（入場料は別途）

Margt

左：前田勇至／右：高畠新

高畠新と前田勇至によるクリエイティブユニット。

2015年に結成し、NYを拠点に数々のMVやグラフィック作品を発表する。2020年、クリエイティブレーベル・PERIMETRONに所属。空間デザインやファッションショー、ライブのディレクションなど、国内外問わずカルチャーシーンで縦横無尽に活躍中。2025年10月18日(土)にSpotify O-EAST、duo MUSIC EXCHANGEにて、Margt主催の映像×音楽のイベント「MARGT ISLAND 2025」を開催する。

Instagram(https://www.instagram.com/__margt/)

INNEN

2006年にAaron Fabianによって設立された、スイスと世界の現代アーティストを紹介し、アートと現代のトレンドに関する型破りな視点を提供するインディペンデントな出版社。

Instagram(https://www.instagram.com/innenbooks/)